Sheinbaum dice que México reanudará envíos de petróleo a Cuba: así es el esquema que plantea y el riesgo que hay con EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que México podría reiniciar pronto sus envíos de petróleo a Cuba,…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que México podría reiniciar pronto sus envíos de petróleo a Cuba, aunque no por medio de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que los suspendió a principios del año, sino de compañías privadas interesadas en comercializar hidrocarburos con la isla.

“Estamos trabajando en ello”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa diaria. “No es que se haya reiniciado, pero el mecanismo sería a través de empresas particulares que tienen el permiso de llevar el combustible a Cuba. Entonces, se está trabajando ya desde hace tiempo en ello y esperamos que se pueda reanudar pronto, de manera comercial. No es un tema humanitario, sino de manera comercial”.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron cuatro días después de que la Asamblea Nacional de Cuba aprobó un paquete de reformas promovidas por el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, que incluyen puntos como permitir que el sector privado nacional y extranjero participe en la importación y comercialización de combustibles.

De acuerdo con Sheinbaum, ese es justo el cambio que abre la puerta a que empresas privadas de México puedan vender petróleo a Cuba, que durante todo este año ha vivido una escasez de energéticos con impacto en la prestación de servicios públicos, la distribución de alimentos y las actividades económicas de la isla, entre otras áreas.

Cuba se quedó sin su principal proveedor de petróleo luego de la captura del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un operativo militar de Estados Unidos realizado el 3 de enero. México tomó entonces ese lugar, pero solo por unas semanas: suspendió sus envíos después de que el 29 de enero el Gobierno de Donald Trump amenazó con imponer aranceles adicionales a los países que suministren hidrocarburos a la isla de manera directa o indirecta.

Estados Unidos, que mantiene un embargo económico contra Cuba desde la década de 1960, dijo que tomó la decisión porque el Gobierno cubano permite que en su territorio operen instancias que amenazan su seguridad nacional. Por su parte, Cuba rechazó representar un riesgo para Estados Unidos.

En declaraciones a medios el 31 de enero, a bordo del avión presidencial, Trump dijo que pidió a Sheinbaum no enviar petróleo a Cuba y, desde entonces, ha insistido en que debe haber cambios en el país e incluso él podría buscar tomar el control.

Aunque Sheinbaum se declaró en desacuerdo con la medida de Estados Unidos, sí suspendió los envíos de petróleo de México a Cuba para evitar represalias de su principal socio comercial, con el que está en vísperas de renegociar el tratado que ambos países tienen con Canadá, el T-MEC.

La mandataria también dijo entonces que, a pesar de esa suspensión, México buscaría la manera de seguir enviando ayuda humanitaria a Cuba, en línea con su soberanía nacional. Desde entonces, su Gobierno ha enviado a la isla algunos buques con alimentos y otros insumos básicos. El más reciente envío llegó el 7 de junio con 1.700 toneladas de productos procedentes de México y Belice, según informó Díaz-Canel en su cuenta de X.

Hasta antes de que el Gobierno de México suspendiera sus envíos de petróleo, el país tenía un contrato “abierto” con Cuba, lo que significa que vendía hidrocarburos a la isla en función de su disponibilidad, según explicó el entonces director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, en una conferencia de prensa el 4 de febrero.

En esa misma ocasión, Rodríguez también dijo que Cuba pagó a México US$ 496 millones por la compra de crudo y petrolíferos durante 2025.

“Si me preguntan si Cuba está pagando sus envíos, claro que sí. No tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato”, señaló Rodríguez entonces.

No está claro cuántos hidrocarburos enviaba México a Cuba antes de la suspensión de principios de año. A finales de enero, la agencia AP reportó —citando datos de Pemex— que hasta septiembre de 2025 eran alrededor de 20.000 barriles diarios. Otras estimaciones indican una cantidad menor.

Más allá de estos números, lo cierto es que Cuba pasa por una crisis energética con consecuencias económicas y sociales. Durante los últimos meses, el único embarque significativo que llegó a la isla fue uno de 730.000 barriles, equivalentes a unas 100.000 toneladas de petróleo, que arribó a las costas cubanas a finales de marzo procedente de Rusia.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, Sheinbaum dijo que las recientes reformas aprobadas en Cuba permiten que empresas mexicanas vendan petróleo a la isla y le ayuden a superar su escasez de combustibles.

“Con las nuevas características que aprobó el Congreso y el Gobierno de Cuba, pues a partir de ahí puede haber mayor relación comercial con empresarios mexicanos en Cuba”, señaló.

Durante su conferencia de prensa del viernes, un día después de la aprobación de las reformas, dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puede ayudar a las empresas que deseen invertir en Cuba “si es que quieren tener algún contacto especial”.

Hasta ahora, sin embargo, no está claro cuántas compañías mexicanas podrían estar interesadas en comercializar energéticos con Cuba.

CNN contactó a la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) para pedir una entrevista y está en espera de respuesta.

En Cuba, el Gobierno de Díaz-Canel confía en que las reformas que aprobó la semana pasada —un paquete de 176 agrupadas en 23 ejes— le ayude a enfrentar la difícil situación por la que pasa el país en medio de las crecientes presiones de Estados Unidos, pero especialistas dudan que vayan a tener un efecto relevante por factores como la amenaza del Gobierno de Trump de sancionar a quienes entablen negocios con diversos liderazgos e instancias de la isla.

De su lado, Estados Unidos ha minimizado las reformas aprobadas en Cuba, que considera “superficiales señales de humo del régimen cubano”. Lo que aún no se sabe es cómo reaccionará a la intención de México de reanudar los envíos de petróleo a una nación que Trump tiene en la mira.

The-CNN-Wire

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