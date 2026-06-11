Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules y otros artistas inauguran el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó. El espectáculo de la inauguración corrió a cargo de varios artistas que se…

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó. El espectáculo de la inauguración corrió a cargo de varios artistas que se dieron cita en la Ciudad de México para interpretar algunas de sus canciones y temas inspirados en el Mundial.

Lila Downs fue la encargada de abrir el espectáculo con un discurso en inglés en el que dio la bienvenida al Mundial. Con sus palabras, la cantante oaxaqueña le dijo al mundo que México recibe a los visitantes con una sonrisa y que el futbol tiene la capacidad de unir a todos. Enseguida, Maná apareció en el centro de la cancha, decorada con un gigantesco trofeo de la Copa del Mundo. El grupo mexicano interpretó su icónica canción “Oye mi amor” cerca de varios bailarines que portaban penachos. Tras la presentación de Maná llegó Danny Ocean, quien cantó el tema “Partidazo”, perteneciente al álbum musical oficial de la FIFA para el Mundial 2026. Junto al venezolano, un grupo de bailarinas lucían trajes típicos mexicanos.

Posteriormente, Belinda y Los Ángeles Azules tomaron el escenario para interpretar su dueto de cumbia “Por ella”, otro de los temas incluidos en el disco oficial de la FIFA. Después fue el turno de J Balvin, quien interpretó su éxito “Qué calor”. Tanto él como los bailarines lucieron vestuarios inspirados en los pachucos, una subcultura caracterizada por sus coloridos trajes. Más tarde, el colombiano se unió a Ryan Castro para cantar “Una a la vez” antes de cerrar su participación con “I Like It”.

Finalmente llegó Shakira para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial de este torneo y la tercera que la artista canta para una Copa del Mundo. La colombiana estuvo rodeada de un gran cuerpo de baile y cantó junto al nigeriano Burna Boy, con quien comparte el tema.

Luego del espectáculo musical, Salma Hayek apareció en medio del campo para dar la bienvenida a todos los aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México y presentar las banderas de las 48 selecciones que participan en el evento deportivo. A la actriz mexicana se la presentó como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y más tarde resultó la encargada de exhibir la Copa del Mundo junto a Gianni Infantino.

Andrea Bocelli y Ejae, una de las cantantes que prestó su voz para las canciones de la película animada “K-Pop Demon Hunters”, interpretaron “DNA”, el himno oficial del Mundial.

Previo al partido inaugural entre Sudáfrica y México, la cantante sudafricana Tyla interpretó el himno nacional de su país, mientras que el himno mexicano estuvo a cargo de Alejandro Fernández.

The-CNN-Wire

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