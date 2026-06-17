Se espera un brote de tormentas severas en el Medio Oeste de EE.UU. este miércoles, con posibilidad de tornados intensos

Es posible que este miércoles se produzca en el Medio Oeste un brote de tormentas severas, alimentado por un sistema…

Es posible que este miércoles se produzca en el Medio Oeste un brote de tormentas severas, alimentado por un sistema inusualmente fuerte para el mes de junio, con tornados intensos y de larga duración, granizo de gran tamaño y ráfagas de viento dañinas generalizadas.

Esta nueva amenaza agrava aún más la situación de una región ya castigada por el mal tiempo, que parece no tener un respiro significativo este mes.

La semana pasada, una serie de tormentas que duraron varios días produjeron más de 1.500 informes de viento, granizo y tornados en el centro de Estados Unidos.

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La amenaza más preocupante del miércoles cobrará vida por la tarde, pero algunas tormentas intensas también surgirán por la mañana en partes del sur de Minnesota y el este de Iowa.

El riesgo de tormenta se desplazará hacia el este y se concentrará principalmente en un área que abarca desde Misuri hasta Indiana durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Se ha emitido un nivel 4 de riesgo de tormentas severas sobre 5 para partes del centro y norte de Illinois y el noroeste de Indiana, mientras que el resto del área se encuentra mayormente bajo un nivel 3 de riesgo sobre 5.

Se prevé que las superceldas de tormenta azoten estas zonas.

Es más probable que las supercélulas produzcan tornados que otros tipos de tormentas eléctricas, pero aún es posible que se formen perturbaciones en otras partes del Medio Oeste y en algunas zonas de las Grandes Llanuras.

Los tornados que se formen en la zona de mayor riesgo podrían alcanzar una intensidad de EF3 o superior, y también podrían recorrer largas distancias.

No está garantizado que se formen estos tornados extremos, pero la probabilidad es mayor de lo habitual para esta época del año.

Esto se debe a que el sistema de tormentas que genera la amenaza es inusualmente fuerte para junio y proporciona una cantidad extrema de humedad y energía que alimenta tormentas explosivas.

La amenaza de tormentas eléctricas severas se extenderá un poco durante la noche, a medida que un frente frío dé inicio a otros sistemas que se extenderán a partes de Missouri y el este de Kansas.

Las fuertes ráfagas de viento, que podrían superar los 120 km/h, se convertirán en la principal amenaza a última hora del miércoles por la noche, y se espera que las tormentas individuales se fusionen en líneas cohesionadas, comenzando por el este de Kansas y extendiéndose finalmente al oeste de Ohio.

Las tormentas persistirán durante la noche, desplazándose generalmente hacia el sureste. Cualquier amenaza restante se disipará del Medio Oeste el jueves y se desplazará hacia el este.

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