Rosalía reagenda concierto en Nueva York debido a celebración del campeonato de los Knicks

La cantante Rosalía reprogramó uno de los conciertos que tenía previstos en el Madison Square Garden de Nueva York como…

La cantante Rosalía reprogramó uno de los conciertos que tenía previstos en el Madison Square Garden de Nueva York como parte de su gira “Lux World Tour”. El espectáculo, originalmente programado para el 18 de junio, fue adelantado para este martes 16 de junio, según indican el sitio oficial de la artista, la página del recinto y Live Nation, promotora de la gira.

De acuerdo con el Madison Square Garden, el cambio responde a las celebraciones por el campeonato de los New York Knicks, previstas para el 18 de junio en la emblemática arena. El equipo neoyorquino conquistó recientemente el título de la NBA, poniendo fin a una sequía de más de cinco décadas sin campeonatos.

Por el momento, el concierto de Rosalía programado para el 17 de junio en el Madison Square Garden continúa confirmado y sin modificaciones.

A comienzos de junio, la artista española también tuvo que posponer tres conciertos previstos en Florida debido a una emergencia familiar. Rosalía tenía programadas presentaciones el 4 y el 6 de junio en el Kaseya Center de Miami y el 8 de junio en el Kia Center de Orlando. Según las nuevas fechas anunciadas, el concierto de Orlando se realizará el 9 de septiembre, mientras que los dos espectáculos de Miami fueron reprogramados para el 14 y el 16 de septiembre.

The-CNN-Wire

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