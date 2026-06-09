Ronaldinho debuta como cantante con el lanzamiento del disco “Camisa 10”

Este martes, el exfutbolista brasileño Ronaldinho lanzó “Camisa 10” , su primer álbum. Un comunicado del equipo del deportista y…

Este martes, el exfutbolista brasileño Ronaldinho lanzó “Camisa 10” , su primer álbum. Un comunicado del equipo del deportista y ahora cantante define a esta producción musical como una “colaboración masiva sin fronteras de géneros” ya que cuenta con la participación de 44 artistas de 18 países que han trabajado para crear un producto que refleje la carrera de Ronaldinho.

El título de “Camisa 10” hace referencia al número que portó el brasileño durante su trayectoria; además, este número usualmente se asocia a los futbolistas de mayor talento creativo. El disco cuenta con dos volúmenes, uno de 29 canciones y otro con 30, llegando a un total de 59 en las que no todas participa el astro en su rol de intérprete. El disco reúne canciones en español, inglés y portugués que exploran ritmos como reggaetón, pop latino, dancehall, afrobeats y regional mexicano, entre otros.

Se incluyen también diversas colaboraciones, como las de Sean Paul y Banx & Ranx en “Lead”; las de Golden, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Odumodublvck en “Champion”; y la presencia de Pitbull en “Vamos Celebrar”. La larga lista de artistas que participaron en la producción incluye a Lenin Ramírez, Micro TDH, Yng Lvcas, Jonas Blue y Nanpa Básico, entre otros.

En Instagram, Ronaldinho realizó una publicación con la que celebró el lanzamiento del álbum y en la que dijo estar feliz con el proyecto. También agradeció a todos los involucrados en la creación de esta producción musical. Además, compartió una serie de imágenes sobre cada una de las canciones del álbum y los artistas involucrados.

El álbum presenta dos portadas distintas, una para cada volumen. Ambas muestran a la superestrella del fútbol portando su icónica boina junto a un gran número 10 de fondo; la principal diferencia radica en la paleta de colores, ya que en una aparece vestido de azul y en la otra de amarillo.

“Camisa 10” es el primer lanzamiento del sello discográfico Tu Música, creado por Allan Jesus, Roni Maltz Bin y el hermano de Ronaldinho, Roberto de Assis. La disquera con sede en Miami fue lanzada a inicios de año y se presenta como “una plataforma para unir artistas, culturas y mercados a través de la creación y distribución musical a gran escala”.

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