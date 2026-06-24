¿Puede haber “explosiones” debido a la acumulación de petróleo? Medio Oriente está a punto de descubrirlo

El momento decisivo está a punto de llegar. El estrecho de Ormuz se ha reabierto, por ahora, y los países…

El momento decisivo está a punto de llegar.

El estrecho de Ormuz se ha reabierto, por ahora, y los países de Medio Oriente que cerraron sus pozos petroleros durante la guerra están a punto de volver a abrir las válvulas y descubrir qué tienen entre manos.

Podría funcionar una olla a presión. O, si las predicciones del presidente Donald Trump fueran ciertas, una serie de explosiones subterráneas podrían provocar que los pozos petroleros solo produzcan un goteo.

Eso es muy improbable. Pero, como ocurre con la mayoría de las afirmaciones sensacionalistas de Trump, hay al menos una pizca de verdad.

Poco después de que Irán cerrara de facto el estrecho de Ormuz a los petroleros extranjeros, los productores locales de energía se quedaron sin lugares para almacenar el petróleo y el gas acumulados. Muchos pozos vecinos de Medio Oriente habían cesado su producción. La amenaza de ataques con drones obligó a varias instalaciones saudíes, emiratíes e iraquíes a cerrar sus operaciones durante la guerra.

Irán también tuvo que cerrar sus pozos este mes después de que Estados Unidos comenzara a bloquear el estrecho.

Los cierres no son tan sencillos como apagar un interruptor. Representan un complejo desafío de ingeniería que implica principios físicos avanzados y una planificación meticulosa durante días o incluso semanas.

Cuando se cierran los pozos petrolíferos, la presión subterránea puede desequilibrarse, deformando la estructura subyacente. Estos cambios pueden dañar los yacimientos, lo que puede generar problemas similares para los pozos cercanos. El agua puede filtrarse, reduciendo la producción potencial del pozo.

“La preocupación radica en lo que sucede cuando se reanudan las operaciones”, afirmó Vikas Dwivedi, estratega global de petróleo y gas de Macquarie Group. “Es como una caja de bombones: nunca se sabe lo que te va a tocar”.

Un tiempo de inactividad prolongado también puede dañar los equipos. Las bombas y los sistemas de elevación pueden corroerse fácilmente. La arena y los escombros pueden acumularse. Las tuberías y revestimientos de hormigón —utilizados para sellar y extraer el petróleo— pueden perder su integridad, provocando fugas y posibles liberaciones de gases peligrosos.

Y, sí, en casos excepcionales, explosiones.

Hace un par de meses, Trump no dejaba de hablar de esta posibilidad.

23 de abril, Oficina Oval: “Si no consiguen que su petróleo se mueva, toda su infraestructura petrolera va a explotar. ¿Saben lo que eso significa? Porque no tienen dónde almacenarlo y, como no tienen dónde almacenarlo, si tienen que detener la extracción… ocurre algo bajo tierra que la deja en muy mal estado y de lo que nunca se recupera por completo”.

26 de abril, Fox News: “Cuando tienes, ya sabes, oleoductos con enormes cantidades de petróleo fluyendo por tu sistema, si por alguna razón ese oleoducto se cierra porque no puedes seguir cargándolo en contenedores o barcos, lo que les ha sucedido (no tienen barcos debido al bloqueo), lo que ocurre es que ese oleoducto explota desde dentro, tanto mecánicamente como en el subsuelo”.

4 de mayo, programa de Hugh Hewitt: “Ya saben, cuando se corta la extracción de petróleo, tanto en pozos subterráneos como en los mecánicos, los pozos subterráneos tienden, casi en el 100 % de los casos, a explotar y destruir todo a su alrededor. Y ese petróleo nunca se puede recuperar”.

Pero la descripción de Trump no se ajusta a la realidad. Es casi seguro que no se produjeron daños graves —y mucho menos una explosión— durante la guerra, coinciden los analistas de la industria petrolera.

“Una pregunta clave es si los cierres prolongados podrían traducirse en pérdidas permanentes de producción”, dijo Natasha Kaneva, directora de estrategia global de materias primas de JPMorgan. “Es probable que estos riesgos se estén exagerando”.

Ya se han cerrado pozos durante períodos prolongados anteriormente, incluso en Irán.

Durante los primeros días de la pandemia, cuando prácticamente nadie viajaba, el mundo se quedó sin espacio para almacenar combustible que nadie quería, y el petróleo se vendía literalmente a precios negativos. Los productores de todo el mundo cerraron sus pozos sin sufrir daños significativos ni permanentes.

Algunos proveedores de Medio Oriente también han cerrado temporalmente sus pozos cuando entraron en vigor los límites de producción de la OPEP. La industria petrolera, incluso en un país tan maltrecho económicamente como Irán, manejó el problema sin problemas en aquel entonces. Está bien preparada para afrontarlo de nuevo esta vez.

Además, los cierres temporales a veces pueden beneficiar a un pozo, señaló Kaneva, quien dijo que pueden reequilibrar la presión subterránea, e incluso producir más petróleo que antes.

Reiniciar la producción al final de la guerra tampoco es tan sencillo como apretar un interruptor. El problema funciona a la inversa.

La producción deberá reiniciarse, lentamente, durante varias semanas, para evitar el colapso de los yacimientos de crudo, lo que requeriría nuevas perforaciones y reparaciones sustanciales. Los productores tendrán que equilibrar la presión subterránea mientras inyectan agua y gas en los pozos para extraer el petróleo.

Dado que los pozos de la región son grandes y están muy cerca unos de otros, reiniciar la producción requerirá una coordinación significativa entre empresas y países para garantizar una presión constante en todos los pozos. De lo contrario, pueden producirse derrumbes, fugas y daños catastróficos.

Cada vez que se cierra un pozo, el productor corre el riesgo de que se reduzca el flujo de petróleo al reiniciarlo. Para evitarlo, algunos operadores mantienen caudales de petróleo bajos, como si dejaran caer un grifo en un clima gélido para evitar que las tuberías se congelen.

Pero la industria lo sabe. Irán tiene mucha experiencia lidiando con paradas y reinicios.

No esperen un final explosivo para esta historia.

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