Por qué las heridas abiertas del Líbano representan una amenaza mortal para el acuerdo de Trump con Irán

Fue un día que demostró por qué los odios generacionales de Medio Oriente suelen ser tan peligrosos para los presidentes…

Fue un día que demostró por qué los odios generacionales de Medio Oriente suelen ser tan peligrosos para los presidentes estadounidenses.

El lunes por la mañana, la frágil estrategia diplomática del presidente estadounidense Donald Trump para retirarse de la guerra con Irán pareció tambalearse repentinamente.

En esta ocasión, las causas fueron la amenaza israelí de atacar a Hezbollah, grupo respaldado por Teherán, en los suburbios del sur de Beirut, y los bombardeos con misiles de milicias contra Israel.

La repentina escalada provocó una explosión de declaraciones por parte de Trump que delató su frustración con un conflicto que él mismo inició en febrero y que ahora se ha extendido hasta junio, frustrando sus esperanzas de una victoria rápida y contundente.

“Realmente no me importa. Me da completamente igual”, declaró Trump a CNBC al ser preguntado sobre la afirmación de Irán de haber suspendido las conversaciones con Estados Unidos debido a lo que consideraba violaciones del alto el fuego israelí en el Líbano. Las conversaciones se han vuelto “muy aburridas”, añadió.

Sin embargo, Trump puso en marcha una diplomacia de emergencia y llamó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para mantener una conversación que se tornó tensa, en la que el presidente de EE.UU. utilizó improperios para expresar su desaprobación de la ofensiva planeada en el Líbano.

Trump también habló con Hezbollah a través de lo que él llamó representantes de “alto nivel”. Luego anunció en Truth Social que ambas partes habían acordado no disparar y aseguró que las conversaciones con Irán continuaban a un ritmo acelerado.

La embajada del Líbano en Washington declaró posteriormente que Hezbollah había confirmado que se abstendría de atacar a Israel a cambio de que la nación hebrea cesara sus ataques en Beirut.

Israel afirmó en un comunicado que continuaría sus operaciones en el sur del Líbano, pero anunció tácitamente que, al menos por el momento, no atacaría Beirut.

La intervención de Trump puede haber mantenido viva su ofensiva contra Irán y, con ella, las esperanzas de que el estrecho de Ormuz se reabra y se frenen las consecuencias, cada vez más graves, para la economía mundial.

El drama del lunes también pudo haber demostrado a Irán que Trump aún tiene la capacidad de controlar a Netanyahu, un factor que podría ser crucial para la supervivencia de cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán al que Israel se oponga.

Ali Fathollah-Nejad, fundador y director del Centro para Medio Oriente y el Orden Global, declaró a Max Foster en CNN International que la llamada “pone de manifiesto el tipo de relaciones de poder que existen entre Estados Unidos e Israel”.

Posteriormente, Trump declaró a ABC que “hoy hubo un pequeño contratiempo, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado”.

Pero la historia y la cruda realidad de la política de Medio Oriente sugieren que su estrategia diplomática para mitigar el conflicto podría ser una solución temporal.

Es probable que los intereses panregionales contrapuestos de potencias como Israel e Irán se repitan, al igual que la desconfianza que ha frustrado iniciativas de paz estadounidenses en Medio Oriente mucho más profundas que la de Trump.

Estos factores insuperables amenazan las esperanzas del presidente de encontrar una salida satisfactoria.

¿Por qué Líbano representa una amenaza para las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán?

El país, una estrecha franja en la costa oriental del Mediterráneo, se encuentra a unos 1.600 kilómetros al noroeste del estrecho de Ormuz, la arteria vital de la economía mundial del combustible que Irán cerró de facto cuando comenzó la guerra.

El equipo de Trump insiste en que las tensiones en el Líbano son distintas de su enfrentamiento con la República Islámica y no deberían afectar el progreso de las conversaciones bilaterales sobre cuestiones nucleares y de misiles.

Pero Irán no lo ve así.

Líbano se encuentra al norte de Israel y, por lo tanto, ha sido durante mucho tiempo una base de operaciones avanzada para grupos afines a Irán que amenazan al Estado judío.

Teherán desea mantener a Hezbollah como una fuerza viable después de años de que su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica le haya proporcionado ayuda financiera y militar.

Aunque debilitada por los incesantes ataques israelíes de los últimos años, Hezbollah, la milicia y red política chiíta —profundamente arraigada en el Líbano— sigue siendo un elemento crucial en las ambiciones regionales de Teherán y para cualquier esperanza de que la Guardia Revolucionaria Islámica pueda recuperar su capacidad para amenazar a Israel tras la guerra.

Irán, a diferencia de Washington, no distingue entre los intereses estadounidenses e israelíes, lo cual no sorprende, dado el bombardeo conjunto que desencadenó la guerra actual y acabó con la vida de su antiguo líder supremo, Alí Jamenei.

“Irán desea fervientemente preservar lo que construyó en el Líbano durante las últimas cuatro décadas y media”, declaró a Isa Soares de CNN International Ronnie Chatah, analista regional y presentador del podcast “The Beirut Banyan”.

Si bien es posible que Trump haya evitado una escalada israelí en el Líbano el lunes, es poco probable que haya modificado las evaluaciones estratégicas que Israel mantiene desde hace tiempo.

Israel considera a Hezbollah un grupo terrorista y una amenaza para su seguridad. Exige su desarme total y responsabiliza a Líbano de lograrlo.

Sin embargo, muchos analistas sostienen que el débil Gobierno libanés —que gobierna un Estado fragmentado con cristianos maronitas y musulmanes chiítas y sunitas— carece de la capacidad para satisfacer las demandas de Israel.

Los líderes libaneses apoyan el desarme de Hezbollah, pero argumentan que este debe ir precedido de una solución política integral que probablemente implique largas negociaciones con las potencias regionales.

Mientras tanto, es probable que Israel continúe intentando frenar el poder de Hezbollah. Esto significa que el conflicto libanés representará una amenaza constante de estallar y perturbar el proceso de negociación entre Estados Unidos y Teherán.

Es otro ejemplo de la diferencia de perspectiva entre los aliados que iniciaron la guerra con Irán.

Israel considera que proteger su seguridad es una misión interminable que puede implicar guerras periódicas. Trump busca una solución definitiva y retirarse de la región.

La administración Trump comprende cómo el Líbano amenaza ese objetivo. Recientemente, celebró conversaciones de paz en Washington entre funcionarios libaneses e israelíes.

La reunión solo logró avances rudimentarios en la extensión del alto el fuego en la frontera entre Israel y el Líbano, y parece haber quedado obsoleto rápidamente debido a los acontecimientos.

Esto deja al Líbano en la misma situación que ha estado durante medio siglo: una víctima arrastrada constantemente hacia el colapso político y las crisis humanitarias.

La nación se encuentra en el fuego cruzado de enfrentamientos indirectos que involucran a rivales regionales como Israel, Irán, Siria y diversos grupos palestinos. Aún se recupera de una guerra civil de 15 años y de la invasión israelí de 1982 que lo devastó.

Si bien Trump intervino el lunes para salvar la situación, hay pocos indicios de que tenga la voluntad o el capital político necesarios para orquestar una paz más duradera en el Líbano. Esto requeriría un pacto regional.

El presidente ha contemplado un marco de este tipo con su propuesta de ampliar los Acuerdos de Abraham para incluir a todas las potencias árabes y musulmanas de la región, en reconocimiento a Israel.

Sin embargo, otros problemas, como la cuestión palestina, hacen que este objetivo sea difícil de alcanzar.

Así pues, Líbano seguirá siendo una herida abierta que podría socavar su diplomacia en la guerra contra Irán.

Y Líbano no es la única amenaza para esa diplomacia.

La intransigencia de Irán socavó aún más la credibilidad de Trump en su país y sus afirmaciones sobre la guerra, como su publicación en redes sociales del lunes en la que decía que “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo”.

El comportamiento de Teherán parece indicar que cree que puede presionar al presidente y que es Trump quien realmente quiere un acuerdo, después de que este devolviera el fin de semana un marco propuesto con modificaciones relativas a los compromisos nucleares de Irán y su acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

La esperanza de un avance decisivo no se ha desvanecido, pues, más allá de la propaganda, tanto Irán como Estados Unidos tienen interés en poner fin formalmente a los combates.

Trump se ha visto políticamente debilitado por los altos precios del gas. Irán recibe la mayor parte de sus importaciones por vía marítima, y ​​el bloqueo estadounidense a sus barcos y puertos está teniendo graves consecuencias.

Pero el estancamiento persiste.

Estados Unidos insiste en que Irán jamás podrá tener armas nucleares. Teherán, por su parte, defiende su derecho a enriquecer uranio. Si bien los bombardeos estadounidenses destruyeron las plantas nucleares de Teherán el año pasado, sus reservas de uranio altamente enriquecido aún se encuentran en el país.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se mantiene en teoría, pero ambas partes lo están poniendo a prueba. Las fuerzas estadounidenses atacaron radares y drones iraníes el fin de semana, y las fuerzas iraníes afirmaron haber alcanzado una base aérea estadounidense.

Esta situación ya es bastante precaria de por sí, sin el peligro añadido de un frente lejano en la guerra indirecta entre Estados Unidos e Israel que la podría desestabilizar aún más.

Puede que Trump haya logrado contener los daños el lunes. Pero aprendió una nueva lección: las iniciativas presidenciales en Medio Oriente son fáciles de iniciar, pero casi imposibles de abandonar.

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