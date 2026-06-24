“Piensa en Azul” este Día del Llamado a la Tierra el 8 de octubre

El 8 de octubre de 2026, el mundo volverá a unirse para celebrar el Día del Llamado a la Tierra…

El 8 de octubre de 2026, el mundo volverá a unirse para celebrar el Día del Llamado a la Tierra de CNN – la jornada global de acción dedicada a proteger el planeta que todos compartimos.

El tema de este año, “Piensa en Azul”, resalta esa fuerza que conecta a los países, costas y comunidades de La Tierra: el océano.

Desde los arrecifes de coral en el Pacífico hasta los ríos y aguas que fluyen por nuestras ciudades, la salud de los océanos impacta las vidas de todos nosotros. Aunque vivamos cerca del mar o a miles de kilómetros de él, los océanos alimentan millones de personas, regulan nuestro clima y producen gran parte del oxígeno que respiramos. A pesar de estos beneficios, numerosos factores causados por los humanos amenazan con detener el motor azul del planeta. El incremento de las temperaturas, la sobrepesca y la contaminación con plásticos son tan solo algunos de los problemas que ponen en riesgo este frágil ecosistema.

Por ello, este año el Día del Llamado a la Tierra invita a escuelas, organizaciones, familias e individuos de todo el mundo a “Pensar en Azul” y tomar acción en favor de nuestros océanos y cuerpos de agua.

Ya sea organizando una limpieza de playas o ríos, creando obras de arte inspiradas en el océano, reduciendo plásticos de un solo uso, restaurando hábitats marinos, plantando manglares, educando a estudiantes sobre conservación o simplemente comprometiéndose a tener hábitos más sostenibles en la vida cotidiana. Cada acción cuenta.

Porque proteger los océanos no es solo responsabilidad de quienes viven cerca del mar. Es una tarea que nos corresponde a todos.

Durante todo el día, CNN destacará historias inspiradoras de personas y comunidades que están haciendo la diferencia por nuestros océanos: científicos que rompen barreras en la investigación marina, jóvenes activistas que promueven cambios ambientales, comunidades locales que protegen sus recursos hídricos e innovadores que desarrollan soluciones duraderas para preservar la vida marina para las futuras generaciones.

Desde su lanzamiento, el Día del Llamado a la Tierra ha motivado a cientos de miles de estudiantes, educadores, ambientalistas y agentes de cambio en más de 100 países a participar directamente en esfuerzos de conservación e iniciativas de educación ambiental. Juntos, este creciente movimiento global sigue demostrando que la acción colectiva puede generar un impacto significativo.

Este 8 de octubre, únete a nosotros para celebrar y proteger el océano que nos conecta a todos. Porque, sin importar dónde vivamos, todos compartimos la misma agua, el mismo planeta y el mismo futuro.

¿Te unirás a nosotros?

Conoce más y regístrate para participar en el Día del Llamado a la Tierra.

Día del Llamado a la Tierra—“Piensa en Azul” se trata de celebrar la manera en que personas y culturas se unen para proteger nuestro planeta.

Todos, jóvenes y adultos, están invitados a participar.

Una vez que hayas organizado tu actividad, ¡compártela! Publica tus planes para ayudar a difundir el mensaje e inspirar a otros a sumarse al movimiento.

Luego, el 8 de octubre, les pedimos a todos que se vistan de azul y tomen fotos y videos de sus eventos y los publiquen con la etiqueta #LlamadoalaTierra. Serás parte de miles de otros ambientalistas en todo el mundo, todos dando pasos para proteger el planeta. Nosotros destacaremos eventos durante todo el día, así que, ¡tal vez veas el tuyo en CNN!

Si grabas con tu teléfono móvil, recuerda sostenerlo en posición horizontal para tener mejores imágenes. También puedes descargar la música oficial del Día del Llamado a la Tierra si deseas incluirla como fondo en tus videos. Ten en cuenta que si utilizas otra música, que esté protegida por derechos de autor, no podremos compartir tu contenido.

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