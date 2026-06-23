Nuevas imágenes revelan qué hay detrás de la lona que cubre la fachada del Kennedy Center

Nuevas imágenes obtenidas por CNN muestran la señalización del Kennedy Center sin el nombre del presidente Donald Trump, lo que…

Nuevas imágenes obtenidas por CNN muestran la señalización del Kennedy Center sin el nombre del presidente Donald Trump, lo que confirma una declaración jurada de Matt Floca —director ejecutivo del centro artístico— que indicaba que el nombre del mandatario ya no estaba en el edificio.

Las imágenes, difundidas inicialmente por The Washington Post, fueron facilitadas a CNN por la organización activista “Hands Off the Arts” y constituyen la primera confirmación visual de la retirada del nombre, mientras una gran lona permanece cubriendo la fachada diez días después.

“‘Hands Off the Arts’ logró conseguir estas fotos a través de nuestra red de miembros de la comunidad”, declaró Mallory Miller, cofundadora del grupo y exgerente de programación de danza del centro.

Miller añadió: “Esta noche, una lona cubre el mármol desnudo que estas fotos revelan al mundo. El presidente no quiere que las vean, ¡y precisamente por eso son importantes!”.

Los operarios comenzaron a retirar el nombre de Trump de una pared exterior del Kennedy Center durante la noche del 13 de junio, en cumplimiento de una orden judicial que dictaminaba que la institución debía llevar únicamente el nombre de John F. Kennedy, como monumento conmemorativo del fallecido presidente.

Si bien el nombre de Trump ya ha sido retirado del exterior del recinto, en el interior, una difícil situación financiera está obligando a tomar decisiones complicadas.

Un juez federal exige que el centro continúe operando durante las obras de renovación. Sin embargo, el desplome en la venta de entradas, la cancelación de actuaciones por parte de artistas, las controversias políticas y la reducción de la plantilla han convertido en un desafío la reanudación de una programación completa, según informaron a CNN varias fuentes conocedoras de la situación.

El histórico centro artístico solicitó el viernes al juez más tiempo para cumplir con los plazos de una demanda en curso, mientras su junta directiva explora diversas vías para llevar a cabo la renovación.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.