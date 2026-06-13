Multitudes acuden a la Elipse de la Casa Blanca para un evento de fans antes de la pelea de UFC

No es raro ver al Cuerpo de Pífanos y Tambores de la Vieja Guardia del Ejército de Estados Unidos tocar…

No es raro ver al Cuerpo de Pífanos y Tambores de la Vieja Guardia del Ejército de Estados Unidos tocar en los terrenos de la Casa Blanca con sus uniformes de la época de la Guerra de Independencia. Lo inusual es ver esa actuación apenas unos momentos después de una exhibición de saltos de motocross.

Bienvenidos al UFC Fan Fest 250.

Miles se reunieron este sábado en la Elipse de la Casa Blanca para un festival dedicado a todo lo relacionado con el Ultimate Fighting Championship (UFC), como adelanto de las peleas de artes marciales mixtas programadas para la noche del domingo en el Jardín Sur.

Con temperaturas por encima de los 32 °C, los aficionados hicieron largas filas para encuentros con peleadores de UFC. Esperaron en fila para subirse a una réplica del “Octágono” de UFC y tomarse fotos. También miraron y aplaudieron frente a una pantalla gigante mientras el campeón de motocross Travis Pastrana encabezaba a un equipo de temerarios en acrobacias espectaculares.

Las festividades se realizan antes de la pelea de UFC del domingo, organizada por el presidente Donald Trump como parte de las celebraciones previas al 250º aniversario de Estados Unidos y coincidiendo con su cumpleaños 80. Aunque la pelea ha generado entusiasmo entre aliados y simpatizantes de MAGA, el costoso evento es uno de varios proyectos personales que han provocado críticas de detractores de Trump y escepticismo entre algunos republicanos.

Los organizadores han asignado unas 85.000 entradas para el público general en el evento de la Elipse, además de unas 4.300 personas que estarán en el Jardín Sur.

“Estoy emocionado de estar aquí. Me gusta el ambiente. Nunca he ido a un evento de UFC, así que poder venir aquí, especialmente con un boleto gratis, es un sueño hecho realidad”, dijo Tyler Wood, un obrero de la construcción de 27 años de Toronto que viajó para el evento.

Jacob Lyon, un joven de 17 años recién graduado del bachillerato del norte del estado de Nueva York, condujo unas ocho horas con un amigo hasta la capital del país. Además del largo viaje, se alojan a más de una hora de Washington, en Leonardtown, Maryland. Pero dicen que vale totalmente la pena.

“Creo que probablemente va a ser el mejor evento para ver UFC de todos los tiempos”, dijo Lyon, y añadió que “va a ser realmente una experiencia única en la vida”.

Los aficionados también opinaron sobre las controversias en torno a los eventos de UFC, que comenzaron el viernes por la noche con una conferencia de prensa con los peleadores en el Monumento a Lincoln. Dos residentes de Virginia presentaron una demanda la semana pasada para intentar bloquear la pelea de UFC, pero un juez rechazó la solicitud el viernes.

“El Monumento a Lincoln es terreno sagrado y honra a todos los que alguna vez han vestido el uniforme de este país”, dijo en un comunicado de prensa la semana pasada uno de los demandantes, el veterano de la guerra de Vietnam Paul Romano. “Usarlo como telón de fondo para una pelea en jaula con fines de lucro para que el presidente y sus amigos puedan ganar dinero es una profanación”.

Logan Marshall, un estudiante universitario de 20 años, viajó desde St. Louis para ver las peleas y no considera que el evento sea controvertido.

“Creo que es parte de la historia. Quiero decir que los peleadores desciendan por el Monumento a Lincoln es parte de la historia. Probablemente no volveremos a ver eso, y fue increíble verlo”, dijo Marshall a CNN.

Una preocupación en torno al evento es el clima. Se pronostica que una línea de tormentas eléctricas atravesará el área de Washington el domingo por la tarde, y probablemente traerá rayos y fuertes ráfagas de viento.

“Si llueve, seguimos adelante”, dijo anteriormente Dana White, CEO de UFC. “Lo único que nos detiene son los rayos. Así que podríamos mover el evento dos horas antes o dos horas después”.

Jim Power, un aficionado de UFC de Austin, Texas, no se inmutó ante el pronóstico.

“En cierto modo esperamos que llueva porque Dana dijo que van a pelear pase lo que pase”, dijo mientras esperaba en la fila el sábado para participar en una salida simulada al estilo UFC. “Sería genial ver a los peleadores combatiendo bajo la lluvia. No creemos que realmente lo hagan, pero si pasa, sería increíble”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.