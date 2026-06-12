Muere el Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, en ataque militar de EE.UU., anuncia Trump

Uno de los principales líderes del Tren de Aragua murió en un ataque militar estadounidense, dijo este viernes el presidente…

Uno de los principales líderes del Tren de Aragua murió en un ataque militar estadounidense, dijo este viernes el presidente Donald Trump.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, murió en “un ataque cinético rápido y letal”, anunció Trump este viernes por la noche en Truth Social. Aunque el presidente no especificó cuándo ni dónde murió Guerrero, dijo que el ataque fue “coordinado estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien”.

La publicación incluía un video en el que se veía un edificio con techo verde desaparecer bajo una enorme nube de humo provocada por una gran explosión.

En diciembre, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Guerrero de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo dentro de Estados Unidos.

Ese anuncio formó parte de una amplia campaña de presión contra Venezuela, sus líderes y los carteles de la droga que operan en el país.

El fiscal federal Jay Clayton lo describió entonces como el “cerebro de la evolución del Tren de Aragua, de una banda carcelaria venezolana a una organización terrorista transnacional”, mientras el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$ 5 millones por información que condujera a su captura.

Al comienzo de su segundo mandato, el presidente designó al Tren de Aragua como organización terrorista. Desde aproximadamente septiembre del año pasado, el Departamento de Defensa comenzó a atacar embarcaciones presuntamente utilizadas para el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

Más de 200 personas han muerto en ataques contra esas embarcaciones. El Gobierno de Trump no ha presentado pruebas públicas de la presencia de narcóticos en las embarcaciones atacadas ni de su afiliación con carteles de la droga.

En enero, el presidente ordenó una incursión militar contra Venezuela que resultó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro. Maduro fue trasladado a custodia de Estados Unidos. Se ha declarado inocente de los cargos de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Este artículo fue actualizado con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.