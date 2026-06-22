Muere a los 100 años Alan Greenspan, histórico expresidente de la Reserva Federal

Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, murió a los 100 años, informó su esposa, Andrea Mitchell. En su tiempo,…

Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, murió a los 100 años, informó su esposa, Andrea Mitchell.

En su tiempo, Greenspan fue aclamado como un “maestro” por dirigir una economía en auge, pero más tarde se lo señaló como responsable en parte del desplome inmobiliario y la crisis financiera ocurridos luego de que dejara el cargo.

Greenspan ocupó la presidencia de la Reserva Federal durante cinco mandatos bajo la administración de cuatro presidentes, comenzando por Ronald Reagan, quien lo designó en 1987. Su mandato bajo la presidencia de George W. Bush concluyó en 2006. Su gestión de 18 años y medio es la segunda más larga al frente del banco central del país.

Su fallecimiento fue anunciado en un comunicado por Mitchell, corresponsal de NBC News y esposa de Greenspan durante 29 años.

“Alan falleció en nuestra casa esta mañana, a los 100 años, debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson”, declaró Mitchell.

“Fue un hombre de gran talla que ayudó a configurar la economía estadounidense durante décadas bajo administraciones de ambos partidos, pero que siempre fue honesto al reconocer sus errores”, afirmó.

Nacido en la ciudad de Nueva York, Greenspan impartió clases de Economía en la década de 1950 en la Universidad de Nueva York, al tiempo que dirigía la consultora económica Townsend-Greenspan & Co., empresa que gestionó durante 21 años. Fue director de Investigación de Política Interna en la campaña presidencial de Richard Nixon, en 1968, y ejerció como asesor a tiempo parcial para él una vez que este asumió el cargo.

En 1974, último año de la administración Nixon, Greenspan asumió la presidencia del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, cargo que mantuvo durante todo el mandato de Gerald Ford. Tras la derrota de Ford, en 1976, regresó a su labor de consultoría económica, actividad que continuó hasta su nombramiento en la Reserva Federal (Fed).

Apenas dos meses después de que Greenspan asumiera el cargo, el mercado bursátil sufrió su mayor caída porcentual en una sola jornada: el 19 de octubre de 1987, día que pasó a conocerse como el Lunes Negro, el índice Dow se desplomó un 22 %. Al día siguiente, Greenspan anunció que la Fed estaba preparada “para actuar como fuente de liquidez en apoyo de los sistemas económico y financiero”. Sus declaraciones ayudaron a que el mercado iniciara una recuperación relativamente rápida.

Durante su gestión en la Fed, la economía estadounidense experimentó una de las expansiones económicas en tiempos de paz más sólidas de su historia. La tasa de desempleo cayó por debajo del 4 %, la bolsa alcanzó máximos históricos para la época y el Gobierno federal comenzó a registrar superávits presupuestarios en lugar de déficits.

Tras el estallido de la burbuja de las “puntocom”, en el año 2000, la economía entró en recesión en 2001, situación que se vio agravada por los atentados terroristas del 11 de septiembre. Esto llevó a Greenspan y a la Fed a recortar las tasas de interés de referencia hasta niveles inéditos hasta entonces, llegando a situarlas en el 1 %.

Muchos economistas sostienen que esas tasas bajas contribuyeron a inflar la burbuja inmobiliaria, al incentivar a los inversores a conceder hipotecas a prestatarios que, en otras circunstancias, no habrían cumplido los requisitos para obtener préstamos para la vivienda. También se criticó a la Reserva Federal por no ejercer una mejor supervisión del mercado hipotecario durante aquellos años de auge desenfrenado.

Greenspan restó importancia a las especulaciones sobre una burbuja inmobiliaria mientras ocupaba el cargo, argumentando que, si bien ciertos mercados locales podían presentar precios excesivos, no existían pruebas de una burbuja a escala nacional.

Sin embargo, cuando el valor de las viviendas se desplomó en todo el país y las ejecuciones hipotecarias y las quiebras bancarias se dispararon en el otoño de 2008, declaró ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que se encontraba en un “estado de incredulidad y conmoción”.

Afirmó que, aunque había intentado advertir sobre los riesgos de algunos préstamos hipotecarios, el daño económico causado por el estallido de la burbuja resultó ser “mucho más extenso de lo que jamás hubiera podido imaginar”.

Más tarde, declaró que los bajos tipos de interés fijados por él y la Reserva Federal no habían causado la burbuja inmobiliaria ni la crisis subsiguiente, y sostuvo que había acertado en el 70 % de las ocasiones durante su mandato.

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