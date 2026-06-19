Más de 1.000 millones de barriles de petróleo se esfumaron del mercado mundial durante la guerra con Irán

La buena noticia: el estrecho de Ormuz está abierto de nuevo, después de que Irán y Estados Unidos firmaran un…

La buena noticia: el estrecho de Ormuz está abierto de nuevo, después de que Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento esta semana.

La mala noticia: puede que sea demasiado tarde.

Desde hace casi cuatro meses no se extrae petróleo de Medio Oriente. En total, el mundo perdió 1.150 millones de barriles de petróleo durante la guerra, según la firma de análisis Kpler.

Esto ha dejado al mercado petrolero en una situación precaria, y se acerca rápidamente a un punto crítico.

Las reservas estratégicas de petróleo de la Administración Internacional de Energía se encuentran en sus niveles más bajos desde 1990. La reserva de emergencia estadounidense está en su nivel más bajo en 43 años. Y los inventarios comerciales han alcanzado niveles críticos de estrés operativo.

“¿Quieren ver el caos?”, manifestó el presidente Donald Trump en la cumbre del G7 en Versalles el miércoles. “Nos quedaremos sin reservas en unas cuatro semanas”.

Trump tiene razón. Pero reabrir el estrecho esta semana puede que no permita extraer el petróleo del Golfo Pérsico con la suficiente rapidez como para evitar que las reservas de crudo se agoten prácticamente.

Es posible que los precios del petróleo tengan que volver a subir.

El mercado petrolero considera que la estrategia de Trump es impecable.

Tal como predijo, los precios se desplomaron en los últimos días a medida que el memorando de entendimiento con Irán tomaba forma y entraba en vigor.

Los precios del crudo Brent comenzaron a caer tras el anuncio del alto el fuego a mediados de abril, desplomándose desde un máximo de US$ 126,41 en tiempos de guerra hasta situarse hoy por debajo de los US$ 80 por barril.

La caída del precio del petróleo se debió, en gran medida, a la histórica sobresaturación de crudo previa a la guerra, que amortiguó al mundo ante la mayor crisis de suministro de su historia.

Sin embargo, esa sobreoferta se ha agotado y se ha convertido rápidamente en un preocupante déficit.

Las reservas mundiales de petróleo han disminuido drásticamente en US$ 190 millones en los últimos meses.

Un importante centro petrolero en Cushing, Oklahoma, que distribuye combustible por todo Estados Unidos, acaba de alcanzar su límite de estrés operativo, el equivalente a cuando el café se escurre del grifo y hay que inclinar la cafetera para aprovechar hasta la última gota.

Gran parte de lo que se acumula en el fondo de un tanque de petróleo es sedimento inservible, lo que dificulta mantener la presión en las tuberías para distribuir el petróleo a los consumidores.

Esto no solo está ocurriendo en Cushing: las instalaciones de almacenamiento de todo el mundo se están acercando a un punto de inflexión.

“Llegará un momento en que no se podrá obtener (petróleo)”, declaró Trump el miércoles, advirtiendo de una inminente “catástrofe económica” si no se reabriera el estrecho.

Añadió que eso le habría valido comparaciones con Herbert Hoover, el expresidente que supervisó el inicio de la Gran Depresión.

Reabrir el estrecho no resolverá de inmediato el problema mundial de las reservas de petróleo. Solo iniciará el proceso para que el crudo vuelva a fluir con normalidad.

Será necesario desminar el estrecho, que los buques cisterna vacíos comiencen a regresar a la zona, que se reinicie la producción y que el petróleo comience su lento viaje hacia su destino.

Nada de esto sucederá rápidamente. La industria petrolera estima que el proceso podría durar meses antes de que el flujo de petróleo vuelva a la normalidad.

Hasta que el mercado petrolero no vuelva realmente a una situación cercana a la normalidad, el sistema seguirá dependiendo de esas reservas.

Por eso, varios analistas del sector creen que los precios del petróleo han bajado demasiado y que el mercado está subestimando el riesgo de quedarse sin petróleo antes de que se puedan reabastecer los depósitos.

“El mercado ha avanzado siete pasos desde donde estamos ahora”, indicó Helima Croft, directora de estrategia global de materias primas en RBC Capital Markets. “Todos piensan: ‘¡Esto se acabó!’, pero existe un gran desafío logístico para volver a la situación anterior”.

Una vez que disminuya la euforia por la reapertura del estrecho, los fundamentos del mercado deberían acabar imponiéndose y podrían hacer que los precios del petróleo vuelvan a subir.

“Independientemente de lo que ocurra en las próximas semanas en el estrecho de Ormuz, los consumidores estadounidenses se enfrentarán a precios más altos durante los meses de verano”, declaró Matt Smith, de Kpler. “Hasta ahora no se ha materializado gracias al optimismo en torno a un posible acuerdo. Pero las fuerzas del mercado tendrán que entrar en juego”.

Los cálculos cuadran: incluso si el mercado petrolero mundial comenzara a producir casi 5 millones de barriles más de los que demandan los clientes, como predice la Agencia Internacional de Energía, se tardaría alrededor de un año en recuperar los 1.150 millones de barriles de suministro perdidos.

“En cierto punto, los barriles físicos sí importan”, comentó Dan Pickering. “Si pierdes esos barriles, eso sí importa”.

Pero el mercado no siempre es lógico.

Los operadores prevén un repunte en la oferta de petróleo, especialmente por parte de los miembros de la OPEP, con escasez de liquidez y deseosos de aumentar la producción.

Esta nueva realidad dificultará enormemente el cambio de la dinámica del mercado petrolero, según argumentó Jay Hatfield, director ejecutivo de la gestora de activos Infrastructure Capital Advisors.

Y la perspectiva importa: el mundo estaba tan inundado de petróleo antes de la guerra que todavía estamos, en cierta medida, protegidos del agotamiento épico de las reservas.

“Teníamos un gran margen de seguridad, y lo hemos agotado”, declaró Vikas Dwivedi, estratega global de petróleo y gas de Macquarie Group. “Estamos por debajo de donde estábamos antes del año pasado, pero no por mucho”.

Por ejemplo, las reservas de diésel en EE.UU. se encuentran en su nivel más bajo desde 2003, pero solo han disminuido un 12,4 % con respecto a su promedio de los últimos cinco años. Las reservas de gasolina en EE.UU. han disminuido solo un 5 % con respecto a las de hace un año.

El riesgo derivado de la escasez de inventarios es real, pero los inversores optimistas del petróleo le están dando demasiada importancia al problema, argumenta Dwivedi.

“Si eres un operador de petróleo en una refinería y tu trabajo consiste en conseguirlo, durante la crisis tenías que hacer diez llamadas para obtenerlo. Ahora solo tienes que hacer cinco o seis”, apunta Dwivedi. “En las próximas semanas, los vendedores se acercarán a ti y te dirán: ‘Oye, tengo petróleo, ¿quieres comprarlo?’”.

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