Los youtubers están batiendo récords de taquilla. Podría cambiar el futuro de la cinematografía

Las dos películas más grandes en Estados Unidos en este momento, “Backrooms” y “Obsession”, provienen de cineastas veinteañeros que perfeccionaron…

Las dos películas más grandes en Estados Unidos en este momento, “Backrooms” y “Obsession”, provienen de cineastas veinteañeros que perfeccionaron su oficio en YouTube.

Sus películas se realizaron con presupuestos relativamente bajos y se promocionaron en línea. Ahora que están llenando las salas de cine con adolescentes y jóvenes adultos que rara vez van al cine, todo Hollywood está prestando atención, y los expertos predicen que los estudios copiarán este modelo de producción cinematográfica muchas veces.

“Obsession”, dirigida por Curry Barker, de 26 años, se estrenó en cines el 15 de mayo. Filmada con aproximadamente US$ 750.000, la película de terror con humor negro ha recaudado casi US$ 150 millones hasta la fecha, un retorno de inversión asombroso para Focus Features y Blumhouse Productions.

Luego llegó “Backrooms”, dirigida por Kane Parsons, de 20 años, quien desarrolló el proyecto durante años en su canal de YouTube.

Parsons tuvo un presupuesto mayor —alrededor de US$ 10 millones— y actores famosos como Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass. Pero aun así fue sorprendente ver a “Backrooms” dominar la taquilla de manera tan contundente en su fin de semana de estreno.

La película de horror psicológico ocupó el primer lugar en la taquilla del fin de semana, recaudando alrededor de US$ 80 millones en América del Norte y US$ 120 millones en todo el mundo, con ventas de boletos impulsadas por la Generación Z.

El estudio A24, que ha estado esforzándose por impulsar a jóvenes directores, dijo que Parsons ahora ocupa el puesto de director más joven en la historia de Hollywood en lanzar una película que terminó en el primer lugar de la taquilla del fin de semana.

“Obsesión” fue la número 2 del fin de semana, empujando a “Star Wars: The Mandalorian y Grogu”, que se estrenó una semana antes, al número 3.

Para la mayoría de las películas, el fin de semana de estreno es el más lucrativo, con las ventas de boletos disminuyendo a partir de ahí. Pero “Obsesión” sigue creciendo: Focus Features dijo el domingo que, “excluyendo la Navidad, ‘Obsesión’ es la primera película desde 1982 que aumentó su recaudación en taquilla durante su segundo y tercer fin de semana”.

¿Entonces, qué significa esta racha de éxito? Bueno, significa que los jóvenes realmente están dispuestos a comprar boletos de cine si conocen y se identifican con el talento de la era de YouTube.

Y significa que los estudios de Hollywood van a perseguir el éxito de “Obsesión” y “Backrooms” buscando en sitios de videos en línea al próximo gran autor.

Incluso podría significar que algunos jefes de estudio apostarán un poco más por conceptos originales en lugar de franquicias y secuelas predecibles.

Duplass, quien interpreta a un científico en “Backrooms”, dijo en un video en redes sociales que las dos películas le estaban dando a la industria cinematográfica “un rayo de esperanza”.

“Tenemos un ejemplo de creadores que están perfeccionando sus proyectos, poniéndolos en línea, construyendo una audiencia”, dijo. “Y ahora las personas que controlan el dinero van a darse cuenta… porque ven lo que pueden lograr en la taquilla, ya sabes, en la forma de estas dos películas que están superando las expectativas”.

Productores y agentes han estado construyendo una vía de YouTube a Hollywood desde hace un tiempo. Y las sólidas ventas de boletos el invierno pasado para la película autofinanciada del YouTuber Mark Fischbach, “Iron Lung”, demostraron el potencial de éxito.

Aun así, como escribió el guionista Zack Stentz en X, “esto se siente como un verdadero momento cultural en la experiencia cinematográfica, ver a zoomers que perfeccionaron su oficio haciendo cortos de YouTube incursionar en largometrajes de la misma manera que lo hicieron los directores de MTV en los 80 y los chicos de Sundance en los 90”.

Steven Zeitchik, de The Hollywood Reporter, escribió que los éxitos de los youtubers son “un tambaleo, si no las primeras señales de un colapso, de un sistema de estudios impulsado por el legado”.

Este momento, escribió Zeitchik, trata de mucho más que descubrir talento nuevo. La plataforma YouTube, propiedad de Alphabet, hace famosos a los cineastas, transmite su trabajo, les ayuda a conseguir asociaciones con marcas y les da un enorme altavoz de marketing.

“Este es un fenómeno generado, impulsado y controlado por creadores y la empresa más grande del mundo que los amplifica”, escribió.

Hablando en una conferencia de la industria el sábado, el codirector de Warner Bros. Motion Pictures, Michael De Luca, dijo que cineastas como Parsons, quien “trabajó en ‘Backrooms’ durante cinco años”, están “en un diálogo con su audiencia desde el primer momento. Sus suscriptores tienen una participación directa en cada iteración de estos proyectos”. Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN.

Y “para cuando llegas a la película”, dijo, “ya han tenido mil millones de proyecciones de prueba”.

The-CNN-Wire

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