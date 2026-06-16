Los líderes del G7, y el resto del mundo, esperan claridad sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Al dirigirse el lunes por la noche a una cena al aire libre con vistas a la orilla azul del…

Al dirigirse el lunes por la noche a una cena al aire libre con vistas a la orilla azul del lago Lemán, los líderes de las naciones más poderosas del mundo esperaban obtener claridad sobre qué implicaba exactamente el nuevo acuerdo del presidente Donald Trump con Irán.

Tras casi dos horas, el sol estaba a punto de ponerse. Al menos algunos de los líderes abandonaron el pabellón de cenas especialmente construido para la ocasión tan desconcertados por los detalles del plan como cuando entraron, según dos funcionarios familiarizados con el asunto.

Un día después de que Trump firmara electrónicamente el acuerdo, los términos exactos del pacto siguen siendo conocidos solo por unos pocos.

Ninguna de las partes ha publicado el texto de página y media que se formalizó en la firma virtual del domingo, lo que ha dado lugar a declaraciones a veces contradictorias por parte de Washington y Teherán.

Incluso funcionarios del Gobierno de Trump ofrecieron interpretaciones ligeramente diferentes sobre cómo funcionaría el plan.

Queda por ver si alguno de estos asuntos se aclarará para cuando se espera que el vicepresidente J.D. Vance asista a la ceremonia formal de firma en Suiza el viernes.

Según un alto funcionario estadounidense, el texto del memorándum se publicará mucho antes de esa fecha, lo que supone un plazo de uno o dos días antes de que el documento se haga público en nombre de la “transparencia”.

Pero unas horas más tarde, Trump, sentado junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofreció un plazo diferente.

“Quiero que se publique. Así que probablemente muy pronto”, declaró Trump. “Diría que en algún momento después del viernes”.

Macron y los demás líderes del G7, reunidos en la estación alpina de Évian-les-Bains, sin duda querrían echar un vistazo al acuerdo antes de su reunión.

Ni ellos ni nadie ajeno a las partes negociadoras parecen haber leído el texto, a pesar de haber felicitado efusivamente a Trump por haber contribuido a su consecución.

Antes de un comentario casual de Vance en una entrevista televisiva el lunes por la mañana, ni siquiera estaba claro si el documento se había firmado.

Un alto funcionario del Gobierno afirmó que Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán y principal negociador, firmó en nombre del país. El líder supremo Mojtaba Jamenei, según este funcionario, “simplemente no firma estos acuerdos”.

Las reuniones del martes en un hotel de lujo con vistas al lago Lemán ofrecerán una nueva oportunidad para esclarecer la situación.

Macron había invitado a los gobernantes de Egipto, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos a participar en un almuerzo con los líderes del G7.

Funcionarios de estos países, y de Qatar en particular, han estado estrechamente involucrados en el proceso de negociación.

Además, Estados Unidos espera que las naciones del Golfo contribuyan a financiar un fondo de reconstrucción de US$ 300.000 millones para Irán.

La cena del lunes se presentó como una comida centrada en “trabajar juntos para abordar los principales desafíos internacionales”.

Trump se sentó entre Macron y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dos líderes a los que ha criticado duramente durante los últimos meses por no haber actuado con firmeza durante la guerra con Irán y, en algunos casos, por haber cuestionado abiertamente sus decisiones de antemano.

Los asesores de Trump dijeron, antes de la cumbre, que esperaban que las naciones europeas intensificaran sus esfuerzos para ayudar a retirar las minas del estrecho de Ormuz ahora que el conflicto activo ha terminado, algo que Francia y Gran Bretaña han dicho que estarían dispuestas a hacer.

Sin embargo, algunos funcionarios europeos afirmaron que, ante la falta de claridad sobre lo acordado, sería difícil asumir compromisos e implementarlos sin conocer mejor cómo el acuerdo aborda el futuro del estrecho.

El secretismo ha provocado alarma incluso entre algunos de los aliados conservadores de Trump sobre qué es exactamente lo que aprobó.

Llevo días preguntando: ¿por qué no podemos nosotros, el pueblo, ver el maldito memorando de entendimiento? No a través de personas informadas por una persona anónima. Sinceramente, nunca había visto nada igual. Si es un gran avance para la paz, entonces publíquenlo”, escribió el comentarista conservador Mark Levin en X.

El presidente ha elogiado con frecuencia a Levin y su programa de fin de semana en Fox News.

Al no existir un texto público que consultar, también han surgido lagunas en la comprensión pública del acuerdo.

En el estrecho de Ormuz, por ejemplo, Trump declaró que la vía marítima funcionaría “permanentemente sin peaje”. Pero los iraníes insistieron en que controlarían el paso y aplicarían tarifas si fuera necesario.

Y Vance, el otro firmante estadounidense del acuerdo, afirmó que, si bien Estados Unidos “esperaba” un estrecho sin peaje, la decisión final solo se tomaría en futuras conversaciones.

“Ese es el tipo de cosas que vamos a resolver en estas negociaciones técnicas”, declaró Vance en CNBC, la primera de una serie de entrevistas televisivas que concedió para intentar promocionar el acuerdo y explicar su contenido.

Los peajes no son el único tema que se espera que se resuelva en las próximas “negociaciones técnicas”. También se abordará el destino del programa nuclear iraní: qué hacer con sus casi 450 kilos de uranio apto para fabricar bombas o con sus sofisticadas centrifugadoras, y qué inspecciones estarán permitidas.

Los asesores de Trump insisten en que Irán no recibirá ninguna ayuda financiera hasta que cumpla con su parte del acuerdo. Pero con tanto por negociar, ni siquiera para los funcionarios estadounidenses estaba claro qué medidas tendría que tomar Teherán para satisfacer las exigencias de Estados Unidos.

“El levantamiento de las sanciones no está vinculado específicamente a ninguna conducta en particular”, comentó el lunes un alto funcionario del Gobierno. “Está vinculado, en general, a que se comporten de manera más apropiada”.

No se especificó cómo ni cuándo se determinaría si se debía “comportarse de manera más apropiada”.

Sin embargo, otro funcionario de la administración insinuó que podrían adoptarse medidas de alivio económico con relativa rapidez para fomentar la confianza entre ambas partes.

“Al principio haremos algunos pequeños gestos en ese sentido, si ellos nos hacen algunos pequeños gestos que demuestren que están dispuestos a cumplir sus compromisos”, manifestó el funcionario, citando el levantamiento de las sanciones y el descongelamiento de los activos iraníes como posibles “gestos” que se están considerando.

Muchas de las naciones del Golfo que Estados Unidos espera que inviertan en un fondo de reconstrucción estarán representadas en la cumbre ampliada que se celebra este martes en Ginebra.

Uno de los funcionarios describió la iniciativa como un intento de “convencer a otros países para que realicen inversiones”.

The-CNN-Wire

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