Llegó a casa, dejó una película en la videograbadora y desapareció. Décadas después, la Policía aún busca a Carla Anderson

“¿Alguien se la llevó? ¿La tienen en algún otro lugar? ¿Está viva?” Estas son las preguntas que han perseguido a…

“¿Alguien se la llevó? ¿La tienen en algún otro lugar? ¿Está viva?”

Estas son las preguntas que han perseguido a Dan Anderson durante casi cuatro décadas desde que su hermana menor, Carla Anderson, entonces de 23 años, desapareció de su apartamento en Wadena, Minnesota.

Los recuerdos de su infancia aún aparecen en su mente como un reloj: el clic de una cámara mientras Carla, de 9 años, sostenía una espátula en la estufa de su caravana en Alaska, o el sonido de su tocadiscos mientras cantaba “Delta Dawn” una y otra vez en su habitación antes de que sus hermanos golpearan la puerta pidiéndole que bajara el volumen.

Y luego el recuerdo más inquietante de todos: cuando Carla desapareció en noviembre de 1987, con una película alquilada aún en su videocasetera y la puerta del apartamento cerrada con su bolso adentro.

La cocinera de Hardee’s, conocida cariñosamente como “Spud”, acababa de pasar la noche con su madre y su padrastro celebrando que la habían elegido empleada del mes.

La familia, incluidos los tres hermanos y los padres de Carla, de repente se encontraron desplegándose con un ejército de voluntarios para distribuir carteles con su imagen, esperando desesperadamente los resultados de búsquedas aéreas, hablando con periodistas en medio de una oleada mediática y buscando su rostro entre las multitudes.

Pero año tras año las búsquedas no dieron resultado. Su paradero ha eludido a los investigadores y ha generado teorías tanto plausibles como inverosímiles entre los 4.000 habitantes de la comunidad, a medida que la gente del pueblo trataba de entender qué pudo haberle sucedido a la joven.

Mientras las coartadas y los exámenes de polígrafo iban disipando las teorías policiales y el caso pasaba de un investigador a otro, las entrevistas de periódicos de los años 80 y 90 captan el desesperado pedido de respuestas de la familia fundiéndose en una aceptación triste y la esperanza de que Carla no estuviera sufriendo en algún lugar.

“Mi mamá quedó convencida muy pronto de que ya no estaba viva”, dijo Dan Anderson a CNN el viernes. Antes de su muerte, Roberta Wells, la madre de Carla, había dispuesto una lápida compartida para Carla y su hermano Scott, quien murió en 2007.

Pero a veces, deja que la esperanza se cuele.

“¿No puede simplemente ponerse en contacto?”, preguntó su hermano en una conferencia de prensa junto a funcionarios el lunes. “Ya no tendría el número de teléfono de nadie”.

Una nueva recompensa de US$ 25.000 por información sobre su desaparición renovó la esperanza de que los miembros de la pequeña y unida ciudad ayuden a reconstruir lo que sucedió esa noche de noviembre.

La jefa de policía de Wadena, Naomi Plautz, está segura de una cosa: “Alguien sabe lo que pasó”.

“Este es uno de esos casos que simplemente te persiguen”, dijo Plautz a CNN el jueves. “No tomamos el caso desde el principio, pero el peso sincero se pasa de un jefe a otro, o de un investigador a otro, a medida que se jubilan… esos fantasmas, esos temores, se quedan contigo”.

Aunque la familia de Carla se preocupaba de que su estatura y una discapacidad de aprendizaje la dejaban vulnerable al vivir sola, Dan Anderson describió a la mujer de 1,47 m y 40 kg como “fieramente independiente”.

“Después de la escuela secundaria, estaba ansiosa por comenzar por su cuenta, y lo hizo… tenía un trabajo, tenía su propio lugar”, recordó su hermano. “Estaba emocionada por lo que estaba por venir. Era como muchas otras jóvenes… esperando encontrar a la persona adecuada y posiblemente tener una familia”.

Carla había salido a cenar esa fría noche de viernes con su madre y su padrastro antes de alquilar películas y ser dejada en los Greenwood Apartments alrededor de las 8:00 p.m., según la policía. Ella habría permanecido con sus padres, pero estaban trabajando en su nueva casa junto al lago, a aproximadamente una hora de distancia, y Carla no quería ir, dijo Dan.

Su madre, con quien estaba increíblemente unida, planeaba peinar a Carla para su foto de empleada del mes el lunes. Ese fin de semana, llamó a Carla varias veces, pero nadie contestó, le dijo al Brainerd Daily Dispatch en 2007.

Fue entonces cuando la madre preocupada fue al apartamento de su hija, donde lo encontró inquietantemente intacto. No había signos de un robo, según la Policía. Sus llaves y una chaqueta de Hardee’s con arcoíris que acababa de recibir por ser empleada del mes eran las únicas pertenencias que faltaban, dijo Plautz.

“Supe entonces que la vida nunca volvería a ser la misma. Inmediatamente llamé a mi esposo y fui a la estación de Policía”, le dijo su madre, Roberta Wells, a The Dispatch.

Esa mañana del lunes, alrededor de las 9:00 a.m., Dan recibió una llamada de su madre. Carla, que amaba su trabajo en la cadena de comida rápida, no había ido a trabajar de manera inusual. Inmediatamente empacó y condujo unas tres horas desde Eagan, donde estaba trabajando, hasta Wadena.

Fue entonces su turno de hacer la desgarradora llamada: le dijo a su padre, Marvin Anderson, quien abordó un avión desde su casa en Alaska para encontrar a su hija.

Carla, que había estado participando en un programa de habilidades para la vida y se reunía con un trabajador social, había sido acosada por algunos en el pueblo y su madre le dijo al periódico que le preocupaba que alguien pudiera haberse aprovechado de ella. Sabiendo que era vulnerable, sus tres hermanos siempre la cuidaban, dijo Dan.

“Hay muchas personas no buenas por ahí, pero no puedes proteger a alguien todo el tiempo, por mucho que te gustaría pensar que puedes”, dijo.

Dan, que tenía 20 años cuando su hermana desapareció, describió a Carla como una amante de la música cariñosa, feliz y llena de energía que disfrutaba pasar tiempo con su familia, era leal a sus amigos y “nunca tenía nada malo que decir de nadie”. Dan recuerda con cariño los veranos nadando en el lago cerca de la cabaña de sus abuelos y haciendo senderismo en sus viajes a Alaska con Carla y sus dos hermanos menores.

Sin señales de lucha en el apartamento de Carla, Lane Waldahl, un investigador del caso en ese momento, inicialmente creyó que ella se había ido voluntariamente, según un informe del Brainerd Daily Dispatch de 1987.

La noche en que desapareció, había un incendio ardiendo en el pantano cercano y puede que ella haya ido a verlo, teorizó Waldahl, según el Grand Forks Herald. Plautz dijo que el incendio podría haber sido visible desde su apartamento, pero no hay pruebas que sugieran que ella fue a verlo.

“No sabemos si salió a caminar, no sabemos si alguien estaba en la puerta y se fue con esa persona. No sabemos nada de eso”, dijo Dan.

Más tarde, la Policía sospechó que pudo haber habido juego sucio “porque ella nunca habría elegido desaparecer y permanecer desaparecida”, dijo Plautz a CNN.

Las primeras semanas después de su desaparición, había esperanza: la familia ofreció una recompensa de US$ 10.000 y se distribuyeron carteles en un radio de 96 km mientras caían montones de nieve.

El pequeño apartamento de los padres de Carla estaba lleno de familiares y amigos que constantemente pasaban para llevar comida y ofrecer su apoyo mientras todos lloraban juntos, recuerda Dan.

Su desaparición fue “absolutamente devastadora” para su madre, quien pasaba mucho tiempo con Carla y estaba en contacto regular con ella, dijo Dan.

El novio de Carla y los miembros de la familia fueron descartados después de pasar las pruebas de polígrafo, según Plautz.

“Fue caótico… tratando de volver atrás… ¿Qué recuerdas? ¿Hay algún pequeño dato que podamos pensar que tal vez conduzca a algo?”, recuerda Dan que la familia se preguntaba.

Pero pronto, la entonces jefa de policía Joyce Kopp compartiría que los investigadores no tenían pistas, calificándolo como “el caso más frustrante en el que he trabajado”, según un informe de diciembre de 1987 del Brainerd Daily Dispatch.

Voluntarios ayudaron en una búsqueda por tierra y aire que no arrojó resultados. Más tarde, el FBI se involucró en la investigación de lo que las autoridades creían que posiblemente era un secuestro.

En un momento, los investigadores indagaron si un automóvil marrón robado cerca del edificio de apartamentos de Carla ese mismo fin de semana y que nunca fue recuperado podría haber estado relacionado con el caso. Plautz dijo a CNN que hasta el día de hoy la Policía no ha encontrado ninguna evidencia que lo demuestre.

“Podría haber sido solo una coincidencia, aunque también podría haber sido parte de la desaparición de Carla”, dijo la jefa de policía.

Las búsquedas infructuosas empeoraron las tensiones en la familia, dijo Marvin Anderson al Brainerd Daily Dispatch en diciembre de 1987.

Dos años después, creían que Carla había muerto.

“Tengo muy poca esperanza de que esté viva”, dijo su madre al Wadena Pioneer Journal en 1989.

En las décadas que siguieron a su desaparición, sospechoso tras sospechoso fue interrogado, pero ninguna pista logró acercar a los investigadores a resolver el caso.

“Había tantas incógnitas”, dijo Dan.

En los años 90, un hombre que Roberta Wells denunció a la Policía porque había estado acosando a Carla fue entrevistado como parte de la investigación, según un informe de 1995 del Wadena Pioneer Journal. Él admitió haber estado en la zona esa noche con un amigo, pero le dijo a la policía que ella no contestó cuando la llamó a las 9:30 p.m. Tanto él como su amigo pasaron las pruebas de polígrafo.

Para 1995, Waldahl había hecho que se envejeciera la foto de Carla, leyó todas las descripciones de cuerpos encontrados y envió sus registros dentales tan lejos como Boston, según le dijo al Wadena Pioneer Journal en ese momento.

“Probablemente Carla está muerta”, dijo Waldahl. “Lo principal ahora es que se encuentre su cuerpo”.

El asesino convicto Floyd Tapson también fue considerado inicialmente como sospechoso porque tenía como objetivo a mujeres con discapacidades mentales, según un informe de 1999 del Minnesota Star Tribune. Sin embargo, Tapson tenía una coartada que lo exoneró de la desaparición de Carla, según el Grand Forks Herald.

Avanzando hasta la investigación actual, Plautz dijo que el departamento no descarta a ningún sospechoso anterior que haya sido exonerado en el pasado. Con una nueva perspectiva y tecnología como el análisis de ADN, la Policía está siguiendo tanto pistas antiguas como nuevas.

“Definitivamente tenemos algunas pistas que estamos siguiendo con más intensidad que otras”, dijo ella.

La familia se ha sentido reconfortada por el hecho de que cada nuevo jefe de policía e investigador en el caso a lo largo de los años se ha comprometido a traer a Carla de regreso a casa, dijo Dan.

“Es bastante asombroso ver que esa dedicación sigue intacta y que no han disminuido el ritmo ni un poco”.

Los recuerdos de la familia sobre Carla, quien hoy tendría 62 años, se han desvanecido con el tiempo, aunque todavía hablan de ella cada vez que se reúnen.

“No quieres olvidar las cosas, pero llegas a esta edad y, obviamente, olvidas cosas de hace tanto tiempo”, dijo Dan en la conferencia de prensa del lunes.

La posibilidad de que Carla siga por ahí en algún lugar se ha vuelto “cada vez más tenue” a medida que pasan los años desde 1987, y la espera ha pasado factura a la familia Anderson, dijo Dan.

Todos estos años después, sigue siendo demasiado doloroso para su padre, que ahora tiene 87 años, hablar sobre Carla, dijo Dan. Eso hizo que Dan fuera más cauteloso como padre cuando su hijo, que ahora tiene 35 años, estaba creciendo.

“Sin duda cambió la forma en que probablemente criamos a nuestro hijo, en el sentido de que no estoy seguro de que le hubiéramos permitido salir y andar por el borde de la carretera para ir cinco, seis u ocho km hasta la casa de su amigo”, dijo.

Carla se perdió tanto nacimientos como muertes: cinco de sus siete sobrinos y sobrinas nacieron después de que ella desapareciera y su madre, su padrastro y su hermano murieron sin encontrarla.

“La única consolación es que todos creemos que ahora está con Carla”, dijo Dan sobre la muerte de su madre.

Plautz, quien apodó a Anderson “el corazón de Wadena”, dijo que la Policía está entrevistando a los habitantes locales y revisando la gran cantidad de pistas que han recibido desde que se anunció la nueva recompensa el lunes.

“Un pequeño indicio de cualquier cosa podría llevarnos a encontrarla”, dijo. “Creo, en lo más profundo de mi corazón, que alguien que sabe lo que pasó todavía está con nosotros”.

Los miembros de la familia de Carla que aún están aquí están listos para cerrar este capítulo, pero no pueden evitar imaginar la vida que Carla podría haber tenido.

“Muy posiblemente ya habría tenido hijos propios. ¿Cómo sería su vida? Es difícil no pensar en eso”, dijo Dan.

Un año antes de su muerte y unos 20 años después de la desaparición de Carla, Wells le contó al Brainerd Daily Dispatch sobre el dolor que había soportado durante tanto tiempo.

“Por muy vulnerable que sabía que era, nunca soñé que no estaría con nosotros para siempre”, dijo. “Siempre supe que sería mi hija. Siempre supe que sería madre mientras viviera porque tenía a Carla”.

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