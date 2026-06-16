Lego presenta su colaboración con “KPop Demon Hunters”

Los fans de “KPop Demon Hunters” ahora tienen una nueva forma de acercarse al universo de la película animada, que…

Los fans de “KPop Demon Hunters” ahora tienen una nueva forma de acercarse al universo de la película animada, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix. Lego, la reconocida marca de bloques para construir, comenzó a presentar los primeros productos de su colaboración con la franquicia, con sets inspirados en personajes y escenarios de esta historia.

La compañía anunció la alianza en febrero de este año y ahora la materializa con su primer lanzamiento: una figura basada en Derpy, el tigre mágico azul que aparece en la película, acompañada por su fiel amiga Sussie. El set cuenta con 825 piezas, está recomendado para mayores de nueve años, mide 21 centímetros de altura y permite modificar la postura de los personajes gracias a sus partes articuladas.

Según explicó Lego en un comunicado, el desarrollo de la figura representó un importante desafío creativo y fue completado en un tiempo récord, desde el concepto inicial hasta el modelo final. La empresa destacó que uno de los aspectos más complejos fue el diseño de los ojos almendrados de Derpy, para los que se realizaron múltiples pruebas antes de alcanzar el resultado definitivo.

La figura de Derpy y Sussie marca el inicio de la colaboración entre Lego y “KPop Demon Hunters”. Además, la compañía adelantó que nuevos sets inspirados en la película llegarán en 2027.

Desde su estreno, “KPop Demon Hunters” ha dado lugar a una amplia gama de productos derivados. En octubre de 2025, Netflix también anunció acuerdos con Mattel y Hasbro para desarrollar juguetes y figuras basados en los personajes de la exitosa producción animada.

The-CNN-Wire

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