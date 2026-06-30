LeBron James dejará los Lakers y se convertirá en agente libre

LeBron James dejará Los Angeles Lakers en esta temporada baja, confirmó su agente el martes. Shams Charania, de ESPN, fue…

LeBron James dejará Los Angeles Lakers en esta temporada baja, confirmó su agente el martes.

Shams Charania, de ESPN, fue el primero en informar que James le dijo a los Lakers que dejaría el equipo y entraría a la agencia libre, citando a su agente Rich Paul. Otros informantes de la NBA se hicieron eco de esa noticia.

Un representante de la agencia de representación de James, Klutch Sports Group, confirmó la noticia en un correo electrónico a CNN Sports y declinó comentar más allá de las declaraciones de Paul a ESPN.

El jugador de 41 años, James, dijo después de la eliminación de los Lakers esta primavera que no sabía qué le depararía el futuro. El informe de Charania indicó que James no se retiraría y que buscaría jugar para un nuevo equipo la próxima temporada.

Los rumores sobre el próximo destino de James se dispararán. Desde hace tiempo se rumorea que podría regresar a Cleveland para una última temporada con el equipo que lo seleccionó en el draft y con el que ganó un título en 2016. Sin embargo, otros equipos, incluidos los Golden State Warriors, cuentan con el espacio salarial necesario para ficharlo.

Los informes indican que aún no ha decidido a qué equipo unirse. Las negociaciones entre jugadores y equipos pueden comenzar a las 6 p.m. hora de Miami de este martes y los jugadores pueden firmar oficialmente con los equipos a partir de las 12:01 a.m. hora de Miami del próximo lunes, aunque las noticias sobre acuerdos podrían informarse antes de ese momento.

James entrará en su temporada número 24 en la NBA, extendiendo su récord en la liga. Además de los Cavaliers y los Lakers, James también pasó cuatro temporadas con el Miami Heat.

Dejará a los Lakers después de ocho años de resultados mixtos. Su etapa comenzó con un campeonato de la NBA en su segundo año en Hollywood, ganando el título en la burbuja inducida por el covid-19. Desde entonces, ha roto varios récords de la NBA vistiendo el púrpura y oro, incluyendo convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos de la liga.

Nunca pudo devolver a los Lakers a ese nivel de campeonato después de la temporada 2020, incluso después de que el equipo añadiera a Luka Dončić en un traspaso bomba en 2025. Los Lakers fueron barridos en la segunda ronda esta temporada por el Oklahoma City Thunder.

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