Lea el acuerdo completo de 14 puntos entre Estados Unidos e Irán

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos establece los términos del alto el fuego entre los acérrimos rivales, la reapertura…

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos establece los términos del alto el fuego entre los acérrimos rivales, la reapertura del estrecho de Ormuz, cierta ayuda financiera para Irán y una reiteración por parte de Teherán de que nunca producirá un arma nuclear, según una copia del texto obtenida por CNN.

El memorando de entendimiento de 14 puntos aún no se ha publicado oficialmente, pero CNN obtuvo una copia de un funcionario estadounidense.

Un diplomático que lo vio en la cumbre del G7 en Francia esta semana confirmó su contenido, al igual que otras dos fuentes diplomáticas con conocimiento de las negociaciones.

Según el acuerdo, Estados Unidos permitirá a Irán vender su petróleo y productos petroquímicos, y Teherán podría acceder a un fondo de desarrollo de US$ 300.000 millones si cumple con los compromisos relacionados con su programa nuclear en futuras negociaciones.

El documento no especifica qué sucederá con el uranio altamente enriquecido de Irán.

El funcionario estadounidense declaró a CNN que el texto refleja el acuerdo firmado digitalmente el domingo por el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D Vance y el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Sin embargo, dada la discreción que mantienen tanto Estados Unidos como Irán respecto al texto, no está claro si el borrador compartido con CNN reflejará la redacción exacta del documento final, que se firmará presencialmente el viernes en Suiza.

Además, se están ultimando detalles técnicos, por lo que la redacción aún podría sufrir modificaciones.

En declaraciones a CNN, funcionarios estadounidenses restaron importancia al memorándum, calificándolo de “documento político” que no refleja los compromisos cruciales que Irán ha asumido extraoficialmente con Estados Unidos, específicamente sobre el futuro del programa nuclear de Teherán.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios cuando se le presentó el borrador obtenido por CNN.

La agencia de noticias iraní semioficial Tasnim calificó las versiones filtradas del borrador como inexactas. Bloomberg publicó previamente una versión del borrador.

El memorando de entendimiento se firmará formalmente el viernes, lo que dará inicio a un plazo de 60 días para negociar los términos finales del acuerdo.

A continuación se muestra el texto completo:

1 — La República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran, al firmar este Memorando de Entendimiento, el cese inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a no emprender acciones hostiles entre sí y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente. El acuerdo final confirmará las disposiciones de este artículo y de los demás artículos.

2 — La República Islámica de Irán y Estados Unidos se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial del otro, y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro.

3 — La República Islámica de Irán y Estados Unidos se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo.

4 — Inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento, Estados Unidos levantará el bloqueo naval y evitará cualquier interferencia u obstrucción contra la República Islámica de Irán, y restablecerá el tráfico marítimo a su plena capacidad en un plazo máximo de 30 días. El tráfico de buques será proporcional al volumen de tráfico previo a la guerra por parte de la República Islámica de Irán. Estados Unidos también se compromete a retirar sus fuerzas de las zonas circundantes en un plazo de 30 días a partir de la firma del acuerdo final.

5 — Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán adoptará de inmediato medidas para garantizar que el movimiento de buques mercantes desde el Golfo Pérsico al Mar de Omán y viceversa se reanude en un plazo de 30 días hasta alcanzar el volumen anterior a la guerra, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y la neutralización de las minas por parte de Irán.

6 — Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando una financiación de al menos US$ 300.000 millones. El mecanismo de implementación de este plan, como parte del acuerdo final, se definirá en un plazo de 60 días.

7 — Estados Unidos se compromete a poner fin, en un calendario que se acordará como parte del acuerdo final, a todo tipo de sanciones actualmente impuestas a la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y todas las sanciones unilaterales estadounidenses, tanto primarias como secundarias.

8 — La República Islámica de Irán reitera que jamás producirá armas nucleares. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos han acordado que el destino del material enriquecido y el de todas las demás cuestiones nucleares mutuamente acordadas, incluidas las necesidades nucleares de Irán, se abordarán adecuadamente en un acuerdo final. Dicho acuerdo final confirmará las disposiciones del presente artículo.

9 — La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que, a la espera de un acuerdo final, mantendrán el statu quo: Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región.

10 — Estados Unidos se compromete a que, inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expedirá exenciones para las exportaciones de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, y todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los seguros, el transporte y similares.

11 — Estados Unidos se compromete a que, en vista del progreso de las negociaciones para un acuerdo final, los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán serán liberados y puestos a su plena disposición. Estos fondos, ya sea que se encuentren en la cuenta principal o hayan sido transferidos, se utilizarán para el pago final al beneficiario que determine el Banco Central de la República Islámica de Irán y estarán plenamente disponibles para su uso. Estados Unidos se compromete a expedir todos los permisos y licencias necesarios sobre esta base.

12 — La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que se establecerá un mecanismo de implementación para supervisar la correcta aplicación del Acuerdo Final y el compromiso futuro con el mismo.

13 — Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, y una vez recibidas garantías sobre el inicio de la aplicación de los Artículos 4, 5, 10 y 11 de este Memorando de Entendimiento, y la aplicación continua de estas medidas, la República Islámica de Irán y Estados Unidos entablarán negociaciones para un Acuerdo Final únicamente con respecto a los Artículos restantes.

14 — El acuerdo final será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

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