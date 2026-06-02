Las razones detrás del estancamiento en el Senado del proyecto para financiar la aplicación de las leyes migratorias

Se espera que las conversaciones continúen este martes en el Capitolio mientras los líderes del Senado intentan aprobar US$ 70.000…

Se espera que las conversaciones continúen este martes en el Capitolio mientras los líderes del Senado intentan aprobar US$ 70.000 millones para ICE y la Patrulla Fronteriza mediante un proceso presupuestario conocido como reconciliación, que les permitiría aprobar la medida con una votación de línea partidista.

El presidente Donald Trump había presionado para que el dinero, destinado a financiar a esas agencias hasta el final de su mandato, fuera aprobado antes del 1 de junio. Sin embargo, el plazo se incumplió después de que senadores republicanos expresaran su indignación por el anuncio del Departamento de Justicia sobre la creación de un fondo de US$ 1.800 millones contra la “instrumentalización” de la justicia, que, según la agencia, tenía como objetivo indemnizar a personas que habrían sido objeto de investigaciones injustas durante el Gobierno de Biden.

El Gobierno de Trump indicó ayer a líderes republicanos del Congreso que planea retirar el fondo, aunque no estaba claro cuán firme o permanente es esa decisión, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Trump no se ha comprometido públicamente a eliminar ese controvertido fondo y una tercera fuente con conocimiento de las conversaciones indicó que el Gobierno simplemente estaría pausando los esfuerzos para impulsarlo, no abandonándolos por completo.

Los republicanos del Senado afirman que necesitan más garantías de que el Gobierno de Trump eliminará totalmente la iniciativa, después de que el Departamento de Justicia dijera que acatará una orden judicial que bloquea temporalmente el esfuerzo.

Muchos senadores dijeron a CNN que no pueden avanzar con la financiación de la aplicación de las leyes migratorias hasta saber que la iniciativa está definitivamente cancelada y no simplemente aplazada.

Muchos también quieren eliminar los fondos que Trump ha solicitado para la seguridad del salón de baile que desea construir en la Casa Blanca, ya que consideran que la propuesta está desconectada de las dificultades económicas que enfrentan sus votantes.

The-CNN-Wire

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