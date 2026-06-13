La última vez que los Knicks estuvieron tan cerca de un campeonato de la NBA, Nueva York era otra ciudad

En una cálida noche de mayo de 1973, en un suburbio obrero de Nueva Jersey, al otro lado del río…

En una cálida noche de mayo de 1973, en un suburbio obrero de Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson, frente a Manhattan, Greg Hourdajian, de 17 años, estaba frente al televisor gritando a todo pulmón junto a su madre.

Los New York Knicks acababan de derrotar a Los Angeles Lakers, 102-93, en el quinto partido de las Finales de la NBA, asegurando así el que sigue siendo el último campeonato de la franquicia. Para Hourdajian, hijo de inmigrantes armenios obsesionado con el baloncesto y criado en Queens, fue uno de los mejores días de su vida.

Más de cinco décadas después, el televisor es diferente, la habitación ha envejecido y el horizonte de la ciudad se ha transformado. Pero Hourdajian, ahora de 70 años, sigue viendo los partidos desde la misma sala, esta vez con su hija Jenna.

Los Knicks están a una victoria de un ansiado campeonato, tras llegar a las finales por primera vez desde 1999, y con cada posesión, Hourdajian recorre la cancha con la intensidad de un entrenador en la banda.

“Esta es la mejor victoria de la historia, la mejor de todas”, dijo tras la histórica remontada del miércoles en la segunda mitad, cuando los Knicks redujeron una desventaja de 29 puntos a falta de 1,2 segundos.

Apenas podía contener la emoción mientras su hija filmaba el torbellino emocional que vive un aficionado de los Knicks: la desesperación dando paso a la fe, la fe dando paso al delirio.

La última vez que los Knicks estuvieron tan cerca de la inmortalidad en el baloncesto fue en 1999. La última vez que realmente alcanzaron la cima fue en 1973.

En aquel entonces, Nueva York era una ciudad que se movía entre la arrogancia y la ansiedad.

La reluciente capital corporativa que los turistas conocen hoy aún no existía. Times Square brillaba bajo una neblina de miedo y abandono, con cines para adultos alineándose en las manzanas y vagones de metro cubiertos de grafitis traqueteando por las estaciones. La influencia de la mafia flotaba en el ambiente como el humo del cigarrillo en los miles de bares de la ciudad. Nueva York estaba en bancarrota, al borde del colapso y peligrosa de una manera que se convirtió en parte de su mitología.

Era la Nueva York que Martin Scorsese inmortalizó en “Taxi Driver”, donde se veían taxis amarillos deambulando por calles mojadas por la lluvia, sirenas resonando en la noche y un paisaje de pesadilla de crimen, suciedad y decadencia.

Hourdajian llegó a la Universidad de Nueva York ese mismo año, tras aquella temporada victoriosa, y recuerda una ciudad dividida manzana por manzana.

“Cuando fui a la NYU, era duro. El Village, Greenwich Village, era una zona rara, obviamente”, dijo, haciendo una sutil alusión a las raíces mafiosas del lugar. “Si ibas a cualquier parte al este del Village, como cuando íbamos a los clubes del East End, era un barrio bastante peligroso, y luego cambió”.

Desde entonces, Nueva York se ha reinventado una y otra vez. Barrios enteros se han transformado y lugares emblemáticos han desaparecido. La ciudad ha sufrido crisis fiscales, apagones, oleadas de delincuencia, atentados terroristas, recesiones y una pandemia.

Los Knicks también han cambiado, con una sucesión de entrenadores, dueños, estadios y generaciones de jugadores, pero sin perder jamás la esperanza de un tercer campeonato.

Sin embargo, mientras el equipo vuelve a la carga en busca del título, una emoción extrañamente familiar ha regresado.

“Es una sensación parecida, pero esta vez es como si estuviera multiplicada por diez”, dijo Quron Booker, neoyorquino de toda la vida y fanático de los Knicks, a CNN, con su hijo de 9 años sentado a su lado.

Booker lo ve por todas partes, incluso en conversaciones espontáneas entre desconocidos vestidos de azul y naranja con los que jamás habría imaginado compartir el mismo espacio.

Para una ciudad que ha esperado este momento durante décadas, la emoción trasciende el baloncesto.

Parece que Nueva York se está reencontrando consigo misma.

Hourdajian recuerda cuando una entrada para un partido de los Knicks costaba menos de US$ 15. Hoy, tiene suerte si encuentra un asiento en las gradas superiores del Madison Square Garden por US$ 350. ¿Una entrada para las Finales?

¡Olvídalo!

Cuando los Knicks se alzaron con el campeonato en el quinto partido de las Finales de la NBA de 1973, las entradas se vendían por tan solo US$ 7. Más de 50 años después, los aficionados desembolsan miles de dólares solo para entrar al estadio. Los asientos a pie de cancha han alcanzado precios de seis cifras, transformando un pasatiempo popular en uno de los eventos deportivos más codiciados.

Nuevas caras —como la del superfan de los Knicks favorito de Hollywood, Timothée Chalamet—, cuyas apariciones en los partidos generan bastante expectación, y otras ya conocidas, como el aclamado cineasta Spike Lee, que se sentó en primera fila con Prince durante las Finales de la NBA de 1999, se han unido bajo un mismo lema: ¡Los Knicks ganan en cinco!

Para Hourdajian, sin embargo, las estrellas en la cancha siempre han importado más que las celebridades sentadas a su lado.

De niño, tenía una foto de Bill Bradley en la pared de su habitación. Bradley, el brillante alero y miembro del Salón de la Fama de la NBA que ayudó a Nueva York a ganar dos campeonatos antes de convertirse en senador de los Estados Unidos por Nueva Jersey y aspirante a la presidencia, era su héroe.

Un día de 2006, mientras estacionaba su auto en Manhattan, levantó la vista y vio a Bradley cerca.

“Le dije: ‘¡Senador Bill, mi jugador favorito de los Knicks de todos los tiempos!’, y le estreché la mano. Él me dijo: ‘Gracias’, y yo le respondí: ‘¡Y voté por usted tres veces!’”.

Hoy en día, elegir un jugador favorito de los Knicks no es tan fácil.

“Hay muchos chicos de clase trabajadora. Nos encanta Josh Hart, pero tenemos que apoyar a José Alvarado, un chico de Brooklyn que jugó baloncesto en la preparatoria en Middle Village, Queens”, dijo Hourdajian. “Lo seguí cuando estaba en la preparatoria y cuando fue a la universidad, y encaja perfectamente en este equipo. Es generoso, no es corpulento, es duro”.

Las cualidades que admira no han cambiado mucho con los años: garra, sacrificio, entrega, resiliencia, valentía y una tenacidad inquebrantable. Y el juego sigue siendo tan hipnotizante como siempre, desde el tiro de rebote de OG Anunoby en el cuarto partido, la fría e indiferente respuesta de Jalen Brunson a una falta no pitada tras el empujón de Victor Wembanyama en el tercer partido, hasta la explosión anotadora de Karl-Anthony Towns en el segundo cuarto del segundo partido.

En aquellos tiempos, el baloncesto influyó en la ciudad tanto como la música.

La ciudad era un laboratorio cultural, un lugar donde géneros enteros parecían surgir de clubes y bares abarrotados: un semillero de revolución musical que abarcaba desde el hip-hop y la salsa hasta la música disco underground y el punk rock.

Hourdajian pasó incontables noches en The Bottom Line en Greenwich Village, un local legendario que ayudó a definir la escena folk de Nueva York y que acogió a artistas como Bruce Springsteen, Bob Dylan y Patti Smith. A solo unas pocas cuadras de distancia, otra revolución se gestaba en el CBGB, donde el punk rock comenzaba a reescribir la banda sonora de la ciudad.

“Conseguí entradas para un concierto en el CBGB, entramos y éramos los típicos chicos del condado de Bergen. Llevábamos jeans, una camiseta y una chaqueta de cuero, con un aspecto bastante pulcro, como jinetes, y de repente vimos a todos con el pelo de punta”, dijo Hourdajian. “Los New York Dolls tocaban con David Johansen y mis amigos me miraban diciendo: ‘Dios mío, no puedo creer que estemos aquí’. Eso representaba a la perfección la escena punk de Nueva York”.

Lo que no ha cambiado es que Nueva York sigue siendo, en esencia, una ciudad de inmigrantes.

Al igual que la ciudad que representan, la plantilla de los Knicks de 2026 refleja fuertes raíces inmigrantes, con conexiones globales con la República Dominicana, Jamaica, Reino Unido, Francia y Polonia.

Las raíces de los Hourdajian en la ciudad de Nueva York también se remontan a casi un siglo. Sus dos abuelos sobrevivieron al genocidio armenio; su padre tenía solo un año cuando llegó a Estados Unidos en 1924, en una de las últimas oleadas de inmigrantes que pasaron por Ellis Island antes de que las restricciones migratorias se endurecieran drásticamente.

“Mi padre era editor de cine independiente y su estudio estaba en la calle 44 y la Sexta Avenida, justo al lado de Times Square”, dijo Hourdajian. “Cuando era pequeño, era un barrio muy peligroso. Se ha gentrificado por completo desde que mi padre trabajaba allí”.

Barrios que antes se asociaban con la delincuencia, las drogas, la falta de inversión y el abandono se han convertido en algunas de las zonas inmobiliarias más codiciadas del país. Lugares como Williamsburg, Bedford-Stuyvesant y algunas zonas de Brownsville atraen ahora a jóvenes profesionales, artistas y recién llegados, también conocidos como “trasplantados”, de todo el mundo.

El Nueva York de los escaparates tapiados, los vagones del metro cubiertos de grafitis y los alquileres baratos —tan bajos como US$ 111 en 1970 y US$ 486 en 1990— ha desaparecido en gran medida. En su lugar, se alza una ciudad más brillante y próspera.

Pero en las noches de los Knicks, especialmente durante una racha de playoffs que incluyó una histórica racha de 13 victorias consecutivas, el viejo Nueva York aún se asoma.

“Cuando iban perdiendo por 29 puntos y ganaron… todo el mundo decía: ‘Debes estar loco’, y yo estaba muy tranquilo”, dijo Hourdajian. “Porque esto aún no ha terminado”.

Cuando los Knicks remontaron una desventaja de 29 puntos contra los Spurs en una de las remontadas más improbables en la historia de los playoffs, Bryce Booker, de 9 años, rompió a llorar.

“Ganaron por un punto”, sollozó en brazos de su padre, quien grabó el emotivo momento tras el partido del miércoles. “OG anotó el último punto”.

Los aficionados de los Knicks inmediatamente le dieron la bienvenida a Bryce a una de las tradiciones más antiguas de Nueva York: el sufrimiento con buen humor. “Este chico no tiene edad para llorar tanto por los Knicks, no lleva aquí el tiempo suficiente”, bromeó un comentarista. “No te voy a mentir, pequeño, yo también estaba a punto de llorar hasta que me di cuenta de que estaba en una sala llena de adultos”, dijo otro aficionado de los Knicks.

Bryce sigue los pasos de su padre, viviendo y respirando baloncesto. Lo ve con obsesión y juega siempre que puede, imitando a su jugador favorito, el capitán de los Knicks, Jalen Brunson.

Cuando Nueva York llegó por última vez a las Finales de la NBA en 1999, Brunson tenía solo 3 años y correteaba por los vestuarios mientras su padre, Rick Brunson, era base suplente de los Knicks.

Más de un cuarto de siglo después, los Brunson se han convertido en el primer dúo de padre e hijo en la historia de la NBA en jugar ambos en las Finales con la misma franquicia, en ambas ocasiones contra los San Antonio Spurs.

Para Bryce, esta racha de playoffs es nueva. Para su padre, que recuerda las Finales de 1999 como si fuera ayer, es como revivir la historia.

Le trae recuerdos, tanto del baloncesto como de cuánto ha cambiado la ciudad, muchos de ellos para mejor.

“De donde yo vengo, del centro de Brooklyn, mucha gente que creció allí —madres, tías, abuelas y abuelos— no llegó a experimentar la libertad, las opciones de comida más sana, una mejor calidad de vida y una comunidad más segura. Esa es la parte agridulce”, dijo Quron Booker a CNN. “Quienes vivieron aquellos tiempos difíciles no están presentes para ver los frutos de lo que hemos logrado”.

Su pasión por el baloncesto incluso puso en peligro una relación en la escuela secundaria. En otro momento, contó, estuvo a punto de dedicarse profesionalmente al baloncesto. En cada etapa de su vida, el deporte ha sido un compañero constante.

Ahora puede revivirlo todo a través de su hijo.

“Me encanta que todos se unan en armonía, hay mucha unión”, dijo.

“Hablando desde un punto de vista humano, mientras que antes era más bien: ‘Oye, tú eres blanco y yo no, y teníamos este malentendido sobre quiénes éramos individualmente’, ahora es más bien: ‘Somos humanos, todos estamos intentando lidiar con esto’, y los Knicks están jugando un papel fundamental en ello”.

Booker le enseña a Bryce que está bien emocionarse, que no hay nada de malo en la vulnerabilidad o en llorar.

Después de todo, los aficionados de los Knicks han tenido muchos motivos para hacerlo.

“Recuerdo haber dicho que ya estaba harto, que no iba a seguir a los Knicks, pero luego sigo viéndolos. Cuando Charles Oakley corría por la cancha, cuando llegó Anthony Mason, teníamos esperanza. Allan Houston, luego Jeremy Lin y Carmelo Anthony, ha sido una esperanza constante que se convierte en: ‘¿Alguna vez ganaremos un campeonato?’”, dijo refiriéndose a los exjugadores de los Knicks a lo largo de los años.

En un momento dado, incluso intentó hacerse fan de los Brooklyn Nets, bromea, pero la conexión no era la misma. No eran los Knicks, y no era el Madison Square Garden.

Ahora, con los Knicks a una victoria del campeonato, Bryce y su padre tienen sus propios rituales. Rezan por la buena fortuna del equipo y para proteger su suerte, y Bryce tiene un mensaje sencillo para quien lo escuche:

“Pon a Dios primero y nunca te rindas”.

La gentrificación puede haber transformado gran parte de la ciudad de Nueva York, pero la gente que la llama hogar tiene una manera notable de seguir siendo la misma.

A las afueras de The Bakery en Harlem, el artista de grafiti y diseñador de ropa Doms ha pasado más de 10 horas al día durante semanas creando camisetas de los Knicks inspiradas en la vieja escuela neoyorquina, mientras escucha una banda sonora icónica de la época dorada del hip-hop de la ciudad.

La lista de reproducción salta de “The Dream Shatterer” de Big Pun a “Something Else” de Jadakiss y Young Jeezy, pasando por el legendario freestyle de D-Block en Hot 97. El grafiti sisea y la música envuelven la Avenida Amsterdam mientras los colores de los Knicks cubren la acera. Uno de sus diseños más populares presenta el logo de los Knicks enmarcado por ladrillos y la sombra del horizonte de Manhattan, un homenaje a la ciudad que lo vio crecer.

Como muchos neoyorquinos de pura cepa, se negó a perder la esperanza en los Knicks. Esta temporada se siente diferente.

“Ahora hay mucha más energía alrededor del partido. Las redes sociales lo amplifican”, dice entre capas de grafiti en una nueva tanda de camisetas. “En 1999, todavía hacía grafitis en edificios. Ahora soy más hombre de negocios. La pintura también era más barata”, dice riendo.

Durante unas horas, y a veces toda la noche, el día del partido, la ciudad parece funcionar con reglas diferentes.

Obreros de la construcción, bomberos, abogados, maestros, inmigrantes, neoyorquinos de toda la vida y recién llegados se encuentran gritando frente a las mismas pantallas de televisión en todos los distritos. Cada punto genera vítores y bocinazos, y en la víspera de sus últimas tres victorias, la ciudad vibra con una pasión simplemente irresistible, incluso para los aficionados oportunistas.

Miranda Sánchez, hija de un fanático de los Knicks y nuyorriqueño (un puertorriqueño nacido y criado en Nueva York), dice que nunca ha visto a su padre tan feliz.

“Heredé la afición por los Knicks de mi padre desde que nací”, dijo. “Creo que cualquier aficionado de los Knicks te dirá que han sido un par de años muy difíciles”.

En tan solo unas horas, Nueva York centrará su atención en el quinto partido. Los aficionados rezan, algunos construyen altares improvisados, mandan callar a cualquiera que hable de la serie con demasiada seguridad, temiendo que arruinen la buena suerte. La esperanza, la ansiedad y la montaña rusa de emociones se han convertido en parte esencial de la experiencia de los Knicks, al igual que los bloqueos y continuaciones y los triples.

“Lo divertido de ser el equipo menos favorito”, dice Sánchez, “es que las victorias se sienten mucho más poderosas”.

Para los neoyorquinos, los Knicks ya han sido el equipo menos favorito durante demasiado tiempo.

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