La oferta de empleo en EE.UU. alcanza su nivel más alto en casi dos años

Las empresas estadounidenses están ignorando los carteles de “Se busca personal”: las ofertas de empleo aumentaron drásticamente en abril, alcanzando…

Las empresas estadounidenses están ignorando los carteles de “Se busca personal”: las ofertas de empleo aumentaron drásticamente en abril, alcanzando su nivel más alto en casi dos años, según mostraron los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de este martes.

El número de puestos de trabajo disponibles se disparó a un estimado de 7,62 millones a finales de abril, un aumento con respecto a los 6,89 millones de marzo y que revirtió una caída de dos meses, según la última Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral.

Los datos de este martes, que podrían indicar un repunte en la demanda de trabajadores, podrían brindar mayor seguridad de que el mercado laboral estadounidense no solo se está estabilizando, sino que posiblemente se está expandiendo.

Los economistas esperaban que la oferta de empleo disminuyera por tercer mes consecutivo, cayendo ligeramente a 6,8 millones desde la estimación inicial de marzo de 6,87 millones, según FactSet.

La dinámica del mercado laboral —la entrada y salida de trabajadores— se ha ralentizado significativamente en los últimos dos años debido a una confluencia de factores, entre ellos el envejecimiento (y la jubilación) de la población activa, la normalización de las contrataciones tras la pandemia, la aparición de nuevas tecnologías, la creciente incertidumbre económica y la drástica reducción de la inmigración.

Los economistas habían advertido que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y la consiguiente crisis del petróleo y la oferta podrían frenar la actividad de contratación en Estados Unidos.

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The-CNN-Wire

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