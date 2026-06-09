La NASA reveló la tripulación de Artemis III, la misión que dará el próximo gran paso en el regreso a la Luna

La NASA reveló este martes los nombres de los cuatro astronautas que integrarán la próxima misión Artemis, un vuelo clave…

La NASA reveló este martes los nombres de los cuatro astronautas que integrarán la próxima misión Artemis, un vuelo clave de dos semanas que buscará probar diversas tecnologías consideradas esenciales para llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna por primera vez en más de 50 años.

La tripulación, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2027 como fecha más temprana, incluye a tres astronautas de la NASA: Andre Douglas, quien realizará su primer vuelo espacial; Frank Rubio, poseedor de récords de permanencia en el espacio; y Randy Bresnik, astronauta veterano y piloto de pruebas. También participará el astronauta italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea.

Artemis III está diseñada como una misión precursora de un alunizaje y pondrá a prueba el acoplamiento de la nave Orion, construida por la NASA, con un módulo de aterrizaje lunar. El objetivo principal del vuelo, según la agencia espacial, es “reducir riesgos” de cara a un descenso real en la Luna, que la NASA espera llevar a cabo tan pronto como en 2028.

Para llegar a la superficie lunar, los astronautas tendrán que realizar esa maniobra mientras se encuentren en órbita alrededor de la Luna. Sin embargo, para Artemis III, la NASA planea probarla mucho más cerca de casa, en la órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés), la región más cercana a nuestro planeta y donde también opera la Estación Espacial Internacional.

La tripulación de Artemis III despegará desde Florida a bordo de una cápsula Orion, el mismo tipo de nave que completó en abril la histórica misión Artemis II de sobrevuelo lunar, y permanecerá en órbita terrestre baja.

Posteriormente, al menos un módulo de aterrizaje lunar será lanzado por separado. Todavía no está claro si será la nave Starship de SpaceX, el módulo Blue Moon de Blue Origin o ambos. Una vez que llegue a la órbita terrestre baja, ese vehículo se encontrará con Orion, lo que permitirá a los astronautas acoplarse a él y potencialmente abordar el módulo de aterrizaje.

La NASA ha sugerido que podría realizar el vuelo de prueba utilizando tanto Blue Moon como Starship, aunque no está claro cuándo cualquiera de los dos vehículos estará listo. En los últimos meses, la agencia espacial ha impulsado activamente la competencia entre ambas compañías, que desde hace años mantienen contratos multimillonarios para desarrollar módulos de aterrizaje lunar aptos para transportar tripulación. Tanto SpaceX como Blue Origin han enfrentado contratiempos y retrasos en el desarrollo de sus proyectos.

Durante la conferencia de prensa de este martes, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, volvió a sugerir que Artemis III podría incluir acoplamientos con ambos módulos de aterrizaje, al señalar que Orion “se encontrará y se acoplará con el módulo de Blue Origin y luego nuevamente con el módulo de SpaceX”.

Isaacman también dijo que la NASA planea llevar a cabo antes de fin de año una prueba clave de su cohete Space Launch System (SLS), conocida como wet dress rehearsal o ensayo general con carga completa de combustible.

Randy Bresnik

Bresnik, apodado “Komrade”, se unió a la NASA en 2004. Ha participado en misiones a bordo de los transbordadores espaciales de la NASA y de la cápsula rusa Soyuz en 2009 y 2017, respectivamente. Además, ya ha desempeñado un papel clave en el programa Artemis como asistente del jefe de astronautas. En ese cargo, Bresnik “gestiona el conocimiento y la experiencia de la tripulación en su papel esencial en el desarrollo y las pruebas de todos los vehículos y aspectos de una misión Artemis”, según la NASA.

Bresnik será el comandante del vuelo Artemis III.

Frank Rubio

También especialista de misión en Artemis III, Rubio se unió a la NASA en 2017 y llegó por primera vez al espacio a bordo de una nave rusa Soyuz en 2022, con la intención de cumplir una misión de aproximadamente seis meses en la Estación Espacial Internacional.

Sin embargo, problemas con la nave Soyuz hicieron que Rubio permaneciera en órbita durante más de 370 días, estableciendo el récord del vuelo espacial continuo más largo realizado por un astronauta de Estados Unidos. Durante esa misión también se hizo conocido por extraviar el primer tomate cultivado en órbita.

Andre Douglas

Douglas se unió a la NASA en 2021. Nunca antes había sido asignado a una misión, pero se entrenó como astronauta suplente para Artemis II, la misión que hizo historia en abril al llevar a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna, marcando la primera vez que seres humanos viajaban a las cercanías del satélite desde el fin del programa Apolo, hace más de 50 años.

Como suplente de esa misión, Douglas completó todo el entrenamiento realizado por la tripulación principal —los astronautas de la NASA Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, así como el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen—. Eso le dio meses de experiencia previa aprendiendo a operar la nave Orion de la agencia espacial.

Douglas expresó su entusiasmo por la oportunidad de unirse a Artemis III como especialista de misión en su primer vuelo espacial. “Mi cerebro está funcionando a toda velocidad en este momento. Pero mi corazón, mi corazón, está lleno de calidez”, dijo este martes.

Luca Parmitano

Parmitano fue seleccionado como astronauta de la Agencia Espacial Europea en mayo de 2009. Ha viajado al espacio en dos ocasiones, en 2013 y 2019, realizó un total de seis caminatas espaciales y se convirtió en el primer italiano en comandar la Estación Espacial Internacional.

Aunque nació en Paternò, Sicilia, Parmitano considera a Catania su hogar. Tiene títulos en ciencias políticas e ingeniería experimental de pruebas de vuelo, además de una tesis sobre derecho internacional. También se desempeñó como piloto de pruebas y coronel de la Fuerza Aérea Italiana.

Designado como piloto de Artemis III, Parmitano está capacitado para volar más de 20 tipos de aeronaves militares y, si se incluyen helicópteros, ha pilotado más de 40 tipos de aeronaves. En 2007 recibió la Medalla de Plata al Valor Aeronáutico otorgada por el presidente de la República Italiana tras lograr aterrizar con éxito su avión militar AMX después de que impactara contra un ave.

Parmitano se mostró visiblemente emocionado durante el evento de este martes.

“Estoy agradecido de que la NASA me haya permitido formar parte de este increíble grupo de personas, de esta tripulación, y de que me permita volar. Pero no iríamos a ninguna parte sin combustible, y el combustible que hace que todo funcione está aquí mismo”, dijo, en referencia a su familia.

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