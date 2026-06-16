La fiesta posterior europea de Trump se vio arruinada por realidades irritantes

Después de la fiesta llega la resaca. El presidente Donald Trump es abstemio de toda la vida. Pero aun así…

Después de la fiesta llega la resaca.

El presidente Donald Trump es abstemio de toda la vida. Pero aun así se lo pasó en grande el domingo por la noche, celebrando su 80 cumpleaños con un sobrevuelo militar y una cartelera repleta de peleas en la jaula de la UFC en lo que él mismo calificó como “una de las noches más increíbles en la historia de la Casa Blanca”.

Animado por su memorando de entendimiento para poner fin a la guerra con Irán, afirmó con un toque de exageración que era el primer presidente estadounidense en lograr la paz en Medio Oriente.

Pero la diversión tenía que terminar en algún momento, incluso para un presidente que restó importancia a las críticas de quienes decían que había mancillado la dignidad de la Casa Blanca con combates de gladiadores y que había insultado a los estadounidenses que luchaban por pagar la compra con una noche de excesos.

Probablemente no haya nada que Trump desee menos que pasar los primeros días de su novena década con líderes europeos con quienes mantiene una relación tensa.

Pero ese fue su destino, ya que el Air Force One despegó de la pista poco después de las 3:15 de la madrugada del lunes y se dirigió a toda velocidad a Francia para la cumbre del G7.

La ronquera en la voz de Trump, después de una noche animando peleas de la UFC, reflejaba lo sucedido al día siguiente.

De vuelta a casa, llegó la peor parte de una fiesta: la limpieza.

Cuando Trump regrese a casa dentro de un par de días, el desmantelamiento estará muy avanzado y los restos de la imponente estructura de iluminación “Claw” serán todo lo que quede de uno de sus días favoritos como presidente.

Otro intento del presidente por dejar su huella en Washington también resultó ser temporal: su nombre grabado junto al de John F. Kennedy en el centro de artes escénicas de la capital.

El nombre de Trump fue retirado por orden judicial, pero el lunes una gran lona blanca evitó que el presidente pasara vergüenza.

Un portavoz del Centro Kennedy declaró a CNN que la lona cubría el edificio para permitir las reparaciones del mármol.

Otro proyecto emblemático de Trump también está en el punto de mira: una plaga de algas empaña el fondo azul recién pintado del Estanque Reflectante del National Mall.

El proyecto de renovación de Trump forma parte de un escándalo creciente por el coste de US$ 14 millones de un contrato adjudicado sin licitación.

Con los problemas acumulándose, no fue ninguna sorpresa que el esplendor del domingo no se extendiera a la elegante ciudad balneario francesa de Évian-les-Bains, a orillas del lago Lemán.

El empeoramiento de las críticas al acuerdo de Trump con Irán corría el riesgo de desanimar a un presidente que, sin embargo, afirmaba que se trataba de un “documento muy poderoso”.

Pero de vuelta en Washington, el senador republicano James Lankford comentó: “Todos tenemos preguntas. Nadie lo ha visto”.

No está claro cuánto tiempo más será políticamente sostenible para la administración retrasar la publicación del memorando de entendimiento hasta después de la ceremonia formal de firma prevista para el viernes en Suiza.

Los críticos advierten que el presidente podría simplemente haber solucionado un problema que él mismo provocó al iniciar la guerra: el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Y que cuestiones clave como los programas nucleares y de misiles iraníes aún no se han resuelto.

Pero el vicepresidente J.D. Vance declaró el lunes a Jake Tapper de CNN que el acuerdo engloba todas las preocupaciones de Estados Unidos porque el régimen de Teherán entiende que no obtendrá beneficios económicos sin abordarlas.

“Lo que hace el memorando de entendimiento es establecer un marco mediante el cual los iraníes obtienen los beneficios del acuerdo al cumplir con sus obligaciones”, indicó Vance.

Sin embargo, su revelación de que el memorando de entendimiento se basa en un “documento general” de apenas una página y media probablemente avivará las preocupaciones sobre la estrategia de Trump.

Trump nunca ha mostrado mucho aprecio por el G7.

Los enfrentamientos públicos como el que tuvo lugar en Canadá con la canciller de Alemania Angela Merkel en 2018 ejemplifican la fractura de los lazos transatlánticos durante sus dos mandatos.

Sin embargo, estos altercados también contribuyeron a consolidar su imagen de “Estados Unidos Primero” en su país.

Trump abandonó antes de tiempo la cumbre del año pasado, que también se celebró en Canadá.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, parece estar intentando evitar otra desaparición, organizando una fastuosa cena tras la cumbre del miércoles en el Palacio de Versalles, un evento digno de un presidente aficionado a la pompa.

La velada también conmemorará el 250 aniversario de Estados Unidos.

Macron y Trump comenzaron los dos mandatos del presidente estadounidense como amigos, gracias en gran parte a los esfuerzos del líder francés por halagar a su visitante para intentar mantenerlo dentro de la coalición occidental, en lugar de intentar derribarla desde fuera.

Pero las guerras en Ucrania e Irán, junto con la visión del mundo de MAGA que ofende la sensibilidad europea, los distanciaron.

Se percibía una tensión latente cuando Macron felicitó a Trump por su “celebración” e hizo todo lo posible por mostrar interés en la destacada actuación de un luchador francés de la UFC el domingo por la noche.

Trump pareció algo aburrido cuando Macron enumeró los objetivos de la cumbre. Pero después de usar las redes sociales a principios de este año para burlarse del estado del matrimonio del presidente francés y afirmar ante los periodistas que “nadie lo quiere” porque su mandato termina el año que viene, Trump declaró cortésmente que eran “amigos especiales”.

Pero se avecina una polémica en torno a un impuesto digital francés a los gigantes tecnológicos estadounidenses. “Si lo hacen, no me quedará más remedio que aplicar un arancel del 100 % a todos los champanes y vinos procedentes de Francia”, declaró Trump al New York Post en una entrevista.

Se prevé que el martes continúe la cautela en el grupo de economías más poderosas, integrado por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Canadá y Japón.

Algunos miembros están furiosos porque no se les informó con antelación sobre la guerra con Irán que sacudió sus economías. La mayoría son “potencias medianas”, que, según el primer ministro de Canadá, Mark Carney, deben unirse este año para resistir a Trump.

La conmoción entre los europeos por la reivindicación del presidente sobre el territorio autónomo danés de Groenlandia, así como sus guerras arancelarias, han reforzado la creciente sensación de que los Estados Unidos de Trump no solo ha dejado de ser un aliado fiable, sino que podría estar convirtiéndose en un adversario.

Las tensiones en otra alianza podrían empeorar aún más el estado de ánimo de Trump.

Se encontrará cara a cara con Keir Starmer un día después de que el asediado primer ministro británico prometiera prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que seguramente enfurecerá a los amigos oligarcas tecnológicos de Trump.

A principios de este mes, el Gobierno británico reprendió a Vance después de que culpara del apuñalamiento de un estudiante universitario de 18 años en Southampton, Inglaterra, a una “invasión masiva de inmigrantes”.

Hasta aquí la supuesta relación especial que se había creado con otra visita a la Casa Blanca: la del rey Carlos III en abril.

Los viajes presidenciales internacionales siempre son agotadores, ya que el desfase horario, los tediosos rituales diplomáticos y las interminables jornadas ponen a prueba incluso a los más jóvenes y en mejor forma del séquito de la Casa Blanca.

Pero la visita también supone una nueva prueba para un presidente que acaba de cumplir 80 años —en medio de intensas especulaciones sobre su salud— y que se ha mostrado somnoliento en algunos eventos recientes en el Despacho Oval.

La Casa Blanca afirma que Trump goza de excelente salud y se ha burlado de los informes de los medios sobre sus ojos cerrados.

Al igual que con el expresidente Joe Biden, el desempeño de Trump en el extranjero será objeto de un escrutinio particular, sobre todo porque el 45.º y el 47.º presidente ha desempeñado el papel más importante a la hora de señalar el declive de las capacidades del 46.º.

Pero dentro de poco volverá la hora de la fiesta.

En una maniobra que seguramente provocará una tormenta política, Trump se apropiará de las celebraciones oficiales del 250 aniversario, el 4 de julio, para protagonizar otro espectáculo en Washington.

“Vamos a organizar el MITIN DE TRUMP más espectacular de todos, un “TRIBUTO A ESTADOS UNIDOS”, escribió Trump en Truth Social el lunes.

Y, como buen anfitrión, anunció que él elegiría la lista de reproducción.

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