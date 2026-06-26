La búsqueda desesperada de un hombre para encontrar a su familia tras los terremotos. “Por favor, no dejen de orar por ellos”

Las horas pasan y Lucas Trejo sigue buscando a su familia. A más de 48 horas transcurridas desde los dos…

Las horas pasan y Lucas Trejo sigue buscando a su familia. A más de 48 horas transcurridas desde los dos terremotos que devastaron a Venezuela, este futbolista argentino que reside desde hace años en el país aún no logra dar con el paradero de su esposa y sus dos hijos pequeños, que estaban en el estado La Guaira, el más afectado por la tragedia.

“Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor no dejen de orar por ellos”, pidió Trejo el jueves en sus redes sociales.

Jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, Trejo, de 38 años, reside con su familia desde hace años en Playa Grande, una de las zonas en las que cientos de edificios, incluído el suyo, quedaron reducidos a escombros luego de los terremotos.

Cuando ocurrieron los dos terremotos consecutivos, el futbolista se encontraba en Caracas en una concentración con su equipo. Al enterarse de la noticia viajó de emergencia hasta su domicilio en La Guaira, ubicado en la residencia Cumanagoto, un edificio construido frente a la playa.

“Lo que encontró fue un escenario horrible. No encontró absolutamente nada de lo que era el edificio en sí”, contó a CNN este viernes Ricardo Ardiles, su cuñado. No se sabe si al momento del hecho tanto su esposa, Yanina Maranella, como sus dos hijos menores de edad se encontraban en el departamento, precisó Ardiles. “La esperanza nuestra es que no hayan estado allí”, dijo.

En las últimas horas, Trejo estuvo en el lugar intentando remover escombros y buscando rastros en los alrededores, aún sin ningún indicio. Pidió ayuda y colaboración para continuar con la búsqueda, para la que se precisa de maquinaria pesada.

Amigos y compañeros del futbolista argentino dieron a conocer un video este viernes desde la zona del derrumbe del edificio. Allí cuentan que están en el lugar ayudándolo con la búsqueda y piden colaboración para poder seguir con las tareas.

“En estos momentos solamente contamos con una máquina, pero no es suficiente”, dice en el video el futbolista venezolano Robert Garcés, amigo de Trejo. Pide una serie de maquinarias aptas para poder agilizar las tareas en el terreno “y mucha ayuda humana”.

Al menos 920 personas murieron tras los devastadores terremotos, de acuerdo con las cifras oficiales más recientes dadas a conocer este viernes por el Gobierno de Venezuela. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que más de 170 personas permanecían atrapadas bajo los escombros de las más de 380 edificaciones que contabilizaban derrumbadas, la mayoría de ellas en La Guaira.

“Lucas está desbordado emocionalmente, está desesperado buscando a su familia”, contó su cuñado, pareja de una hermana de Lucas. En las primeras horas después de los sismos, dijo, no tenían idea de la magnitud de lo sucedido.

Recién en la madrugada del jueves la familia recibió mensajes de Lucas en los que les contaba que no podía localizar a su esposa y a sus hijos. “Es muy desgarrador todo lo que se vivió desde ese momento”, dijo Ardiles, “rogamos a Dios que puedan salir con vida”.

Hasta el momento se desconoce la cifra oficial de las personas que están desaparecidas y el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no ha dado números al respecto. Algunos gobiernos, entre ellos España y Panamá, sí han precisado los ciudadanos de sus países que se encontraban en Venezuela y de quienes desconocen su paradero, cifras que superan los cientos de desaparecidos.

En paralelo, algunos venezolanos en el exterior impulsan registros en plataformas digitales para reportar a personas buscadas.

Son horas de desesperación para muchos venezolanos dentro y fuera del país que aún no logran localizar a sus seres queridos. El Gobierno de Venezuela desplegó un operativo de búsqueda y rescate, al que este viernes comenzaron a sumarse varias delegaciones internacionales que llegaron al país sudamericano para brindar ayuda.

No obstante, en algunas zonas afectadas crecían los reclamos de quienes pedían más personal para acelerar la búsqueda dentro de estas primeras 72 horas, cruciales para los rescates con vida.

Uno de esos reclamos es el de Ana Rivas, madre de Maryelis. La mujer contó a CNN este viernes que desde el miércoles espera que los equipos de auxilio logren sacar a su hija, quien quedó atrapada en un edificio derrumbado de Caracas.

“Ayer sacaron a su esposo, ya sin vida. Las autoridades hacen, pero todavía no se ven los resultados. Todavía está mi hija bajo esos escombros. Hemos pedido que traigan maquinaria, desde el miércoles mi hija está ahí y no sabemos si vive, no sabemos si muere”, dijo Rivas en llanto.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.