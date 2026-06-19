Justicia rechaza pedido de jueza para que Blanche confirme en tribunal que el fondo contra instrumentalización fue descartado

El Departamento de Justicia rechazó la solicitud de una jueza de presentar una declaración ante el tribunal de altos funcionarios…

El Departamento de Justicia rechazó la solicitud de una jueza de presentar una declaración ante el tribunal de altos funcionarios del Gobierno que confirmaría que el denominado fondo contra la “instrumentalización” de la Justicia no seguirá adelante.

En un nuevo escrito judicial presentado el viernes, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) señaló que las declaraciones eran “innecesarias” y que la orden de la jueza de que el Gobierno las presentara plantea “serias preocupaciones sobre la separación de poderes”.

El caso —que se desarrolla en Alexandria, Virginia— es uno de varias impugnaciones legales contra el controvertido fondo de US$ 1.800 millones que surgió a partir de un acuerdo de una demanda de dudosa base jurídica que el presidente Donald Trump presentó contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). El fondo habría indemnizado a personas que afirmaban haber sido víctimas de la “instrumentalización” del Gobierno bajo gestiones anteriores, lo que provocó acusaciones de que operaría como un fondo discrecional para aliados de Trump.

Ante la creciente oposición política y los obstáculos legales, el Gobierno abandonó los planes para el fondo, y la jueza Leonie M. Brinkema, encargada del caso en Virginia, indicó que se inclinaba por declarar sin objeto la disputa legal en su tribunal. Sin embargo, la semana pasada solicitó declaraciones del secretario de Justicia interino, Todd Blanche, de un alto colaborador suyo —el fiscal general adjunto Stan Woodward— y del secretario del Tesoro, Scott Bessent y confirmó que “no tomarán ninguna medida para crear u operar el Fondo contra la Instrumentalización Gubernamental, y que dicho fondo no seguirá adelante de ninguna manera ni bajo ningún nombre”.

A falta de tal presentación, el caso avanzaría a las siguientes etapas, señaló la jueza en su orden del 12 de junio.

En el nuevo escrito, el DOJ hizo referencia al testimonio de Blanche ante el Congreso, en el que afirmó que el fondo “no iba a seguir adelante, punto”, así como a la firma de Woodward en documentos judiciales que sostenían lo mismo.

El Departamento también argumentó que no había “base para que el tribunal obligue a testificar a Blanche y a dos miembros del gabinete”.

Una cuenta del Departamento de Justicia en X profundizó este viernes en el asunto: “En esencia, la exigencia de la jueza de presentar declaraciones fue un intento de exigirle que aprobara personalmente todos y cada uno de los futuros acuerdos —independientes de este fondo inexistente— que el departamento pudiera alcanzar. Los jueces no pueden inmiscuirse en la facultad habitual del departamento para llegar a acuerdos”.

The-CNN-Wire

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