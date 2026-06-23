Juez federal bloquea la política de Trump de realizar arrestos en tribunales de inmigración en todo el país

Un juez federal en California bloqueó este martes a nivel nacional la política del Gobierno de Trump de realizar arrestos…

Un juez federal en California bloqueó este martes a nivel nacional la política del Gobierno de Trump de realizar arrestos en tribunales de inmigración, poniendo fin a una práctica que atrajo atención en todo el país.

El año pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a detener a migrantes en los pasillos de los tribunales de todo el país, a veces apenas momentos después de comparecer para defender sus casos. La medida encendió las alarmas entre abogados y defensores, quienes dijeron que la práctica estaba convirtiendo los tribunales de inmigración, de espacios de debido proceso, en zonas de temor, y castigando a personas que estaban siguiendo las reglas.

El fallo de este martes representa un duro golpe para el Gobierno de Trump, que rescindió una guía de larga data que limitaba la aplicación de las leyes migratorias en o cerca de los tribunales. Funcionarios de Trump habían argumentado que la guía anterior obstaculizaba la capacidad de los agentes migratorios para detener a personas peligrosas.

En un fallo de 71 páginas, el juez P. Casey Pitts reconoció el “efecto disuasorio” de la política de ICE y concluyó que era “arbitraria y caprichosa”.

“Para evitar cualquier duda, simplemente extender las políticas de arrestos en tribunales de 2025 para incluir los tribunales de inmigración no corregiría sus fallas de fondo. Como este Tribunal ha detallado previamente, las políticas no abordan en absoluto el efecto disuasorio de los arrestos en tribunales sobre la asistencia de los no ciudadanos a los procedimientos judiciales, lo cual es tanto un factor clave en la guía de ICE de 2021 como un aspecto importante del problema en sí mismo”, dijo Pitts.

“En suma, las políticas de arrestos en tribunales de 2025 de ICE carecen de una justificación racional —o siquiera de un reconocimiento— de las decisiones de la agencia de (1) eliminar sus restricciones previas sobre arrestos civiles en tribunales de inmigración y (2) no extender las limitaciones de las nuevas políticas a los tribunales de inmigración”, añadió Pitts.

Jordan Wells, abogado principal del Lawyers’ Committee for Civil Rights del Área de la Bahía de San Francisco, celebró el fallo.

“El tribunal debe ser un refugio para la búsqueda de justicia, no un terreno de caza para ICE. Ningún inmigrante, ya sea que comparezca en San Francisco, Miami, Chicago o Nueva York, debería verse obligado a elegir entre su libertad y la oportunidad de comparecer ante el tribunal”, dijo Wells en un comunicado a CNN.

El principal asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, también reaccionó al fallo en X y escribió: “Cuando un juez condena a un acusado, el acusado es puesto bajo custodia. Si un juez de inmigración ordena la expulsión de un no ciudadano, debería ocurrir lo mismo. Que un juez de distrito ordene lo contrario es activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense y de fronteras abiertas”.

The-CNN-Wire

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