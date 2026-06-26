Juez del caso del homicidio de Charlie Kirk declara al fiscal en desacato y mantiene la pena de muerte sobre la mesa

Un juez de Utah, a cargo del caso contra el hombre acusado de matar a Charlie Kirk, dictaminó este viernes…

Un juez de Utah, a cargo del caso contra el hombre acusado de matar a Charlie Kirk, dictaminó este viernes declarar al fiscal en desacato por violar una orden de confidencialidad previa al juicio, pero optó por mantener la pena de muerte sobre la mesa.

La moción de desacato presentada por la defensa surgió a raíz de unos comentarios que el fiscal Christopher Ballard —quien también ejerce como portavoz de la Fiscalía del Condado de Utah— hizo esta primavera a varios medios de comunicación sobre un informe balístico no concluyente mencionado en un escrito de la defensa.

Al intentar aclarar a los medios los resultados del informe, Ballard también hizo comentarios sobre la solidez del caso de la fiscalía contra Robinson.

“Esas declaraciones públicas adicionales conllevaban una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente el proceso judicial, al comunicar la opinión del fiscal sobre la culpabilidad del acusado”, declaró el juez Tony Graf al emitir su fallo este viernes.

No obstante, Graf no accedió a la petición de la defensa de prohibir a la fiscalía solicitar la pena de muerte en caso de que Robinson fuera condenado.

Graf señaló que consideraría medidas adicionales durante la selección del jurado para abordar los posibles efectos que los comentarios de Ballard pudieran tener sobre los candidatos a integrar el jurado. Asimismo, indicó que se permitirá a la defensa recuperar los gastos legales relacionados con el procedimiento por desacato.

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