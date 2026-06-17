Jon Bon Jovi, a punto de iniciar su primera gira tras una delicada cirugía que salvó su voz

Jon Bon Jovi iniciará el próximo 7 de julio la gira “Forever Tour”, con fechas programadas durante julio, agosto y…

Jon Bon Jovi iniciará el próximo 7 de julio la gira “Forever Tour”, con fechas programadas durante julio, agosto y septiembre en Nueva York y varias ciudades del Reino Unido. Los conciertos junto a su emblemática banda, Bon Jovi, marcarán el regreso del artista a los escenarios tras someterse a una compleja cirugía en las cuerdas vocales.

El propio cantante ha descrito esta nueva etapa como “un renacimiento” y aseguró que podría tratarse de uno de los mejores momentos creativos de la banda. En una entrevista con People, Bon Jovi compartió más detalles sobre el procedimiento que le permitió recuperar su voz.

El músico, de 64 años, explicó que quedó sorprendido al enterarse de que una de sus cuerdas vocales estaba fallando, ya que siempre ha procurado cuidar su voz y evitar excesos. Según relató, el diagnóstico fue especialmente desconcertante porque no encontraba una causa evidente para el problema.

Bon Jovi reveló además que fue sometido a una cirugía de medialización, un procedimiento en el que se le colocó un implante para ayudar a que las cuerdas vocales volvieran a trabajar juntas correctamente. De acuerdo con el artista, sin esa intervención su voz nunca habría recuperado sus capacidades anteriores.

La operación se realizó en 2022 y, desde entonces, el cantante ha seguido un intenso proceso de rehabilitación que incluyó trabajo con profesores de canto y ejercicios especializados para fortalecer y estimular su voz.

A pesar de las dificultades, Bon Jovi aseguró que contó en todo momento con el apoyo de su equipo y de sus compañeros de banda. Según explicó, nunca contemplaron la posibilidad de retirarse ni de abandonar la música. Por el contrario, afirmó que esta experiencia fortaleció aún más los lazos de amistad y hermandad entre todos los integrantes del grupo.

The-CNN-Wire

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