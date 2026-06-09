Idris Elba dice que el público de James Bond no aceptaría a un actor negro interpretando al espía

El actor británico Idris Elba, quien durante mucho tiempo ha sido objeto de rumores sobre la posibilidad de interpretar a…

El actor británico Idris Elba, quien durante mucho tiempo ha sido objeto de rumores sobre la posibilidad de interpretar a James Bond, ha dicho que el público no “aceptaría a un hombre negro, un hombre africano” interpretando al espía 007.

Durante años ha habido especulaciones sobre quién podría asumir el papel de Bond tras la última aparición de Daniel Craig en la película de 2021 “No Time to Die”, con sugerencias de que debería ser un actor no blanco o una mujer.

Hablando sobre la posibilidad de que un actor negro interprete el papel, Elba dijo a la revista GQ: “Siempre he sentido que no es algo realista”.

“James Bond fue escrito como fue escrito por una razón”, dijo Elba, de 53 años, en la entrevista publicada el lunes.

“Pero me sentí halagado por ello. Y también, creo que, en términos realistas, algunos mercados simplemente no aceptarían eso. Bond es grande en todo el mundo. Y (el público) no (todos) aceptaría a un hombre negro, un hombre africano, interpretando a Bond. Eso no es lo que les gusta en su cultura. Punto”.

Preguntado sobre la especulación de Bond que ha rodeado a Elba durante años, él dijo: “Nunca fue legítima. Siempre fue solo un rumor”.

También cuestionó si el papel debería cambiar.

“Bond es tan poco realista, así que un toque de realidad está bien, pero no intentemos hacerlo woke. Creo que tienes que ser fiel a lo que es: escapismo. No trates de responder al gusto del mundo. Solo sé Bond”, dijo.

Elba saltó a la fama por sus papeles como Stringer Bell en “The Wire” y el detective policial John Luther en “Luther”, por el cual ganó un Globo de Oro en 2012.

Anteriormente ha hablado sobre la posibilidad de interpretar a Bond. En un episodio de 2023 del podcast “Smartless”, dijo que se sintió “muy halagado durante mucho tiempo” por la sugerencia, pero que “se convirtió en un tema de raza”.

Amazon MGM Studios tomó el control creativo de la franquicia Bond en 2025, formando una empresa conjunta con Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. En junio pasado, se anunció que Denis Villeneuve dirigiría la entrega más reciente de la franquicia.

Amazon MGM Studios dijo el mes pasado que el proceso de selección para el próximo Bond había comenzado.

Elba no es el único actor que ha sido considerado para asumir el papel. Henry Cavill y Cillian Murphy han sido sugeridos como posibles sucesores. Murphy protagonizó “Peaky Blinders”, cuyo guionista y productor ejecutivo, Steven Knight, es el guionista de la nueva película de Bond.

Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson también han sido fuertemente considerados para el papel.

The-CNN-Wire

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