Hospitales desbordados: los terremotos en Venezuela ponen a prueba un sistema de salud que lleva años de crisis

La emergencia sanitaria en Venezuela por los terremotos del miércoles golpean un sistema de salud que arrastra una larga crisis…

La emergencia sanitaria en Venezuela por los terremotos del miércoles golpean un sistema de salud que arrastra una larga crisis por años de deterioro y falta de inversión, un panorama que no se modificó sustancialmente en los últimos meses con los cambios en el Gobierno y la asistencia enviada por Estados Unidos, y vuelve a ser puesto a prueba con otro desastre natural.

Las primeras imágenes muestran hospitales desbordados, con salas improvisadas en pasillos y hasta en la calle por el alto número de heridos, que todavía está en cifras preliminares.

“El sistema tiene muchos años con un deterioro importante. Una situación como esta no lo encuentra en las mejores condiciones. En líneas generales, las condiciones son de preocupación”, dijo a CNN el especialista en políticas públicas de salud Marino González, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela.

El Ministerio de Salud informó que activó la red de ocho hospitales públicos en la Gran Caracas (que abarca la mayoría de las zonas afectadas) y a ello se suman 12 clínicas privadas para tareas de triaje, estabilización y hospitalización tras los terremotos.

“El factor crítico es la gestión de los recursos. Existe ya una coordinación de recursos públicos y privados, esa es una buena noticia”, comentó González.

La decisión pasa por administrar los pocos recursos disponibles. El último reporte de la Encuesta Nacional de Hospitales, una iniciativa de la organización Médicos por la Salud que monitorea el sistema desde hace más de una década, arrojó en 2024 un déficit de cerca del 60 % de la capacidad quirúrgica, con unos cuatro quirófanos operativos en promedio cuando la capacidad arquitectónica por hospital es de unos 10.

Además, relevó que en el 91 % de los centros monitoreados se pide a los pacientes una lista de insumos para poder ser ingresados a salas de operación, mientras que el índice de desabastecimiento de insumos de emergencia era del 36 %.

Además, el escenario se complica lejos de la capital, donde están los servicios de mayor complejidad.

En el estado La Guaira, aunque está a unos kilómetros al norte de Caracas, el escenario cambia. “A pesar de que queda cerca, tiene distintas restricciones, ya sea por la topografía de la zona, los servicios de esa parte no tienen ingual complejidad. Las personas que requieren asistencia tendrían que ser trasladadas a los sitios de mayores servicios que están en Caracas, eso plantea un problema de traslado”, explicó González.

El traslado también aplica para el personal de salud, que puede ser reubicado para las zonas donde se necesitan más recursos. Sin embargo, además de los insumos, el factor humano también ha sufrido una merma reciente, con muchos profesionales que salieron del país como parte del éxodo de la última década.

En 2025, Venezuela destinó un 3,5 % del presupuesto en salud, según datos de Transparencia, muy por debajo menos del 10 % de promedio mundial y también del 6 % que recomienda como piso la Organización Mundial de la Salud. Un reporte de CNN publicado a fines de mayo reflejó la dura realidad para muchos pacientes, especialmente en el área oncológica, por la falta de recursos, tratamientos y medicinas accesibles. CNN se comunicó con el Ministerio de Salud para conocer su versión sobre las condiciones hospitalarias y no recibió respuesta.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó insumos médicos en centros de salud a inicios de mayo y reconoció en ese acto que el sistema está “golpeado”, lo que atribuyó a las sanciones internacionales, y se comprometió a “priorizar la atención inmediata y gratuita”. Si bien las sanciones afectan la economía del país, están vigentes desde hace una década, mientras que el deterioro del sistema lleva muchos más años.

González, profesor de la Universidad Simón Bolívar, explicó que ante un terremoto, la atención se centra en las personas con golpes de diversos tipos: “La principal demanda son unidades especializadas de politraumatizados. Los centros deben tener unidades especializadas en atención de trauma, pero requieren muchos equipos, tecnología, y el recurso humano para eso, como traumatólogos e intensivistas”.

“En cuestión de horas, se debe tener un balance muy rápido de qué se necesita, quién lo puede aportar y en cuánto tiempo”, enfatizó. La tarea no solo va para el sector de salud, sino que va en coordinación con los servicios de protección civil, los bomberos y cuerpos de seguridad, o incluso escuelas, que algunas ya fueron habilitadas como refugios y centros de acopio.

“Tiene que ser algo muy inmediato: la capacidad de gestión del shock”, dijo González. “Lamentablemente, en lo que significa gestión de desastres, Venezuela es un país de mucho riesgo. Las dificultades de coordinación ha sido importante en los últimos años. Si a eso le agrega las restriccioens de inversión pública, que han sido importantes, las condiciones son preocupantes”, anotó.

Decenas de gobiernos ya ofrecieron asistencia al país, tanto en tareas de búsqueda y rescate como en asistencia humanitaria.

“Es increíble la magnitud de los daños”, declaró a CNN Loyce Pace, directora regional de la Cruz Roja para las Américas Hasta la oficina de la organización quedó dañada por el sismo y su personal debió desplazarse.

“Francamente, la Cruz Roja de Venezuela ya estaba respondiendo a esta prolongada crisis en Venezuela. Por eso, estábamos preparados, al igual que ellos, y habíamos preposicionado diversos suministros, desde kits de higiene hasta dispositivos médicos”, agregó.

A diferencia de una pandemia, que tiene una cuota de gradualismo, un desastre natural pocas veces da tiempo de preparación y despliegue, más allá de tareas de prevención. “Incluso en países desarrollados, en estos casos es plenamente justificado el apoyo internacional”, dijo González.

La mandataria encargada también anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos disponibles del Fondo Monetario Internacional para la reconstrucción y dio instrucciones para crear otro fondo para la “atención inmediata de las víctimas”.

The-CNN-Wire

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