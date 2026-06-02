Hackers acceden a la cuenta de Instagram de un alto funcionario de la Fuerza Espacial de EE.UU. y publican propaganda iraní

Unos piratas informáticos accedieron este domingo ilegalmente a la cuenta de Instagram de un alto funcionario de la Fuerza Espacial…

Unos piratas informáticos accedieron este domingo ilegalmente a la cuenta de Instagram de un alto funcionario de la Fuerza Espacial de Estados Unidos y publicaron temporalmente una serie de mensajes de propaganda a favor de Irán y en contra de Estados Unidos, algunos de los cuales hacían referencia a la guerra de Vietnam.

Un video revisado por CNN utilizó audio de “Hanoi Hannah”, una infame propagandista de la guerra de Vietnam, en el que se decía a los soldados estadounidenses que “abandonaran un barco que se hunde”.

El video también incluía imágenes del fallecido funcionario de seguridad iraní Ali Larijani, quien murió semanas después del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En una publicación de Facebook el domingo por la noche, el sargento mayor John Bentivegna, el suboficial de mayor rango en la Fuerza Espacial, aconsejó a sus colegas que no hicieran clic en ningún enlace ni interactuaran con los videos que publicaba su cuenta.

“Estamos trabajando con los equipos correspondientes para recuperar el acceso y resolver el problema lo antes posible”, declaró Bentivegna.

Un portavoz de la Fuerza Espacial confirmó el ataque, pero se negó a responder preguntas sobre cuánto tiempo estuvo visible el contenido pirateado en la cuenta de Bentivegna o quién fue el responsable del incidente.

La Fuerza Espacial ha desempeñado un papel importante en las operaciones militares estadounidenses contra Irán.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, reconoció que la Fuerza Espacial utilizó “efectos no cinéticos” para obstaculizar las defensas de Irán cuando Estados Unidos comenzó a bombardear el país el 28 de febrero.

Los líderes militares estadounidenses han advertido repetidamente a sus tropas que sus teléfonos y cuentas en línea podrían ser objetivos durante la guerra.

El Comando Central de Estados Unidos, que abarca Medio Oriente y más allá y dirige la guerra estadounidense en Irán, informó recientemente a los legisladores que había recibido múltiples informes de amenazas sobre la explotación por parte del adversario de datos de localización comerciales para atacar o vigilar al personal estadounidense en la zona de operaciones.

A finales de abril, varios miembros del Cuerpo de Marines de EE.UU., empleados civiles y sus familias recibieron amenazas, según la Armada, “sin fundamento” a través de mensajes de texto de un grupo de presuntos hackers iraníes.

Uno de los mensajes amenazantes, revisado por CNN, decía: “Nuestras unidades de misiles conocen perfectamente sus identidades y cada uno de sus movimientos está bajo nuestra vigilancia”.

El hackeo de la cuenta de Instagram de Bentivegna es solo el último frente en las batallas propagandísticas que han caracterizado la guerra de Estados Unidos contra Irán.

En marzo, piratas informáticos iraníes accedieron a la cuenta de correo electrónico personal del director del FBI, Kash Patel, y filtraron algunas de sus fotos y correos electrónicos antiguos.

Jóvenes iraníes también han utilizado inteligencia artificial para crear videos virales con temática de Lego que se burlan del presidente Donald Trump, del secretario de Defensa Pete Hegseth y del esfuerzo bélico estadounidense.

Por su parte, la Casa Blanca y el Comando Central de Estados Unidos han publicado videos de ataques militares editados con gran maestría que, para muchos observadores, han evocado videojuegos como Call of Duty.

The-CNN-Wire

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