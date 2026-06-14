Grupo de Ecuador en el Mundial 2026: rivales, fechas y partidos

La selección de Ecuador disputa su quinta Copa del Mundo en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.…

La selección de Ecuador disputa su quinta Copa del Mundo en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

En total, la Tri ha jugado 13 encuentros en esta clase de torneos, en donde tiene un registro de cinco victorias, dos empates y seis derrotas. Su mejor desempeño lo consiguió en Alemania 2006, cuando alcanzó la ronda de los octavos de final.

Veinte años más tarde, Ecuador comparte grupo con Costa de Marfil, Curazao y Alemania, y llega con uno de los planteles más fuertes de su historia.

La Tri debutará en el Mundial 2026 ante el cuadro africano el 14 de junio en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania.

Ecuador y Costa de Marfil nunca se han enfrentado en torneos oficiales, pero Ecuador perdió su único encuentro ante un equipo africano en un Mundial, y el recuerdo todavía está bastante fresco: fue ante Senegal en Qatar 2022.

Costa de Marfil, por su parte, se ha enfrentado en tres ocasiones ante equipos sudamericanos, y no ha podido derrotar a ninguno.

Ecuador viajará a la ciudad de Kansas City para su segundo partido, para medirse ante Curazao en el estadio Arrowhead.

Ecuador nunca se ha medido ante el país caribeño, pero tiene experiencia enfrentándose a equipos de la Concacaf en Mundiales.

En tres partidos jugados ante equipos de la confederación de Centro y Norteamérica, Ecuador tiene dos victorias y una derrota. La única vez que perdió fue ante México en Corea y Japón 2002.

Por su parte, Curazao realizará su debut en una Copa del Mundo

Finalmente, Ecuador cerrará su etapa de grupos ante Alemania, en lo que será la primera vez que repita rival en un Mundial. Ya se encontraron en la primera fase del Mundial de 2006, cuando el equipo teutón se quedó con el triunfo por 3 a 0.

En cuanto a selecciones europeas en general, el equipo sudamericano tiene ocho enfrentamientos: pudo vencer a Polonia y Croacia; empató ante Países Bajos y Francia; y perdió ante Suiza, Inglaterra, Italia y, como lo mencionamos, Alemania.

Alemania tiene el peso de la historia de su lado, con cuatro títulos en la Copa del Mundo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.