“Grand Theft Auto VI” revela su portada y fija su fecha para preordenar el videojuego

“Grand Theft Auto VI” es uno de los videojuegos más esperados de la última década. Han pasado más de 13…

“Grand Theft Auto VI” es uno de los videojuegos más esperados de la última década. Han pasado más de 13 años desde el lanzamiento de su antecesor, “Grand Theft Auto V” (2013), y por fin comienzan a conocerse nuevos detalles del próximo título de Rockstar Games.

Este jueves se reveló la portada oficial del juego, con una estética de estilo tropical que mantiene la identidad visual característica de la saga “GTA”. En la imagen se observan varios recuadros con escenas y personajes, incluidos los protagonistas Jason y Lucía, junto al clásico logo de la franquicia acompañado del número romano “VI”.

Adicionalmente, se anunció que a partir del próximo 25 de junio se podrá preordenar el juego en las plataformas Playstation 5 y Xbox series X y S, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el precio que tendrá el videojuego.

El primer tráiler de “Grand Theft Auto VI” se presentó en diciembre de 2023 y confirmó el regreso de Vice City, la ciudad inspirada en Miami. El lanzamiento del juego ha sufrido ajustes en su calendario: inicialmente previsto para 2025, luego reprogramado para mayo de 2026, y finalmente fijado para el 19 de noviembre de 2026, según la última actualización oficial de Rockstar Games.

The-CNN-Wire

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