En fotos: los daños que dejaron los dos terremotos en Venezuela

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal…

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta roja a través de su sistema PAGER, estimando que el temblor podría causar miles de víctimas.

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

Tras el sismo, se emitieron alertas de tsunami para lugares como Puerto Rico y las Islas Vírgenes, mismas que fueron desactivadas horas después.

Venezuela desplegó fuerzas de seguridad en todo el país para atender las emergencias, ya que “muchas estructuras están en riesgo de colapsar”, informó el Ministerio de Comunicación e Información.

El sismo se sintió en varios estados de Venezuela, entre ellos Yaracuy, Lara, Mérida, Aragua, Carabobo, La Guaira y Miranda, así como en el Distrito Capital, señaló el comunicado.

A continuación, algunas imágenes que dejaron los terremotos.

The-CNN-Wire

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