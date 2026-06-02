Embajador de EE.UU. responde a Sheinbaum: convertir el combate a los carteles en tema político “es una oportunidad perdida”

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respondió este lunes a declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en…

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respondió este lunes a declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en las que la mandataria criticó la política anticrimen de EE.UU. y la calificó de “injerencista”.

Johnson dijo en su cuenta de X que el combate a las organizaciones del narcotráfico debe unir a ambos gobiernos y no debe politizarse.

“La lucha contra los carteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los carteles”, señaló el embajador.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, insistió.

La respuesta de Johnson se da luego de que, durante un acto multitudinario el domingo en la Ciudad de México, Sheinbaum acusó a Estados Unidos de querer tener “injerencia” en México con medidas como los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa a quienes atribuye delitos de narcotráfico.

El político de más alto perfil incluido en la acusación es el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusa de haber formado una alianza con una facción del Cartel de Sinaloa a cambio de apoyo para ganar las elecciones locales de 2021. Rocha rechaza los señalamientos, al igual que el resto de los involucrados.

Durante su conferencia mañanera del lunes, Sheinbaum insistió en que hay intentos de “injerencia” por parte de Estados Unidos, pero consideró que no son encabezados por el presidente Donald Trump sino por grupos de ultraderecha “que no quieren que haya una buena relación” entre los dos países.

Las relaciones entre Estados Unidos y México han tenido varios momentos de tensión desde que Trump inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025, por temas como la seguridad, la migración o el comercio. Uno de los más complicados comenzó a finales de abril después de que el Departamento de Justicia dio a conocer su acusación por narcotráfico contra los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

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