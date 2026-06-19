“Ella no es una criminal”: ICE detiene a jugadora de fútbol universitario venezolana y su equipo pelea para liberarla

Karliana Perdomo Gotopo llegó a Estados Unidos hace casi cuatro años, cuando todavía era una adolescente. Desde entonces, con el…

Karliana Perdomo Gotopo llegó a Estados Unidos hace casi cuatro años, cuando todavía era una adolescente. Desde entonces, con el apoyo de su familia, la inmigrante originaria de Venezuela ha logrado establecerse en Michigan, ser parte de la comunidad y crecer académicamente, al punto de convertirse en estudiante universitaria y jugadora del equipo de fútbol de mujeres de la escuela. Sin embargo, su camino en ascenso se vio interrumpido hace unas semanas, cuando las autoridades de inmigración estadounidenses la detuvieron durante una parada de tránsito.

Ante esta situación, sus compañeras del equipo de fútbol de la universidad dieron un paso adelante y se organizaron para hacer campaña a favor de la liberación de Karliana, quien actualmente se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La mañana del 26 de mayo, en una parada de tránsito, Karliana fue detenida por agentes de ICE en Detroit, dijo en un comunicado la Universidad Cleary, la institución educativa donde ella es estudiante de último año de Negocios y donde juega fútbol en el equipo Cleary Cougars.

Karliana se encuentra en un centro de detención “donde está a la espera de una audiencia de inmigración”, agregó la universidad en el comunicado publicado esta semana.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó a CNN que Perdomo Gotopo entró “ilegalmente” a Estados Unidos el 18 septiembre de 2022 y, dos días después, fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). No obstante, aseguró el DHS, el Gobierno de Joe Biden la liberó “en nuestro país sin haber sido sometida a ningún tipo de verificación”.

“Permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de sus procedimientos migratorios. Recibirá el debido proceso completo”, añadió el DHS.

Mientras que el DHS la describe como una “extranjera ilegal de Venezuela”, la Universidad Cleary dice que Karliana ha cumplido con las leyes de Estados Unidos.

“Perdomo se encuentra en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y había solicitado asilo de conformidad con la ley de inmigración estadounidense”, señaló la universidad en su comunicado. “Ha construido una vida en Michigan a través de su educación, su trabajo y su participación en la comunidad”.

Respecto al TPS, un programa de ayuda humanitaria que ha desmantelado casi por completo el Gobierno de Donald Trump, Venezuela es un caso particular al tener una cancelación parcial del TPS. De esa nación sudamericana, hay dos designaciones al TPS: un primer grupo de 2021 y uno más de 2023. La designación del 2021 fue cancelada por el Gobierno de Trump y la del 2023 sigue vigente para algunos venezolanos hasta octubre de 2026.

Liliana Gotopo, madre de Karliana, dijo que su hija ingresó a Estados Unidos junto con su hija mayor, pero fueron separadas al no ser su tutora legal.

Ambas hermanas viven con Liliana y las califica como un “match completo”.

“Ella en conjunto con su hermana de verdad que hacen un match completo y son muy ocurrentes. Aquí todos estamos esperanzados, con la fe intacta, y sabemos por convicción que ella va a salir de ese centro de detención”, declaró Gotopo en entrevista con el medio local Detroit Notas.

CNN se puso en contacto con la madre de Karliana para conocer más detalles del caso de su hija y está en espera de respuesta.

En una publicación en Facebook, Liliana compartió una decena de fotos con los éxitos de su hija, entre ellos el fútbol, y mencionó que detrás de cada caso migratorio hay una historia, una familia, “y una joven llena de metas y valores”.

“Ella no es una criminal. Es una joven venezolana que ha luchado cada día por salir adelante (…) Desde que llegó a este país se ha dedicado a estudiar, esforzarse y hacer las cosas bien. Ha trabajado duro por sus sueños y por construir un mejor futuro”, señaló Gotopo en su publicación.

Karliana ha destacado desde su llegada a Estados Unidos y el fútbol ha sido un trompolín para su futuro académico.

Antes de llegar a la universidad, se graduó “con honores en el instituto Western International High School de Detroit y obtuvo un título de técnico superior mientras jugaba al fútbol en el St. Clair Community College”, afirmó su universidad.

De ahí fue transferida a la Universidad Cleary y es una jugadora muy querida por sus compañeras de equipo.

Ahora que se encuentra detenida, el fútbol busca salvar a Karliana, a través de sus compañeras con las que comparte el terreno de juego.

El equipo femenino de fútbol de la Universidad Cleary creó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a pagar los gastos legales del caso de Karliana y su próxima audiencia de fianza, que se espera para la siguiente semana y en donde un juez de inmigración decidirá si la deja en libertad.

La campaña fue creada en GoFundMe hace unos días por las compañeras de fútbol de Karliana. Su universidad confirmó la veracidad de esta campaña e incluso llamó a donar a quienes estén interesados, tanto en redes sociales como en su página web oficial.

“Como integrantes del equipo de fútbol femenino de la Universidad Cleary, organizamos esta recaudación de fondos porque Karliana es más que nuestra compañera de equipo: es parte de nuestra familia”, dice la campaña.

Sus compañeras de fútbol aseguran que Karliana es una de las personas más trabajadoras que conocen, al tiempo que está presente para su familia y amigas.

“Nunca duda en echar una mano. Aporta energía, positividad y determinación a todo lo que hace, ya sea en el campo de fútbol, en el aula o ayudando a otros a triunfar”, añade la campaña de las compañeras de Karliana.

Es, en pocas palabras, una persona que siempre busca mejorar e impulsa a las demás.

“Karliana es una gran compañera de equipo y una amiga aún mejor. Siempre quiere aprender más, no para de hacer preguntas, y nunca deja de hacer sonreír y reír a la gente”, dijo una de sus compañeras del equipo de fútbol, citada por la Universidad Cleary.

La universidad, al igual que sus compañeras y familia, se unió a los llamados para liberarla.

“Somos conscientes de la situación que afecta a la estudiante-deportista de la Universidad Cleary, Karliana Perdomo, y estamos profundamente preocupados por su bienestar y el de su familia en estos momentos difíciles. Karliana es una miembro muy valiosa de nuestra comunidad universitaria y de nuestro programa de fútbol femenino”, declaró Alan Drimmer, presidente de la universidad.

The-CNN-Wire

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