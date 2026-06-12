El uso de redes sociales a una edad precoz está relacionado con experimentación más temprana de drogas y alcohol

El requisito de edad mínima para la mayoría de las plataformas de redes sociales es de 13 años, pero cerca…

El requisito de edad mínima para la mayoría de las plataformas de redes sociales es de 13 años, pero cerca del 40 % de los adolescentes entre 8 y 12 años utilizan las redes sociales.

Hacerlo podría llevar a estos preadolescentes a experimentar más temprano con drogas y alcohol.

Una nueva investigación publicada esta semana en The American Journal of Psychiatry revela que cuanto antes y más rápidamente los adolescentes utilizan las redes sociales, más probable es que experimenten con sustancias como el alcohol, el tabaco y el cannabis.

Muchos factores pueden llevar al consumo de sustancias entre los adolescentes, según expertos, incluyendo sus compañeros y entornos familiares. Aunque estos nuevos hallazgos pueden proporcionar una correlación y asociación entre ambos, no pueden demostrar que el uso temprano de las redes sociales pueda causar experimentación con sustancias.

El Dr. Jason M. Nagata, autor principal del estudio y profesor asociado de pediatría en la Universidad de California, San Francisco, encontró cuatro patrones de uso de redes sociales para adolescentes entre 9 y 16 años.

Utilizando datos recopilados del Estudio de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente analizados durante cuatro años, Nagata dividió a los adolescentes en cuatro grupos: sin uso o uso muy bajo; moderado, aumento gradual; inicio medio, aumento rápido; y inicio temprano, aumento rápido. El grupo de inicio temprano incluía a niños que comenzaron a usar redes sociales a la edad de 9 años, y el grupo de inicio medio incluía a aquellos que comenzaron a usar sus teléfonos alrededor de los 11 años.

La Dra. Courtney Blackwell, profesora asociada de ciencias médicas sociales en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, destacó la solidez de los datos longitudinales, que seguían las mismas variables a lo largo del tiempo. Señaló la falta de ese tipo de datos en el conjunto general de trabajo sobre el uso de las redes sociales en adolescentes y sus efectos. No estaba afiliada al estudio.

“En lugar de simplemente usar un tiempo promedio de uso de redes sociales,” dijo Blackwell, “lo que pudieron hacer es observar a lo largo de cuatro años y preguntar, ‘¿Cómo cambió este niño en su uso de redes sociales?’ y mapear eso para crear diferentes grupos de niños”.

Los adolescentes que caían en las tres categorías de aumento de uso tenían mayores probabilidades de experimentar con sustancias en comparación con sus compañeros que informaban poco o ningún uso de redes sociales. Y los jóvenes en la categoría de uso más alto y temprano, lo que significaba que participaban en las redes sociales tres o más horas al día, tenían casi 17 veces más probabilidades de experimentar con cannabis y 14 veces más probabilidades de experimentar con tabaco que los niños con poco o ningún uso, según el estudio.

“Una vez que estás en plataformas de redes sociales expuesto a marketing dirigido relacionado con sustancias o simplemente viendo publicaciones de redes sociales que muestran el consumo de sustancias de forma positiva,” dijo Nagata, “son todas razones por las que los adolescentes pueden ser más propensos a experimentar con sustancias.”

Nagata señala tipos de contenido vistos en redes sociales que pueden influir en la decisión de experimentar con sustancias, especialmente a una edad temprana. Más del 50 % de los adolescentes reportaron exposición a marketing de alcohol en internet, con casi el 61 % de personas de su edad publicando contenido de alcohol en las redes sociales.

Las redes sociales presentan gran parte del consumo de sustancias de forma positiva, dijo Nagata. Jóvenes disfrutando en la universidad o un divertido anuncio de una marca de licor llena la mayor parte del contenido de consumo de sustancias en línea, dijo.

“Las personas son menos propensas a publicar las consecuencias adversas que han ocurrido,” dijo Nagata, “así que creo que pueden estar obteniendo un sesgo en lo que están viendo”.

Ver ese tipo de contenido positivo podría llevar a creer de forma favorable en las sustancias. Utilizando los mismos datos del Estudio de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente, Nagata encontró que los adolescentes que tenían una perspectiva positiva sobre los efectos del cannabis eran más propensos a experimentar con él.

Casi el 77 % del contenido relacionado con sustancias en las redes sociales es positivo, según una revisión de 73 estudios que incluyeron un análisis del contenido en redes sociales sobre nueve tipos de sustancias.

“Nos damos cuenta de que el contenido es importante, ya sea positivo o negativo, cuando pensamos en las redes sociales y si influye o no en el comportamiento de los niños, su salud mental, cualquier tipo de resultado”, dijo Blackwell.

Los anuncios de alcohol ocupan parte del espacio publicitario en redes sociales, con un estudio que encontró casi 40.000 anuncios colocados en Facebook e Instagram durante un año en Australia.

La mayoría de esos anuncios incluían una interacción como un botón de “Comprar ahora” que enlazaba directamente a una forma de compra, según la Fundación para la Investigación y Educación sobre Alcohol.

“Ha habido estudios que muestran que aunque no está ‘dirigido’, es un poco dudoso”, dijo Nagata refiriéndose a los anuncios de sustancias. “Creo que es relativamente común que los adolescentes estén expuestos a publicidad relacionada con el alcohol o sustancias en las redes sociales”.

Tanto la Asociación Estadounidense de Psicología como la Academia Estadounidense de Pediatría abogan por un equilibrio de establecer límites y guiar a los niños sobre las mejores prácticas para el uso de las redes sociales.

Con todas las conversaciones relacionadas con la tecnología y las redes sociales, la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda tener un plan familiar de medios en su lugar.

También desarrollaron un enfoque fácil de entender para orientar el uso de las redes sociales.

“Las 5 C” del uso de medios incluyen: personalizar el cuidado según el niño, monitorear y aprender qué contenido interactúa su adolescente, proporcionar otras formas para que su hijo se calme además de usar el teléfono, comprender cómo el uso del teléfono podría estar desplazando el tiempo familiar, y comenzar a comunicarse con su hijo temprano.

“No esperes hasta que haya un problema”, dijo Nagata. “Es importante ser proactivo si tu hijo va a estar en redes sociales”.

La comunicación saludable otorga a los niños más autonomía en la toma de decisiones en torno al uso del teléfono. En lugar de restringir el uso sin explicación, tomar interés y preguntar sobre la actividad de las redes sociales de los niños y discutir qué tipo de contenido están viendo es más beneficioso, dijo Blackwell.

También es importante que los padres imiten los comportamientos que desean que sigan sus hijos. Las decisiones tomadas para los niños deben ser las mismas para otros miembros de la familia también.

“Si el padre está en las redes sociales todo el día y eso interfiere en su relación con su hijo”, dijo Blackwell, “puedes imaginar que un niño modelaría ese comportamiento”.

Además, Nagata y la Academia Estadounidense de Pediatría recomiendan buscar formas de recuperar tiempo de uso del teléfono introduciendo actividades de alta calidad, como el tiempo en familia o el deporte, que involucren a todos. Hacerlo puede prevenir el miedo a perderse algo que muchos adolescentes sienten cuando no están pegados a sus teléfonos y ofrecer un sustituto para alejar sus mentes de las redes sociales.

“Este enfoque familiar completo, que incorpora al niño, sus opiniones, su comunicación también, es una estrategia realmente genial para que todos estén a bordo”, dijo Blackwell.

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