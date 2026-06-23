El representante Dan Goldman responde a cafetería de Brooklyn que rechazó su entrada por sus opiniones a favor de Israel

El representante Dan Goldman calificó de “triste” que una cafetería de Brooklyn aparentemente rechazó su visita a través de una…

El representante Dan Goldman calificó de “triste” que una cafetería de Brooklyn aparentemente rechazó su visita a través de una publicación viral en las redes sociales, en medio de unas acaloradas elecciones primarias demócratas que se han centrado en gran medida en la política de la guerra entre Israel y Gaza.

En declaraciones a Laura Coates de CNN el lunes, Goldman habló sobre su experiencia en Poetica Coffee, que utilizó su cuenta oficial en redes sociales para publicar una foto de Goldman y un recibo de reembolso el domingo, según capturas de pantalla de las publicaciones de la cafetería que se compartieron ampliamente ese mismo día.

Poetica Coffee eliminó posteriormente su página de Instagram.

“Tuve una interacción muy agradable con la barista de la cafetería”, contó Goldman. “Llevaba un hiyab, no la conocía, pero fue muy amable y permitió que mi hija fuera al baño. Sinceramente, le agradecí tanto su amabilidad que sentí que debía invitarla a un café, así que lo hice y le di una buena propina”.

“Creo que es un reflejo de una situación lamentable que, sin conocerme, hubiéramos podido tener una interacción tan agradable”, continuó Goldman.

La publicación de Poetica Coffee, que posteriormente fue eliminada, hacía referencia a AIPAC y le decía a Goldman: “No necesitamos tu dinero (de todas formas, probablemente provenga de AIPAC)”.

“Hola, congresista Dan Goldman, vemos que hoy pasó por nuestra cafetería a tomar un café”, dice la publicación eliminada. “¿Ve cómo no sabe a jugo de genocidio? ¿O todavía le cuesta distinguir la diferencia?”.

CNN se ha puesto en contacto con Poetica Coffee para obtener comentarios al respecto.

Goldman se enfrenta el martes a un duro desafío en las primarias por parte del excontralor de la ciudad, Brad Lander, quien cuenta con el respaldo del alcalde Zohran Mamdani y destacó el apoyo que Goldman recibió en el pasado del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC).

Lander se ha referido a la ofensiva de Israel en Gaza tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 como un genocidio —acusaciones que el Gobierno israelí niega— y ha acusado a Goldman de estar supeditado a AIPAC.

El ataque de Hamas el 7 de octubre dejó alrededor de 1.200 muertos y la toma de más de 250 rehenes. Más de 70.000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra tras la acción de Hamas.

En declaraciones realizadas el lunes, Goldman acusó a Lander de utilizar a AIPAC “como una señal encubierta” y afirmó que se “negaría a ceder ante ese tipo de retórica y esa tendencia a la división”.

“Tengo muchos desacuerdos con el primer ministro (Benjamin) Netanyahu, pero el hecho de que apoye la existencia de Israel como Estado judío, como el único Estado judío, no significa en absoluto que apoye todo lo que hace ese Gobierno”, declaró Goldman. “De hecho, no lo apoyo y he sido muy claro al respecto”.

Lander emitió un comunicado a The New York Times denunciando la publicación de la cafetería.

“Hay muchas maneras de presionar a los funcionarios electos y expresar indignación por las votaciones que han realizado sin convertir las cafeterías en lugares donde la gente no se sienta bienvenida”, indicó Lander.

Goldman también respondió al anuncio de Harmeet Dhillon, jefa de derechos civiles del Departamento de Justicia, de que su división había abierto una investigación sobre la cafetería.

“Preferiría que dedicaran su tiempo y recursos a investigar el antisemitismo contra personas que no tienen la misma influencia que yo, que no son funcionarios electos y que, en cierto modo, no buscan esto”, señaló. “Es decir, yo no busco el antisemitismo, pero soy una figura pública y puedo aceptar las críticas”.

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