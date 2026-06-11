El otro DT: ¿Qué fue de Rafa Márquez, el mítico central de la selección de México, tras su retiro?

Si la selección mexicana de fútbol pudiera traer de regreso a un jugador para el Mundial de 2026 una de…

Si la selección mexicana de fútbol pudiera traer de regreso a un jugador para el Mundial de 2026 una de las primeras opciones seguramente sería Rafael Márquez, también conocido como el “Káiser”.

Rafa Márquez ha sido uno de los futbolistas más prolíficos de México y, sin lugar a dudas, el mejor defensa en la historia del fútbol mexicano.

Y no es para menos: a nivel de clubes, se consagró como “figura importante del barcelonismo” y “defensa icónico azulgrana”, ganando, entre otros títulos, dos Champions League, cuatro veces LaLiga y una Copa del Rey desde su llegada al Barcelona en julio de 2003 y hasta su salida en 2010.

En tanto, Márquez es leyenda de la selección de México: jugó cinco Mundiales de la FIFA, marcó tres goles en tres de las cinco Copas del Mundo que disputó (y fueron de manera consecutiva, pues anotó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014); ganó una Copa Confederaciones (1999) y dos Copa Oro (2003 y 2011); ocupa la posición 15 de los jugadores con más apariciones en Mundiales, con 19 en total (lugar que comparte con futbolistas como el croata Luka Modric y el francés Antoine Griezmann; y sumó 148 partidos con la selección, con 17 goles y seis asistencias.

El Káiser debutó en el fútbol profesional en 1996 con el Atlas de México, equipo con el que se terminó retirando en 2018. Desde entonces, ¿qué ha sido del mítico defensa central mexicano?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, Márquez consiguió un puesto como directivo un mes después de retirarse. Abandonó las canchas el 3 de julio de 2018 y en agosto ya era director deportivo del Atlas. Este cargo lo ocupó hasta el 30 de junio de 2019.

“Luego empezó a trabajar como entrenador en las categorías inferiores de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, equipo de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid”, menciona la biografía de Márquez en la página web del Barcelona.

Ahí, el Káiser comenzó el 1 de septiembre de 2020 y se mantuvo hasta el 25 de marzo de 2021.

Tuvo que pasar más de un año para que le llegara una oportunidad de la casa en la que más brilló, cuando comenzó un nuevo reto como entrenador al frente del Barça Atlètic (o Barcelona B), que es el equipo filial del Barcelona.

En el banquillo del club catalán, el mexicano dirigió 82 partidos, 78 de los cuales fueron de la Primera Federación RFEF, que es la tercera división de España.

En junio de 2024, el Barça Atlètic llegó a la Promoción de Ascenso a Segunda, playoffs que disputó con el objetivo de salir de la tercera división. Aunque logró derrotar al UD Ibiza en las semifinales, no logró ascender a la segunda división de España tras caer 3-2 (marcador global) en la final ante el Córdoba CF.

Prácticamente un mes después de este descalabro, el 21 de julio de 2024, Márquez dejó la dirección técnica del club, finalizando con un balance de 40 victorias, 21 derrotas y 21 empates.

El Káiser no quedó fuera del fútbol por mucho tiempo, ya que el 22 de julio de ese año fue anunciado como auxiliar técnico de Javier Aguirre, el nuevo director técnico de la selección mexicana. Ambos fueron anunciados por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) bajo el “Proyecto 2030”, cuyo objetivo es “tener la mejor selección para la Copa del Mundo 2026” y construir “cimientos firmes para el futuro”, aseguró la organización en un comunicado de prensa.

“Amo a mi selección, amo a mi país; viviendo aquí o viviendo allá, mi compromiso es total para hacer algo por mi selección”, afirmó Márquez a los pocos días en su presentación oficial en su nuevo rol, señaló un comunicado de prensa de la FMF.

“Me he caracterizado por no tener miedo al fracaso. Se va a trabajar para tener buenos resultados, pero si no pasa, no pasa nada. Uno se vuelve a levantar y sigue. Me motiva que hay una base, que estamos haciendo las cosas bien”, agregó.

La federación también puntualizó que su Proyecto 2030 busca que el Káiser se convierta en el director técnico de la selección mayor para el Mundial 2030, que se jugará en España, Portugal y Marruecos.

Hasta el momento, Márquez ha sido auxiliar técnico del Tri en 24 partidos, que incluyen la Liga de Naciones de la Concacaf, la Copa Oro y múltiples partidos amistosos. Su trabajo como mano derecha de Aguirre acumula un balance de 14 victorias, 6 empates y 4 derrotas, al igual que un título de la Liga de Naciones de la Concacaf y de la Copa Oro, ambos en 2025.

No obstante, su prueba verdadera arrancará con el debut de México en el Mundial 2026 ante Sudáfrica. Sus siguientes rivales incluyen a Corea del Sur y República Checa.

En esa ocasión, la presión es aún mayor si se toma en cuenta que será su tercera Copa del Mundo en casa, que se viene de una eliminación en fase de grupos en Qatar 2022 y que el Tri sigue cargando con el fantasma del quinto partido.

The-CNN-Wire

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