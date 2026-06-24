El nuevo magnate del poder: cómo Zohran Mamdani se impuso a los círculos de poder demócratas de Nueva York

Afuera del evento del representante Adriano Espaillat para esperar el resultado de las primarias en Nueva York, cuatro hombres vestidos…

Afuera del evento del representante Adriano Espaillat para esperar el resultado de las primarias en Nueva York, cuatro hombres vestidos con lentejuelas de neón en la acera intentaban animar la fiesta. Dentro, el bar apenas había abierto.

Espaillat pasó 20 años intentando llegar a Washington y otros 10 años en el Congreso.

Este martes, el congresista llegó para pronunciar su discurso de concesión y se marchó en menos de 10 minutos.

Mientras tanto, la verdadera fiesta se desarrollaba a unos cinco kilómetros de distancia.

Allí, Zohran Mamdani completaba su vuelta triunfal de tres celebraciones con candidatos que probablemente no tendrían la oportunidad de llegar al Congreso sin su apoyo, apenas un año después de haber sorprendido al mundo político al derrotar a Andrew Cuomo en las primarias demócratas para la alcaldía.

“Estamos demostrando que lo ocurrido en junio del año pasado, hace un año, no fue una anomalía”, dijo Mamdani. “No fue el final. Fue el principio”.

Estas victorias evidencian que la política neoyorquina y el Partido Demócrata tienen un nuevo líder.

Hakeem Jeffries, el líder demócrata de la Cámara de Representantes con sede en Brooklyn, está perdiendo a dos congresistas en ejercicio y se enfrenta a un creciente grupo de agitadores.

Y quienes han estado al mando de la política demócrata durante mucho tiempo, incluidos aquellos que durante décadas se consideraron rebeldes, no están contentos con esta situación.

Dicen sentirse traicionados, con un alcalde en quien no confían.

En el ayuntamiento, quienes se consideraban sus aliados comparten la misma opinión, según un miembro que habló con CNN bajo condición de anonimato: a Mamdani solo le interesa la alianza en sus propios términos.

Los concejales están buscando maneras de darle su merecido, ya sea bloqueando la financiación de partes de su programa o con otras formas más sutiles de provocarlo.

Mamdani y sus allegados afirman: Así es como luce una revolución, según sus propios términos.

El alcalde impulsó a Ávila Chevalier, una antigua voluntaria de su campaña con un largo historial de tuits incendiarios y su participación en una manifestación ampliamente criticada al día siguiente de los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, y la catapultó al Congreso por encima del presidente del Caucus Hispano del Congreso.

Esto ocurrió incluso después de que Espaillat respaldara a Mamdani el año pasado tras su victoria en las primarias sobre Cuomo, cuando otros demócratas no lo hicieron.

Dos personas cercanas al alcalde afirman que, inicialmente, se mostró escéptico sobre las posibilidades de victoria de Ávila Chevalier. Sin embargo, en una reunión discreta en el Ayuntamiento con socialistas demócratas y otros aliados, decidió apoyarla.

“El alcalde Mamdani está impulsando un tipo de política diferente: no una política financiada por multimillonarios ni dirigida por consultores, sino una que defiende las necesidades de la gente trabajadora. Eso es precisamente lo que piden los neoyorquinos, es lo que representan los candidatos que él apoya, y es la razón por la que esta lista ganó esta noche”, declaró a CNN Anna Bahr, directora de comunicaciones de Mamdani.

Cuando se le preguntó después de que se anunciara la victoria de Ávila Chevalier, dándole a Mamdani su triplete, si el alcalde trabajaría para reconstruir puentes después de estas luchas primarias o si ahora la gente tendría que acudir a él, la respuesta de Bahr fue un texto sucinto: “:)”.

Mamdani, un declarado seguidor de los New York Knicks, publicó un video del base superestrella Jalen Brunson hablando en la reciente celebración del campeonato del equipo.

“Hay mucha gente que tiene muchas cosas negativas que decir. Hay mucha gente que tiene muchas opiniones”, dice Brunson en el video. “Pero cuando les demuestras que están equivocados, no tienes por qué decirles nada”.

Poco después de que Mamdani ganara el año pasado, Jeffries les envió un mensaje a sus asesores, según dos personas familiarizadas con el asunto: si iban a atacar a algún demócrata en ejercicio, les dijo, que lo atacaran a él.

Al principio, Mamdani no hizo eso.

Para consternación de algunos aliados, intervino directamente para frenar el creciente desafío que el concejal Chi Ossé planteaba a Jeffries en las primarias, movilizando a la sección local de los Socialistas Democráticos de América contra un político que había sido amigo y partidario suyo.

Luego, Mamdani apareció en el programa “Meet the Press” de la NBC y anunció claramente que quería que Jeffries se convirtiera en presidente de la Cámara de Representantes si los demócratas obtenían la mayoría en la misma.

Al preguntársele el martes por la mañana por qué creía que Mamdani estaba dispuesto a atacar a otros y no respaldar su posible candidatura, Ossé respondió a CNN: “No tengo respuesta para eso”.

El representante Dan Goldman, quien se negó a respaldar a Mamdani el año pasado debido a sus posturas antiisraelíes, incluso cuando el distrito de Goldman votó abrumadoramente por el alcalde, ya estaba en la mira de Mamdani.

Mamdani le dijo a otra concejala socialista demócrata que no se postulara porque estaría apoyando a Brad Lander, quien se presentó para el Congreso después de que él no le diera a Lander el puesto que originalmente deseaba como primer teniente de alcalde.

“Supongo que le resultó bastante fácil hacer de Brad mi problema, no el suyo”, declaró Goldman a CNN a las afueras de un centro de votación en Brooklyn, unas horas antes del cierre de las urnas.

A pesar de sus diferencias pasadas, Mamdani se volcó en la campaña de Lander. Menos de una hora después del cierre de las urnas, estaba en el escenario con Lander, celebrando una victoria aplastante.

La contienda por el escaño de la representante Nydia Velázquez fue más reñida.

Velázquez apoyó a Mamdani desde el principio de su campaña en las primarias y fue aclamada cuando habló en la multitudinaria fiesta de su victoria en junio pasado.

Al preguntársele si se arrepentía de haberlo apoyado, la congresista afirmó que solo respaldó su programa y que en ese momento lo consideró la mejor opción.

“Cometió un error estratégico al no comprender lo que significa tener relaciones en los diferentes niveles de Gobierno. Para una ciudad que depende de fondos federales y estatales, uno intenta ampliar su red de apoyo, no reducirla, porque va a necesitar la ayuda de todos”, indicó Velázquez.

La congresista saliente inicialmente quería que una mujer la sucediera, específicamente, una mujer de ascendencia puertorriqueña, como ella.

Según varias personas familiarizadas con lo sucedido, Mamdani dejó claro que dos personas que cumplían con ese perfil y que tenían vínculos muy profundos con el distrito, la concejala Tiffany Caban y la senadora estatal Julia Salazar, no eran aceptables porque, a pesar de sus propios vínculos con la DSA, inicialmente se habían mostrado escépticas ante su candidatura a la alcaldía, preocupadas de que perdiera y retrasara el proyecto socialista democrático.

Mientras lo hacía, Mamdani congenió con Claire Valdez, una asambleísta que cumplía un solo mandato y con poca experiencia legislativa, pero que lo había apoyado desde el principio en la contienda por la alcaldía.

Para entonces, ya sabía que Velázquez respaldaría al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.

Mamdani le pedía constantemente a Velázquez que no hiciera pública su postura a favor de Reynoso, incluso el día antes de que se publicara una entrevista que él había concedido en la que respaldaba a Valdez, algo que no le había comentado a ella.

Velázquez se enteró del respaldo a la mañana siguiente. Canceló una cena que tenían programada para esa noche.

Tres meses después, Velázquez manifestó que todavía está demasiado enfadada como para hablar del tema.

“Lo único que puedo decirles es que la cena no se llevó a cabo”, sostuvo.

Antes y después de ser elegido alcalde, Mamdani ha tenido problemas con muchos votantes judíos de la ciudad debido a sus críticas a Israel.

Algunas heridas se reabrieron cuando, en un mitin de sus tres candidatos la semana pasada, Mamdani sugirió que el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) era uno de los “monstruos”, como parte de una crítica al gasto del AIPAC en campañas políticas.

El alcalde recibió la condena de varios líderes judíos que lo acusaron de recurrir a estereotipos antisemitas.

“Lo que ha quedado claro con el alcalde es que parece preocuparse más por Medio Oriente, lo cual, por supuesto, no forma parte de sus funciones”, declaró Goldman a CNN antes del cierre de las urnas.

“Pero parece que esto motiva prácticamente todas sus acciones políticas, y sin duda ha dedicado mucho más tiempo al aspecto político que al de la gestión pública. Y está creando un ambiente cada vez más tóxico, especialmente para los judíos”, agregó.

Es posible que Mamdani también haya causado daños a algunos líderes clave de la comunidad negra y latina.

Una de las críticas más destacadas a sus apoyos en las primarias del martes fue la de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de sus principales partidarias durante su campaña.

“Algunos de los candidatos a los que ha apoyado son personas que no entienden la política de la ciudad de Nueva York, las diferencias culturales de un distrito a otro, que no han formado parte de la historia y la lucha de algunos de estos distritos, y que son relativamente nuevas en el ámbito político”, declaró James a CNN, señalando en particular lo que ella describió como la falta de comprensión de Mamdani sobre los profundos problemas de raza y clase.

El martes, en Brooklyn, junto a James y Reynoso, Jasmine Gripper, directora estatal del Partido de las Familias Trabajadoras (Working Families Party), la poderosa fuerza que impulsó la política neoyorquina hacia la izquierda durante 25 años hasta que la victoria de Mamdani elevó al DSA, intentó ser diplomática, incluso al reconocer el enfado de los partidarios del DSA que consideraban que el WFP debería haber apoyado a Valdez y Ávila Chevalier.

“El DSA tiene como objetivo elegir socialistas. El Partido de las Familias Trabajadoras tiene como objetivo construir un Gobierno basado en una amplia coalición para beneficiar a las familias trabajadoras. Hay momentos en que ambos proyectos coinciden, están alineados y unidos, y eso es estupendo. Y luego hay momentos en que discrepamos”, sostuvo. “Espero que aprendamos a librar elecciones más limpias. Creo que esta se volvió demasiado personal, demasiado sucia. Así que espero que todos aprendamos la lección”.

En su último intento por conseguir votos contra Valdez frente a un centro para personas mayores el martes por la tarde, Reynoso, quien entró en política como un insurgente contra la maquinaria demócrata de Brooklyn de larga data, señaló que había pasado tiempo pensando en la encrucijada que representan estas elecciones.

“Si gano, creo que va a tener mucho que decir”, expresó Reynoso. “Si perdemos, tal vez nos desestime”.

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