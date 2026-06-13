El mayor problema en la noche de UFC de Trump podría ser el clima

Podría haber turbulencias fuera del ring el domingo en la esperada pelea de UFC que se llevará a cabo en…

Podría haber turbulencias fuera del ring el domingo en la esperada pelea de UFC que se llevará a cabo en el Jardín Sur de la Casa Blanca —o, más precisamente, sobre ella— con una posible asistencia de más de 100.000 personas.

Los organizadores del evento deberán vigilar atentamente el cielo, ya que se pronostican fuertes tormentas eléctricas para la noche de la pelea, que además coincide con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump. Los rayos peligrosos y los vientos destructivos son los riesgos más preocupantes para este evento de US$ 60 millones.

Las tormentas eléctricas se intensificarán con el calor de la tarde del domingo y podrían llegar a las 2 p.m., con un período de posible actividad tormentosa que se extenderá hasta alrededor de las 9 p.m., hora ET, coincidiendo con el horario de las peleas.

Los modelos de pronóstico indican que una línea de tormentas eléctricas, que probablemente incluirá relámpagos frecuentes y ráfagas de viento máximas superiores a 80 km/h, se desplazará por el área de la ciudad de Washington entre las 15:00 y las 18:00 horas.

El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA señala que un área que se extiende desde Virginia hasta la región de Nueva Jersey, con la ciudad de Washington justo en el centro, estará bajo un riesgo de tiempo severo de nivel 2 de 5 el domingo, el más alto del país. “Es posible que se desarrollen tormentas eléctricas dispersas dentro de esta área durante las horas de mayor calor, con un riesgo principalmente de ráfagas dañinas”, indicó el centro.

El evento podría atraer a más de 100.000 personas, la mayoría reunidas en la Elipse, y otras 4.000 presenciarán las peleas en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Las peleas se llevarán a cabo dentro del “Octágono”, bajo una estructura de iluminación de casi 30 metros de altura conocida como “La Garra”. La imponente estructura metálica es imposible de pasar por alto en las actuales vistas aéreas de la capital del país, pero también podría actuar como un pararrayos gigante durante una tormenta eléctrica severa.

El clima ha sido una preocupación para el director ejecutivo de la UFC, Dana White, quien declaró a Fox News en una entrevista que detesta celebrar peleas al aire libre debido a la imprevisibilidad del tiempo. White afirmó que la UFC lo monitoreará con el ejército estadounidense, pero también señaló que los rayos podrían interrumpir el evento.

“Si llueve, peleamos. Si nieva, peleamos”, dijo White. “Lo único que nos detiene son los rayos”.

The-CNN-Wire

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