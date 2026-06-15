El gobernador de California, Gavin Newsom, dice que el Departamento de Justicia de Trump lo está investigando

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el lunes que el Departamento de Justicia lo está investigando y afirmó que…

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo el lunes que el Departamento de Justicia lo está investigando y afirmó que el presidente Donald Trump está apuntando contra un “enemigo político”, pese a que no hay evidencia de que el posible contendiente demócrata a la presidencia en 2028 haya cometido un delito.

Newsom dijo en un video publicado en redes sociales que el Gobierno de Trump también está apuntando contra su esposa, Jennifer Siebel Newsom.

“Si no puede intimidarme, irá tras la madre de nuestros hijos”, dijo Newsom. “Donald Trump eligió el objetivo equivocado. No tenemos nada que ocultar”.

Newsom dijo que Trump “puede citar mis registros, puede investigarme, puede hostigarme, poner mi nombre en todas y cada una de las listas de enemigos que tenga, pero deje a mi esposa y a mi familia fuera de su venganza personal”.

CNN se ha puesto en contacto con el FBI para solicitar comentarios.

The New York Times informó primero sobre el anuncio de Newsom.

En el video, llamó a Trump “un hombre sin carácter” y dijo que Trump “está vendiendo la presidencia”.

“Para Donald Trump, este país no le pertenece a usted. No le pertenece a sus aliados. Y vamos a luchar contra su ilegalidad. Y vamos a seguir recordándole a la gente de este país su corrupción”, dijo Newsom.

The-CNN-Wire

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