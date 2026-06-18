¿El entendimiento de Trump con Irán puede considerarse un “acuerdo”?

El domingo, horas antes de que tuviera lugar una velada de boxeo de la UFC en el jardín de la…

El domingo, horas antes de que tuviera lugar una velada de boxeo de la UFC en el jardín de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció que la guerra con Irán concluía con un “acuerdo”.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo”, escribió en una publicación en Truth Social. “¡Felicitaciones a todos!”

¿Cuál era el verdadero significado del supuesto “acuerdo”? En las horas y días siguientes, quedó claro que los términos y la naturaleza de lo que Trump había anunciado eran bastante confusos.

Ambas partes ofrecieron versiones contradictorias sobre cuestiones fundamentales como el restablecimiento del libre tránsito por el estrecho de Ormuz y la disposición del material nuclear iraní.

Tras semanas en las que Trump declaró repetidamente que el fin de la guerra era inminente, tanto los líderes mundiales como la prensa adoptaron una postura cautelosa a la hora de definir lo que se había hecho o estaba en proceso de hacerse.

Los medios de comunicación estadounidenses se han referido al pacto indistintamente como un “acuerdo”, un “acuerdo preliminar”, un “marco” y un “acuerdo marco”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador clave en el proceso, utilizó la expresión “acuerdo de paz”. Sin embargo, algunos analistas han señalado que no se trata ni de un acuerdo de paz ni de un acuerdo nuclear.

Funcionarios estadounidenses e iraníes se han referido a las negociaciones como un “memorando de entendimiento”. El primer ministro de Qatar, con un lenguaje ambiguo, elogió el “acuerdo alcanzado en el Memorando de Entendimiento”.

El término “acuerdo” no se utiliza formalmente en las negociaciones diplomáticas.

No figura en el “Diccionario Palgrave Macmillan de Diplomacia” ni en la enciclopedia diplomática del Museo Nacional de la Diplomacia Estadounidense.

Proveniente del inglés antiguo “dǽl”, que significa parte de un todo, la palabra comenzó a aplicarse alrededor del siglo XIX a transacciones comerciales y acuerdos, y más tarde, a convenios privados mutuamente beneficiosos en el comercio o la política.

“Charleston no ha sido tomada, la guerra se prolonga y hay pocas posibilidades de que termine hasta que lleguemos a un nuevo acuerdo”, escribió el senador John Sherman en una carta de 1863 a su hermano, el general del Ejército de la Unión William Tecumseh Sherman, expresando su frustración por el progreso de las campañas del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil Estadounidense.

Aunque su significado pueda resultar ambiguo, la palabra “trato” es una de las favoritas del presidente.

Trump ha construido su imagen pública en torno a su habilidad para cerrar acuerdos, plasmando su visión del mundo y su filosofía empresarial en el libro de 1987 “Trump: El arte de la negociación”.

Cuando se postuló por primera vez a la presidencia, se presentó ante el público estadounidense como un consumado negociador capaz de cambiar el mundo: “El problema con Washington es que no cierran acuerdos”, declaró a Fox News en 2016. “Todo es un estancamiento. Y luego tienes un presidente que firma decretos ejecutivos porque no puede lograr nada. Yo reuniré a todos”.

Durante su primer mandato, desmanteló el Plan de Acción Integral Conjunto con Irán de 2015, alcanzado bajo la administración de Barack Obama, calificándolo de “un acuerdo horrible y unilateral que nunca, jamás, debería haberse firmado”.

Ahora Trump está trabajando en su propio acuerdo con Irán. Tras varios días sin que se hicieran públicos detalles, la administración publicó el documento después de que los periodistas obtuvieran borradores. Según el texto, se trata de un “memorando de entendimiento”.

Según Inderjeet Parmar, profesor de política internacional en City St George’s, Universidad de Londres, la diversidad de términos utilizados para describir el proyecto denota cierto grado de confusión y posible desacuerdo entre las partes negociadoras. “Todos sugieren que aún no hay nada definitivo ni decidido”, afirma, “y que lo más difícil está por venir”.

Términos alternativos como “marco”, “tratado” y “memorando de entendimiento” también reflejan un esfuerzo por parte de funcionarios y periodistas por ser más precisos sobre lo que se ha logrado, afirma Mona Yacoubian, directora y asesora principal del Programa de Medio Oriente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. A diferencia de “acuerdo”, estos términos sí tienen significados específicos en contextos diplomáticos.

Un “acuerdo” puede tener significados informales y formales, como se señala en el “Diccionario de Diplomacia Palgrave Macmillan”.

Si bien se usa a menudo para caracterizar acuerdos informales de alcance limitado, también puede emplearse de manera más formal para describir tratados o convenciones. Bamo Nouri, profesor titular de relaciones internacionales en la Universidad del Oeste de Londres, se muestra reacio incluso a aplicar el término “acuerdo” a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Un acuerdo, afirma, indica que las partes coinciden en cuestiones clave, aunque aún no se hayan resuelto los aspectos relacionados con su implementación. “En este momento, es difícil considerarlo un acuerdo desde un punto de vista objetivo, ya que existen enormes discrepancias para ambas partes”, añade Nouri.

Nouri explica que un “marco” es un esquema de principios, objetivos y vías de actuación futuras, a menudo sin detalles específicos. Un “memorando de entendimiento”, también llamado MOU, es un marco formal, añade: “una declaración política que indica que estos dos países tienen intereses comunes o coinciden en algún punto”.

Yacoubian lo describe como un acuerdo para retomar las negociaciones y reanudarlas.

Parmar lo explica así: Un marco de referencia es un conjunto amplio de puntos que pueden utilizarse para negociar un acuerdo, el cual puede sellarse mediante un memorando de entendimiento, que a su vez podría allanar el camino hacia un acuerdo de paz más duradero.

Si el lenguaje utilizado para describir las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parece vago o confuso, a veces es intencional, afirma Yacoubian.

El lenguaje diplomático, especialmente en relaciones complejas y tensas como la que existe entre Estados Unidos e Irán, puede recurrir a la ambigüedad y la interpretación abierta para generar el impulso necesario para que ambas partes regresen a la mesa de negociaciones, señala.

“Si el objetivo es, de hecho, reducir las tensiones en la región y reabrir el estrecho”, dice, “entonces permitir cierta flexibilidad en los términos, cierta ambigüedad, probablemente sea esencial para al menos dar ese primer paso”.

Para otros, la decisión inicial de Trump de calificar la última fase de negociaciones como un “acuerdo” responde a otros propósitos.

Nouri sospecha que a Trump le preocupa menos reflejar la realidad sobre el terreno y está más centrado en calmar los mercados globales y el descontento público en su país. “Básicamente, el lenguaje se utiliza para generar un impulso artificial”, afirma.

Incluso Trump ha modificado su versión sobre el avance de las negociaciones y el grado de avance del acuerdo.

Una hora después de declararlo finalizado, Trump aclaró en Truth Social que el estrecho de Ormuz se abriría el viernes tras la firma del acuerdo, con el fin de realizar labores de remoción de minas.

Más recientemente, pareció mostrarse aún más cauteloso. “Es un memorando de entendimiento”, declaró el miércoles en la cumbre del G7. “Y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas”.

Según Parmar, llamar a la negociación un “acuerdo” le permite a Trump proyectar fortaleza. “En definitiva, Donald Trump ha sufrido una derrota humillante, que intenta disimular, como siempre, con un discurso de poder y fuerza”, afirma. “Pero aun así, esto sugiere que Irán lleva la delantera en esta guerra en particular”.

Según informaron el martes Zachary Cohen y Natasha Bertrand de CNN, las agencias de inteligencia estadounidenses determinaron recientemente que Irán ahora puede cerrar el estrecho de Ormuz a su antojo, lo que le otorga al país una poderosa herramienta de presión en futuros conflictos.

En “El arte de la negociación”, Trump señala: “Lo mejor que puedes hacer es negociar desde la posición de fuerza, y la influencia es tu mayor fortaleza”. Al menos por el momento, sugiere Parmar, Irán tiene la sartén por el mango.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.