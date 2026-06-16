Artista ruso exiliado conocido por sus caricaturas contra Putin fue asesinado a tiros en Polonia

Un artista ruso conocido principalmente por sus caricaturas poco favorecedoras del presidente Vladimir Putin fue asesinado a tiros en Polonia,…

Un artista ruso conocido principalmente por sus caricaturas poco favorecedoras del presidente Vladimir Putin fue asesinado a tiros en Polonia, informaron los fiscales este martes, que añadieron que dos ciudadanos de Belarús fueron arrestados en relación con el homicidio.

Semyon Skrepetsky, de 44 años, murió en lo que se sospecha fue una ejecución el lunes por la mañana en un estacionamiento cerca de su vivienda en Biała Podlaska, una ciudad situada cerca de la frontera de Polonia con Belarús, informó en un comunicado la Fiscalía de Distrito de Lublin.

Skrepetsky, cuyo nombre real era Robert Kuzovkov, vivía en Polonia desde 2021, cuando huyó de Rusia por temor a ser arrestado debido a su activismo.

“Según la información disponible hasta el momento, un hombre no identificado se acercó al hombre de 44 años y le disparó dos veces con una pistola. Después de que la víctima cayó al suelo, el agresor se acercó, efectuó tres disparos más y luego huyó rápidamente del lugar”, dijo Marcin Kozak, portavoz de la fiscalía. Kozak añadió que Skrepetsky recibió disparos en la cabeza y el pecho y murió en el lugar.

Tras el tiroteo se inició de inmediato una búsqueda y la policía detuvo a dos ciudadanos de Belarús, de 37 y 33 años, cerca del Consulado de Belarús en Biała Podlaska, dijo Kozak. “Se está investigando cuál fue su participación en el incidente”, señaló el comunicado.

Skrepetsky era un prolífico pintor y crítico de Putin, de su régimen y de otros funcionarios rusos. Sus pinturas psicodélicas, algunas realizadas al estilo de los íconos ortodoxos rusos, solían representar a Putin con una nariz bovina o abrazando cerdos.

También pintaba con frecuencia a Putin junto a otros funcionarios rusos, líderes mundiales y figuras influyentes, entre ellos el presidente de EE.UU., Donald Trump; el presidente de China, Xi Jinping; el líder checheno Ramzan Kadyrov; el dirigente soviético Stalin; e incluso Elon Musk.

Además de ser un firme opositor de Putin, Skrepetsky también criticó a sectores de la oposición rusa, incluido el fallecido activista Alexey Navalny, a quien responsabilizó de “destruir toda la oposición rusa”.

Inicialmente, Skrepetsky era visto como un firme partidario de Ucrania y llegó a quemar públicamente su pasaporte ruso poco después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Sin embargo, con el paso de los años se volvió más crítico del liderazgo ucraniano.

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