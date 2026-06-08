EE.UU. impone restricciones de visa a más de 100 funcionarios de Nicaragua tras la muerte de un líder indígena

Estados Unidos impuso restricciones adicionales de visado a más de 100 funcionarios de Nicaragua y sus familiares luego de la…

Estados Unidos impuso restricciones adicionales de visado a más de 100 funcionarios de Nicaragua y sus familiares luego de la muerte bajo custodia del Estado del líder indígena Brooklyn Rivera. Así lo informaron en un comunicado publicado en el sitio web del Departamento de Estado.

“Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, según cita la publicación oficial.

En tanto, en su cuenta de X, Rubio detalló: “Hoy, el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visa a más de 100 funcionarios nicaragüenses que continúan ejecutando la agenda maligna de Murillo y Ortega”.

CNN contactó al Gobierno de Nicaragua para solicitar comentarios y está a la espera de respuesta.

“Con este nuevo conjunto de restricciones, el Gobierno estadounidense ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares por su complicidad en la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega”, añade el texto. “Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense que, al igual que Rivera, aspira a una Nicaragua libre”, concluye.

Rivera, exlegislador y líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, estaba detenido desde 2023 y murió en mayo mientras permanecía bajo custodia del Estado, según informó el Ministerio de Salud del país, que detalló que la causa de muerte del hombre de 73 años fue una infección bacteriana derivada del covid-19.

The-CNN-Wire

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