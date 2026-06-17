Detienen en Colombia al presunto líder de la banda criminal Los Choneros, hermano del narcotraficante ecuatoriano “Fito”

El ecuatoriano Ronaldo Javier Macías Villamar, presunto líder de la banda criminal Los Choneros y hermano del narcotraficante José Adolfo…

El ecuatoriano Ronaldo Javier Macías Villamar, presunto líder de la banda criminal Los Choneros y hermano del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, fue detenido en territorio colombiano en una operación conjunta de fuerzas de seguridad de Colombia y Ecuador, informaron este miércoles autoridades de ambos países.

También conocido como “Javi”, el detenido está acusado de los delitos de homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, dijo en X el director de la Policía Nacional de Colombia, el general William Oswaldo Rincón Zambrano.

El mando policial también señaló que Macías Villamar lideraba la expansión de Los Choneros, por lo que describió su arresto como “un golpe sin precedentes contra el crimen organizado transnacional en la región”.

Por separado, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, dijo en X que Macías Villamar residía en Colombia con documentos de ese país y bajo otra identidad, y es requerido por la justicia de Ecuador para ser procesado.

CNN busca saber si Macías Villamar ya cuenta con representación legal y cómo se declara.

La detención de Macías Villamar se produce casi 11 meses después de que su hermano fuera extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta varios cargos relacionados con tráfico de drogas y tráfico de armas y está sujeto a proceso penal.

“Fito” fue trasladado a Estados Unidos después de ser recapturado en Ecuador en junio de 2025. En enero de 2024, “Fito” se escapó de una cárcel de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años de prisión por narcotráfico y homicidio. Permaneció prófugo durante más de un año hasta que fue encontrado en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, donde se escondía en una casa lujosa.

Los Choneros, la banda que “Fito” comandaba y que presuntamente ahora lideraba su hermano, es considerada una de las organizaciones criminales más violentas de América Latina, de acuerdo con fuerzas de seguridad y especialistas en la materia. Autoridades de Ecuador le atribuyen diversas actividades delictivas, así como alianzas con carteles del narcotráfico de México.

En septiembre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos designó a Los Choneros y Los Lobos, otra agrupación criminal ecuatoriana, como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados.

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