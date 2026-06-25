DeSantis confirma el fin del centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz

Todos los inmigrantes detenidos que anteriormente estaban recluidos en la controvertida instalación de detención de Florida apodada “Alligator Alcatraz” han…

Todos los inmigrantes detenidos que anteriormente estaban recluidos en la controvertida instalación de detención de Florida apodada “Alligator Alcatraz” han sido trasladados a otras instalaciones federales, dijo el jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa conjunta con el zar de la frontera, Tom Homan, y Anthony Coker, director ejecutivo de la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración de Florida.

Los “esfuerzos de desmovilización” en la instalación ya están en marcha, dijo DeSantis.

DeSantis calificó la instalación como un éxito, diciendo que había conducido a “casi 21.000 deportaciones”, y reiteró que siempre se pretendió que fuera temporal. Más de 30.000 detenidos han sido procesados en ambas instalaciones administradas por el estado, incluida la “Deportation Depot” en el condado de Baker, dijo.

“Alligator Alcatraz cumplió el papel para el que fue diseñada”, dijo DeSantis. “Pusimos esto en marcha. Reforzamos recursos críticos. Construimos infraestructura crítica. Pudimos gestionar operaciones muy complejas y pudimos ejecutar la misión de manera eficiente cuando se nos requirió. No hay duda de que esta misión ha hecho que el estado de Florida sea más seguro”.

Florida espera ser reembolsada por completo por el Gobierno federal por los costos de la instalación y ya ha recibido un primer desembolso, dijo DeSantis.

La desmovilización no señala el fin de la relación entre Florida y el Gobierno federal, dijeron DeSantis y Homan, y añadieron que la instalación del condado de Baker en Florida sigue operativa.

“Esto es una continuación. Seguiremos haciendo cumplir las leyes de inmigración, seguiremos priorizando las amenazas a la seguridad pública”, dijo Homan.

The-CNN-Wire

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