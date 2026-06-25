¿Cuánto cuesta preordenar el nuevo “Grand Theft Auto VI”?

Este jueves 25 de junio comenzó la preventa de “Grand Theft Auto VI”, uno de los videojuegos más esperados de…

Este jueves 25 de junio comenzó la preventa de “Grand Theft Auto VI”, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. La reserva ya está disponible para las consolas Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Tras años de espera, finalmente se conoció el precio del título, que estará ambientado en Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami. El juego se ofrecerá en dos ediciones: Estándar y Ultimate.

La Edición Estándar tiene un precio de US$ 79,99 e incluye “Grand Theft Auto VI”, el paquete Vice City Vintage Pack y un mes de suscripción a GTA+. Por su parte, la Edición Ultimate costará US$ 99,99 e incorpora todo el contenido de la versión estándar, además de la Ultimate Edition Upgrade. Estos precios y contenidos son los mismos tanto para Xbox como para PlayStation.

Además, los jugadores de Xbox pueden adquirir por separado la Ultimate Edition Upgrade, un complemento con contenido adicional para el juego, por US$ 20. Hasta el momento, este contenido no está disponible para PlayStation.

“Grand Theft Auto VI” estará disponible a partir del 19 de noviembre. Su lanzamiento llegará 12 años después del estreno de “Grand Theft Auto V”, que debutó originalmente en 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360, y posteriormente fue lanzado en otras plataformas.

The-CNN-Wire

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