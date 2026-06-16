Cómo ver el Mundial de 2026 desde Argentina por TV e Internet: paquetes, precios y lo que debes saber

La selección argentina inicia su camino en la Copa Mundial de la FIFA este martes 16 de junio, y con…

La selección argentina inicia su camino en la Copa Mundial de la FIFA este martes 16 de junio, y con el sueño del bicampeonato consecutivo intacto, la fiebre mundialista ya se ha hecho sentir desde semanas antes de la competencia.

La buena noticia para los aficionados que quieran ver los partidos por televisión o plataformas digitales es que habrá múltiples opciones en el caso de los encuentros de la Albiceleste.

Habrá ocho plataformas distintas para ver los duelos del equipo de Lionel Messi ante Argelia, Austria y Jordania: DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime Video, TyC Sports, Telefe, Disney+ (ESPN Premium) y la TV Pública.

DSports es la señal oficial del Mundial 2026 en Argentina, pero firmó acuerdos con Flow, Paramount+ y Prime Video.

En el caso de Flow, los canales de DSports se agregaron al 109 y 110, mientras que en el caso de Paramount+ se agregaron DSports, DSports 2 y DSports+ a la pestaña “Televisión en Vivo” y también se puede acceder a cada partido en específico, incluso a los que ya terminaron.

Amazon Prime Video es diferente, ya que si bien tiene los contenidos agregados a su plataforma, es necesario pagar una suscripción a DSports (unos 8.000 pesos argentinos más impuestos).

TV Pública y Telefé son canales de aire, por lo que no hay que pagar nada, mientras que TyC Sports está incluido en todos los cableoperadores.

Para quienes quieran tener todos los partidos al alcance del control remoto o a un clic de distancia, los 104 encuentros estarán disponibles en DSports (y DGO) y DirecTV, además de Paramount+, Flow y Amazon Prime Video a través de sublicencias.

TyC Sports transmitirá 39 encuentros de la fase de grupos, seis de 16avos de final, cuatro de octavos, uno de cuartos, otro de semifinales y la gran final. Serán en total 52 juegos.

Partidos de la fase de grupos por TyC Sports

11 de junio | Corea del Sur vs. República Checa

12 de junio | Estados Unidos vs. Paraguay

13 de junio | Australia vs. Turquía

13 de junio | Haití vs. Escocia

14 de junio | Países Bajos vs. Japón

14 de junio | Suecia vs. Túnez

15 de junio | Bélgica vs. Egipto

15 de junio | Uruguay vs. Arabia Saudita

15 de junio | Irán vs. Nueva Zelanda

16 de junio | Irak vs. Noruega

16 de junio | Argentina vs. Argelia

17 de junio | Austria vs. Jordania

17 de junio | Inglaterra vs. Croacia

17 de junio | Ghana vs. Panamá

17 de junio | Uzbekistán vs. Colombia

18 de junio | República Checa vs. Sudáfrica

18 de junio | México vs. Corea del Sur

19 de junio | Estados Unidos vs. Australia

19 de junio | Brasil vs. Haití

20 de junio | Países Bajos vs. Suecia

20 de junio | Alemania vs. Costa de Marfil

21 de junio | España vs. Arabia Saudita

21 de junio | Nueva Zelanda vs. Egipto

22 de junio | Argentina vs. Austria

22 de junio | Noruega vs. Senegal

23 de junio | Portugal vs. Uzbekistán

23 de junio | Croacia vs. Panamá

24 de junio | Suiza vs. Canadá

24 de junio | Marruecos vs. Haití

24 de junio | Sudáfrica vs. Corea del Sur

25 de junio | Ecuador vs. Alemania

25 de junio | Japón vs. Suecia

25 de junio | Turquía vs. Estados Unidos

26 de junio | Noruega vs. Francia

26 de junio | Uruguay vs. España

27 de junio | Egipto vs. Irán

27 de junio | Inglaterra vs. Panamá

27 de junio | RD Congo vs. Uzbekistán

27 de junio | Argentina vs. Jordania

Telefe transmitirá 32 encuentros, entre ellos 22 de la fase de grupos de la selección argentina, otras selecciones latinoamericanas y las principales de Europa.

Partidos de la fase de grupos por Telefe

11 de junio | México vs. Sudáfrica

12 de junio | Estados Unidos vs. Paraguay

13 de junio | Brasil vs. Marruecos

14 de junio | Países Bajos vs. Japón

14 de junio | Ecuador vs. Costa de Marfil

15 de junio | Uruguay vs. Arabia Saudita

16 de junio | Argentina vs. Argelia

17 de junio | Inglaterra vs. Croacia

18 de junio | Suiza vs. Bosnia

19 de junio | Escocia vs. Marruecos

20 de junio | Alemania vs. Costa de Marfil

21 de junio | España vs. Arabia Saudita

21 de junio | Uruguay vs. Cabo Verde

22 de junio | Argentina vs. Austria

23 de junio | Portugal vs. Uzbekistán

23 de junio | Inglaterra vs. Ghana

24 de junio | Escocia vs. Brasil

25 de junio | Ecuador vs. Alemania

25 de junio | Paraguay vs. Australia

26 de junio | Noruega vs. Francia

26 de junio | Uruguay vs. España

27 de junio | Argentina vs. Jordania

Disney+ transmitirá 30 partidos en total, entre ellos los de Argentina y otras selecciones latinoamericanas y potencias europeas en fase de grupos, dos de 16avos, otro par de octavos, uno de cuartos, las dos semifinales y la gran final.

Partidos de la fase de grupos por Disney+

11 de junio | México vs. Sudáfrica

14 de junio | Costa de Marfil vs. Ecuador

15 de junio | Arabia Saudita vs. Uruguay

16 de junio | Argentina vs. Argelia

17 de junio | Uzbekistán vs. Colombia

20 de junio | Curazao vs. Ecuador

21 de junio | Uruguay vs. Cabo Verde

22 de junio | Argentina vs. Austria

23 de junio | Congo vs. Colombia

25 de junio | Ecuador vs. Alemania

26 de junio | Uruguay vs. España

27 de junio | Colombia vs. Portugal

27 de junio | Argentina vs. Jordania

Por último, la TV Pública transmitirá 10 partidos, pero solo están confirmados los tres de la selección argentina en fase de grupos. Los otros siete no fueron anunciados.

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